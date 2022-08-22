Момент въезда Вовк в Россию

Больше суток вся общественность сходила с ума после взрыва на Можайском Шоссе. И, если версий, зачем и за что могли покушаться на жизнь дочери философа Александра Дугина, было в изобилии, то главный вопрос оставался без четкого ответа. Кто стал исполнителем преступления и убил Дарью Дугину?

В два часа по Москве ФСБ заявило о раскрытии дела. Как и предполагалось, к убийству Даши Дугиной причастны спецслужбы Украины. Стало известно и имя исполнителя, нажавшего кнопку дистанционного устройства, вызвавшего детонацию взрывпакета под кузовом автомобиля девушки.

Человеком, который убил Дарью Дугину, стала числившаяся в Нацгвардии Украины и батальоне «Азов»* Наталья Вовк. На сайте «Немизида» (это российский аналог украинского «Миротворца»), куда сливается вся информация о пособниках фашистского киевского режима, данные на Наталью Вовк появились еще 13 апреля 2022 года.

Правда, кроме фото ее служебного удостоверения там ничего нет. Так кто же убил Дарью Дугину?

Фото из служебного удостоверения

Что известно о Наталье Вовк, убившей Дарью Дугину:

- служит в украинской нацгвардии в войсковой части, к которой относится «Азов»*.

- Удостоверение выписано на фамилию Шабан (по всей видимости это ее фамилия по мужу).

В социальный сетях Шабан-Вовк - нет. Кроме Одноклассников. Но в последний раз она заходила на свою страницу - 27 марта 2017 года. В выложенных фотографиях только котики и одно фото с пляжа. Родом - из Мариуполя.

Ради слежки и убийства Дарьи Дугиной Вовк взяла в Россию свою 12-летнюю дочь, используя ее для отвода глаз спецслужб. Как прикрытие.

Наталья Вовк входит в подъезд , где проживала погибшая

На одном из украинских сайтов по продаже машин - выставлено авто, на котором Шабан-Вовк приехала в Россию и следила тут за Дугиной.

Это серый «Mini Cooper» с украинскими номерами 7771. Объявление выставлено 19 августа, то есть за день до убийства российской журналистки. Продавец - Данил Шабан - сын. Тоже родом из Мариуполя, входил в местную сборную по водному поло. Сейчас - живет в Киеве и, как и мать является бойцом «Азова»*.

*Запрещенная в РФ организация

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