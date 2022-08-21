Дарья Дугина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В ночь на 21 августа в возрасте 29 лет умерла Дарья Дугина (Платонова)- дочь российского политолога и общественного деятеля Александра Дугина. Она погибла при взрыве внедорожника Land Cruiser Prado в Московской области. Сайт KP.RU рассказывает, кто такая Дарья Дугина и чем известна.

Дарья Дугина погибла при взрыве внедорожника Land Cruiser Prado в Московской области Фото: Александр РОГОЗА

Дарья Дугина (Платонова) родилась в Москве 15 декабря в 1992 года. В 2015 году девушка окончила аспирантуру в МГУ, где она получала образование на философским факультете. После учебы девушка старалась продолжить дело отца и часто выступала с лекциями.

Дарья Дугина являлась политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец Александр Дугин.

Дарья Дугина (Платонова) родилась в Москве. Фото: Телеграм Дарьи Дугиной

Кроме политологии и философии она проявляла интерес к журналистике. Некоторое время она вела передачу с Сергеем Марданом на Радио "Комсомольска правда".

Также Дарья Дугина (Платонова) была известна как кандидат философских наук, участник политических телепрограмм. Ей удалось в совершенстве освоить французский язык. Благодаря этому она часто выступала в качестве эксперт по теме французской политики.

Девушка в совершенстве освоила французский язык и часто выступала в качестве эксперт по теме французской политики. Фото: Телеграм Дарьи Дугиной

Одним из ключевых направление исследований Дарьи было изучение влияния идей греческого философа Платона на античный мир. Не исключено, что особая страсть к идеям и личности мыслителя побудила Дугину подписываться в соцсетях как Платонова.

Дарья активно поддерживала проведение российской спецоперации на Украине. Фото: Телеграм Дарьи Дугиной

Дарья Дугина была известна и тем, что активно поддерживала проведение российской спецоперации на Украине. Также она была лично знакома с рядом военных корреспондентов и и ополченцами с Донбасса. В июле 2022 года правительство Великобритании включило Дарью Дугину (Платонову) в санкционный список за "распространение дезинформации" о конфликте на Украине.

Дарья с отцом Александром Дугиным. Фото: Телеграм Дарьи Дугиной

Что касается ее отца, то Александр Дугин считается в России известным общественным деятелем, философом и евразийцем.

Редакция "Комсомольской правды" выражает соболезнования родным и близким Дарьи Дугиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дочь Александра Дугина погибла во взорванном автомобиле: что известно на данный момент

Автомобиль Дарьи Дугиной взорвался на Можайском шоссе (подробности)