Дарья Дугина
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
В ночь на 21 августа в возрасте 29 лет умерла Дарья Дугина (Платонова)- дочь российского политолога и общественного деятеля Александра Дугина. Она погибла при взрыве внедорожника Land Cruiser Prado в Московской области. Сайт KP.RU рассказывает, кто такая Дарья Дугина и чем известна.
Дарья Дугина погибла при взрыве внедорожника Land Cruiser Prado в Московской области
Фото: Александр РОГОЗА
Дарья Дугина (Платонова) родилась в Москве 15 декабря в 1992 года. В 2015 году девушка окончила аспирантуру в МГУ, где она получала образование на философским факультете. После учебы девушка старалась продолжить дело отца и часто выступала с лекциями.
Дарья Дугина являлась политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец Александр Дугин.
Дарья Дугина (Платонова) родилась в Москве. Фото: Телеграм Дарьи Дугиной
Кроме политологии и философии она проявляла интерес к журналистике. Некоторое время она вела передачу с Сергеем Марданом на Радио "Комсомольска правда".
Также Дарья Дугина (Платонова) была известна как кандидат философских наук, участник политических телепрограмм. Ей удалось в совершенстве освоить французский язык. Благодаря этому она часто выступала в качестве эксперт по теме французской политики.
Девушка в совершенстве освоила французский язык и часто выступала в качестве эксперт по теме французской политики. Фото: Телеграм Дарьи Дугиной
Одним из ключевых направление исследований Дарьи было изучение влияния идей греческого философа Платона на античный мир. Не исключено, что особая страсть к идеям и личности мыслителя побудила Дугину подписываться в соцсетях как Платонова.
Дарья активно поддерживала проведение российской спецоперации на Украине. Фото: Телеграм Дарьи Дугиной
Дарья Дугина была известна и тем, что активно поддерживала проведение российской спецоперации на Украине. Также она была лично знакома с рядом военных корреспондентов и и ополченцами с Донбасса. В июле 2022 года правительство Великобритании включило Дарью Дугину (Платонову) в санкционный список за "распространение дезинформации" о конфликте на Украине.
Дарья с отцом Александром Дугиным. Фото: Телеграм Дарьи Дугиной
Что касается ее отца, то Александр Дугин считается в России известным общественным деятелем, философом и евразийцем.
Редакция "Комсомольской правды" выражает соболезнования родным и близким Дарьи Дугиной.
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