Денег нет, налетчики в бегах: итоги расследования ограбления дома Александра Градского

Умеджону Жабборову 27 лет, 10 из них он живет в России. Как и многие, таксовал, работал продавцом. А потом, по версии следствия, польстился на легкие деньги. Фото: Александра БУДАЕВА

Умеджону Жабборову 27 лет, 10 из них он живет в России. Как и многие, таксовал, работал продавцом. А потом, по версии следствия, польстился на легкие деньги.

С товарищами решили ограбить вдову известного музыканта Александра Градского, который умер в ноябре 2021 года. Откула честная компания узнала, что в доме хранится много наличных денег? Доподлинно это не известно. Но сработали чисто и быстро.

ЧЕТКО ВЫПОЛНЕННЫЙ ПЛАН

Примерно в декабре 2021 года вдова Александра Градского 41-летняя Марина Коташенко перевозит из московской квартиры в загородный дом в закрытом элитном поселке «Глаголево Парк» под Наро-Фоминском 100 млн рублей. А 16 января на ЦКАД в 12.30 ее подрезает какой-то автомобиль, его марку Коташенко не запомнила. После столкновения она останавливается на обочине. Из второй машины выходят трое кавказцев, залезают в салон ее «Лексуса» и, угрожая оружием, требуют везти их в дом, где хранятся деньги. Видеокамер в этом месте нет, днем движение не слишком оживленное, и вся дорожная автоподстава проходит никем не замеченной.

Коташенко возвращается в «Глаголево Парк» с незваными гостями, охрана пропускает ее автомобиль, не обращая внимания на тех, кто находится внутри. Грабители забирают 100 млн и требуют вывезти их из поселка – другого выхода просто нет, ведь их-то машина осталась на трассе.

Коташенко довозит их до близлежащей Апрелевки, где они пересаживаются в белый «Мерседес» и исчезают в неизвестном направлении.

СТРАННОСТИ И ВЕРСИИ

Сообщение об ограблении в полицию поступило только через четыре часа после всех этих событий – в 16:48. Причем на номер 112 звонил некий мужчина, который представился Андреем. Сама Марина Коташенко в полицию обратилась лишь в 18:55, что породило немало слухов о том, что она просто инсценировала ограбление, чтобы не делить эти 100 млн рублей с другими наследниками – в частности, со старшими детьми Александра Градского.

В пользу этой версии говорил и тот факт, что во многих домах в поселке «Глаголево Парк» есть тревожная кнопка, и если таковая имелась в доме Градских, то никто на нее так и не нажал. Почему? Потому что все шло по плану. Это если жертва – вовсе не жертва, конечно.

Еще одной версией, которую озвучивали эксперты, была причастность старших детей Градского к ограблению: мол, молодая вдовушка перевезла к себе много налички, вот они и испугались, что им ничего не достанется, поэтому наняли людей и «изъяли» спорные миллионы.

Сама Марина Коташенко в полицию обратилась лишь в 18:55, что породило немало слухов о том, что она просто инсценировала ограбление, чтобы не делить эти 100 млн рублей с другими наследниками – в частности, со старшими детьми Александра Градского. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Третьей правдоподобной версией казался подкуп или заинтересованность в ограблении прислуги: в поселке работало немало мигрантов. А корреспондент KP.RU вскоре после совершения преступления смогла устроиться в дом к весьма уважаемым людям через агентство по подбору персонала без всяких проверок. Возможно, и к Градским или их соседям затесался «волк в овечьей шкуре».

Однко имя возможных заказчика или наводчика до сих пор не названы - то ли в интересах следствия, то ли потому что установить их так и не удалось.

ДОСАДНАЯ ОШИБКА

На подозреваемых, как стало известно корреспондентам KP.RU, выйти удалось благодаря белому «Мерседесу», на котором разбогатевшие налетчики уезжали из Апрелевки в счастливое будущее.

Автомобиль был оформлен на жителя Тульской области, но у того было алиби, плюс он заявил, что машину давно продал, и эту сделку (пусть и не оформленную официально) все же удалось подтвердить. И выйти на след нового владельца – гражданина Таджикистана Умеджона Жабборова.

Жабборов уже имеет судимость – за попытку подкупа полицейского он отсидел год. Потом таксовал в Воронежской области, в последнее время торговал в рыбном отделе магазина на Алтуфьевском шоссе в Москве.

К тому моменту, как на него пало подозрение, Жабборов перестал появляться на работе, поэтому его объявили в розыск. А 25 января парня «засекла» система распознавания лиц в метрополитене. Первоначально он заявлял, что знать ни о каком ограблении не знает. Но потом передумал.

ОДИН ЗА ВСЕХ

- В этом деле он был просто водителем, вину на следствии признавал, но знаете как бывает - свою позицию он может еще поменять во время суда, - сообщил корреспонденту KP.RU адвокат Жабборова Игорь Чевычалов. - Деньги не найдены, а остальные его сообщники остаются на свободе.

В июле Жабборову предъявили обвинение в разбое в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Закон предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Однако на первом заседании 9 августа, когда решался вопрос о продлении ареста, Умеджон Жаббопов был расслаблен, улыбался и пытался заигрывать с журналистами:

- Срок закончится ведь. А деньги - как выйду, с вами поделюсь, номер телефона оставьте только, - обещал подсудимый.

Но так было лишь до тех пор, пока вопросы не задели его за живое:

- Какое вам дело до моей семьи? Они работают и сами себя обеспечивают! - заявил Жабборров в ответ на вопрос, кто же поможет его семье, пока он за решеткой (позже суд озвучит, что он теперь в разводе). - Это все не ваше дело! Я вам сейчас такое устрою, вы все охренеете!

Впрочем, заседание было коротким и дать жару Жабборов не успел. Рассмотрение дела по существу начнут 23 августа - к этому моменту адовокат Марины Коташенко должен вернуться в Россию с отдыха. Дело рассматривает Наро-Фоминский городской суд Московской области