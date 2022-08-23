"На щеке остался синяк от пистолета": вдове Александра Градского продолжают угрожать после нападения

Подсудимому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Фото: Александра БУДАЕВА

ШИРОТА ПРЕСТУПНОЙ ДУШИ

23 августа вдова Александра Градского 41-летняя Марина Коташенко впервые рассказала об обстоятельствах ограбления, которое произошло 16 января.

- Я выехала из дома, на ЦКАД произошло небольшое ДТП, меня сзади ударила какая-то машина, - вспоминала сегодня в суде Марина Коташенко. - Я вышла, чтобы оценить ущерб. Из того автомобиля выскочили мужчины, стали запихивать меня на заднее сиденье моего "Лексуса"0, я сопротивлялась, меня ударили. Один раз, второй, по голове, по телу. Внутри они сели с двух сторон от меня. Приставили в щеке пистолет с такой силой, что остался синяк. Обещали убить меня и детей, если не отдам деньги.

Двое мужчин сидели по бокам от Коташенко, третий сел за руль, лицо скрыл медицинской маской. Так и поехали в элитный поселок в Новоглаголево, где вдова Александра Градского жила с двумя сыновьями. Хозяйку дома заставили позвонить домашним: одному из работников она велела уйти на соседний участок, пока она не позвонит, домработнице - забрать детей и сидеть тихо в бане.

Охрана знакомую машину внутрь пустила без лишних вопросов, "Лексус" вдовы Градского заехал в гараж, совмещенный с домом, оттуда вся "честная компания" зашла в жилую зону.

Умеджон Жабборов Фото: Александра БУДАЕВА

Повинуясь угрозам, Коташенко показала кровать на втором этаже, под матрасом которой лежали деньги: 57 млн в рублях - в чемодане на колесиках, 990 тыс долларов в тканевом мешочке, 997 тыс евро - в пакете от Вайлдберриз.

Все это богатство загрузили в багажник "Лексуса" Коташенко, выехали из дома в том же составе, что и раньше (вдова Градского - на заднем сидении, зажатая между двумя мужчинами), выехали на Киевское шоссе, где налетчиков ждал четвертый сообщник - тот самый, который ранее протаранил автомобиль Марины Коташенко на трассе.

Деньги переложили из "Лексуса" в коричневую "Шкоду". По неизвестным причинам преступники в последний момент вернули своей жертве 5 млн рублей, после чего скрылись. Ущерб таким образом составил не 104 млн рублей, а 99,1 млн.

ОТДУВАЕТСЯ ОДИН

Как установило следствие, напали на Марину Коташенко четверо граждан Таджикистана. Мозговым центром операции был Ибрагим Халилов - старше других, он уже имел судимость за разбой, сумел где-то раздобыть оружие (следствие называет его "предметом, похожим на пистолет", т.к. он не был изъят и осмотрен экспертами), разработал хитрый план, смог найти исполнителей-сообщников: Кароматулло Салихова, Амиджона Гафурова и Умиджона Жабборова.

На суде было озвучено, что Марина Коташенко получает угрозы по электронной почте. Фото: Александра БУДАЕВА

- Они следили за потерпевшей несколько дней: где живет, каким маршрутом ездит. Автоподставу с дальнейшим ограблением планировали сначала у фитнес-клуба поблизости, но отказались от этой идеи из-за оживленного трафика в этом месте, - озвучила сегодня выводы следствия представитель гособвинения. - Они вскоре подыскали другую локацию - в районе 255 км ЦКАД на развороте под эстакадой, где нет камер.

Все это время будущие налетчики жили буквально под боком у своей жертвы - в гараже одного из участков в Новоглаголево. У владельца того же гаража они "позаимствовали" коричневую Шкоду Рапид (следствие считает, что гражданин Ершов был не в курсе происходящего).

О том, что ничего не знал о планах по нападению на Марину Коташенко утверждает и Умеджон Жабборов - именно он сидел за рулем белого "Мерседеса", протаранившего "Лексус" Марины Коташенко. Он же поджидал сообщников с деньгами на Киевском шоссе. За участие в разбойном нападении, по версии следствия, Жабборов получил "не менее пяти миллионов рублей"

- Я не согласен! Оружия не было, договоренности не было. Я думал, что это автоподстава, я же туда со своим телефоном поехал. Ничего я не знал! - заявил Жабборов сегодня в суде.

За действия всей группы он пока отдувается один. Подсудимому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Трое его сообщников (если не больше) остаются на свободе. На суде было озвучено, что Марина Коташенко получает угрозы по электронной почте. Но связано ли это с ограблением или с процессом по дележу наследства Александра Градского, так и осталось не ясным.

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