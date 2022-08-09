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9 августа 2022 9:30

Денег нет, налетчики в бегах: итоги расследования ограбления дома Александра Градского

Суд назначил расмотрение дела об ограблении вдовы Градского на 23 августа 2022 года
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Умеджону Жабборову 27 лет, 10 из них он живет в России. Как и многие, таксовал, работал продавцом. А потом, по версии следствия, польстился на легкие деньги.

Умеджону Жабборову 27 лет, 10 из них он живет в России. Как и многие, таксовал, работал продавцом. А потом, по версии следствия, польстился на легкие деньги.

Фото: Александра БУДАЕВА

Умеджону Жабборову 27 лет, 10 из них он живет в России. Как и многие, таксовал, работал продавцом. А потом, по версии следствия, польстился на легкие деньги.

С товарищами решили ограбить вдову известного музыканта Александра Градского, который умер в ноябре 2021 года. Откула честная компания узнала, что в доме хранится много наличных денег? Доподлинно это не известно. Но сработали чисто и быстро.

ЧЕТКО ВЫПОЛНЕННЫЙ ПЛАН

Примерно в декабре 2021 года вдова Александра Градского 41-летняя Марина Коташенко перевозит из московской квартиры в загородный дом в закрытом элитном поселке «Глаголево Парк» под Наро-Фоминском 100 млн рублей. А 16 января на ЦКАД в 12.30 ее подрезает какой-то автомобиль, его марку Коташенко не запомнила. После столкновения она останавливается на обочине. Из второй машины выходят трое кавказцев, залезают в салон ее «Лексуса» и, угрожая оружием, требуют везти их в дом, где хранятся деньги. Видеокамер в этом месте нет, днем движение не слишком оживленное, и вся дорожная автоподстава проходит никем не замеченной.

Коташенко возвращается в «Глаголево Парк» с незваными гостями, охрана пропускает ее автомобиль, не обращая внимания на тех, кто находится внутри. Грабители забирают 100 млн и требуют вывезти их из поселка – другого выхода просто нет, ведь их-то машина осталась на трассе.

Коташенко довозит их до близлежащей Апрелевки, где они пересаживаются в белый «Мерседес» и исчезают в неизвестном направлении.

СТРАННОСТИ И ВЕРСИИ

Сообщение об ограблении в полицию поступило только через четыре часа после всех этих событий – в 16:48. Причем на номер 112 звонил некий мужчина, который представился Андреем. Сама Марина Коташенко в полицию обратилась лишь в 18:55, что породило немало слухов о том, что она просто инсценировала ограбление, чтобы не делить эти 100 млн рублей с другими наследниками – в частности, со старшими детьми Александра Градского.

В пользу этой версии говорил и тот факт, что во многих домах в поселке «Глаголево Парк» есть тревожная кнопка, и если таковая имелась в доме Градских, то никто на нее так и не нажал. Почему? Потому что все шло по плану. Это если жертва – вовсе не жертва, конечно.

Еще одной версией, которую озвучивали эксперты, была причастность старших детей Градского к ограблению: мол, молодая вдовушка перевезла к себе много налички, вот они и испугались, что им ничего не достанется, поэтому наняли людей и «изъяли» спорные миллионы.

Сама Марина Коташенко в полицию обратилась лишь в 18:55, что породило немало слухов о том, что она просто инсценировала ограбление, чтобы не делить эти 100 млн рублей с другими наследниками – в частности, со старшими детьми Александра Градского.

Сама Марина Коташенко в полицию обратилась лишь в 18:55, что породило немало слухов о том, что она просто инсценировала ограбление, чтобы не делить эти 100 млн рублей с другими наследниками – в частности, со старшими детьми Александра Градского.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Третьей правдоподобной версией казался подкуп или заинтересованность в ограблении прислуги: в поселке работало немало мигрантов. А корреспондент KP.RU вскоре после совершения преступления смогла устроиться в дом к весьма уважаемым людям через агентство по подбору персонала без всяких проверок. Возможно, и к Градским или их соседям затесался «волк в овечьей шкуре».

Однко имя возможных заказчика или наводчика до сих пор не названы - то ли в интересах следствия, то ли потому что установить их так и не удалось.

ДОСАДНАЯ ОШИБКА

На подозреваемых, как стало известно корреспондентам KP.RU, выйти удалось благодаря белому «Мерседесу», на котором разбогатевшие налетчики уезжали из Апрелевки в счастливое будущее.

Автомобиль был оформлен на жителя Тульской области, но у того было алиби, плюс он заявил, что машину давно продал, и эту сделку (пусть и не оформленную официально) все же удалось подтвердить. И выйти на след нового владельца – гражданина Таджикистана Умеджона Жабборова.

Жабборов уже имеет судимость – за попытку подкупа полицейского он отсидел год. Потом таксовал в Воронежской области, в последнее время торговал в рыбном отделе магазина на Алтуфьевском шоссе в Москве.

К тому моменту, как на него пало подозрение, Жабборов перестал появляться на работе, поэтому его объявили в розыск. А 25 января парня «засекла» система распознавания лиц в метрополитене. Первоначально он заявлял, что знать ни о каком ограблении не знает. Но потом передумал.

ОДИН ЗА ВСЕХ

- В этом деле он был просто водителем, вину на следствии признавал, но знаете как бывает - свою позицию он может еще поменять во время суда, - сообщил корреспонденту KP.RU адвокат Жабборова Игорь Чевычалов. - Деньги не найдены, а остальные его сообщники остаются на свободе.

В июле Жабборову предъявили обвинение в разбое в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Закон предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Однако на первом заседании 9 августа, когда решался вопрос о продлении ареста, Умеджон Жаббопов был расслаблен, улыбался и пытался заигрывать с журналистами:

- Срок закончится ведь. А деньги - как выйду, с вами поделюсь, номер телефона оставьте только, - обещал подсудимый.

Но так было лишь до тех пор, пока вопросы не задели его за живое:

- Какое вам дело до моей семьи? Они работают и сами себя обеспечивают! - заявил Жабборров в ответ на вопрос, кто же поможет его семье, пока он за решеткой (позже суд озвучит, что он теперь в разводе). - Это все не ваше дело! Я вам сейчас такое устрою, вы все охренеете!

Впрочем, заседание было коротким и дать жару Жабборов не успел. Рассмотрение дела по существу начнут 23 августа - к этому моменту адовокат Марины Коташенко должен вернуться в Россию с отдыха. Дело рассматривает Наро-Фоминский городской суд Московской области

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯАлександр Градский: досье KP.RU