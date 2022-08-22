Мария Захарова об убийстве Дарьи Дугиной: «Киевский режим все эти годы призывал к насилию»

Мария Захарова в эфире Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио «Комсомольская правда» заявила, что по линии министерства иностранных дел будут сделаны все необходимые действия для выдачи в Россию Натальи Вовк (Шабан), основную подозреваемую в убийстве журналиста Дарьи Дугиной.

- В первую очередь, меры предпринимаются на уровне правоохранительных органов. Речь идет о преступлении. Оно имеет и должно иметь соответствующую квалификацию. Им занимаются правоохранительные органы. Все, что потребуется от Министерства иностранных дел, будет сделано. Также хотела бы обратить внимание на заявление нашего постпреда при ООН, господина Небензи, который сказал о том, что тема убийства Даши Дугиной будет затронута в ходе заседания Совета Безопасности ООН, - сказала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД также назвала «постыдным» игнорирование гражданским обществом, СМИ, неправительственными организациями на Западе перехода украинской стороны к террористическим практикам.

- Они должны были трубить об этом, выпускать на первых полосах фотографии, требовать прекратить то, что делает и позволяет делать киевский режим. Учитывая, что именно киевский режим постоянно призывал все эти годы к насилию, - сказала Захарова.

Дарья Дугина была убита в ночь с 20 на 21 августа. В ее автомобиле было активировано взрывное устройство, когда она возвращалась с патриотического фестиваля «Традиция». ФСБ назвала непосредственной исполнительницей убийства гражданку Украины Наталью Вовк. После совершения теракта она смогла выехать на территорию Эстонии.