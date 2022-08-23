Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В Москве 23 августа проходит прощание с политологом Дарьей Дугиной, которая была убита агентами украинских спецслужб несколько дней назад. Местом для церемонии прощания с погибшей на 30-м году жизни дочерью философа и общественного деятеля Александра Дугина, выбран телецентр "Останкино". Сайт KP.RU будет вести прямую онлайн-трансляцию траурной церемонии прощания с Дарьей Дугиной.

Похороны Дарьи Дугиной пройдут в Московской области.

Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года, ее автомобиль взорвали в Московской области, девушка погибла прямо на месте происшествия. Преступление было совершено. когда Дугина возвращалась с фестиваля "Традиция".

22 августа ФСБ России заявила о раскрытии убийства Дугиной. По информации Федеральной службы безопасности, за убийством девушки стоят украинские спецслужбы. Оперативники выявили исполнителя — им оказалась 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. В Москву она прибыла 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и арендовала квартиру в доме, где проживала Дугина. Вовк и Шабан следили за девушкой на Mini Cooper,

При этом российские спецслужбы сообщают, что целью злоумышленников была именно Дарья Дугина, а не ее отец Александр.

Дарья Дугина являлась кандидатом философских наук, политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец Александр Дугин. Дугина также вела телеграм-канал, в котором активно высказывалась о политической жизни России, Украины Европы.

Кроме политологии и философии она проявляла интерес к журналистике. Некоторое время она вела передачу с Сергеем Марданом на Радио "Комсомольская правда". Кроме того, Дугина выступала в качестве эксперта на политических ток-шоу на федеральных российских телеканалах.