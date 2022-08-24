В официальных документах Александр Ревва записан как гражданин Украины. Фото: Канал ТНТ

Недавно интернет взорвали сообщения о том, что Александр Ревва покинул Россию. Весной шоумен осудил спецоперацию на Украине и с тех пор перестал выступать. Артист оставил всю нажитую недвижимость и вместе с семьей обосновался в Европе. Возвращаться домой юморист, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, пока не собирается.

Масла в огонь добавило признание его отца, жителя Донецка, о том, что Александр поссорился с ним из-за политических взглядов. Мы попытались разобраться: что же происходит в жизни звезды Comedy Club?

Супруга шоумена Анжелика - популярный блогер. У нее тысячи подписчиков в соцсетях. Фото: Соцсети

Сейчас 47-летний Александр Ревва с 39-летней супругой Анжеликой и двумя дочками живет в Испании. Как пояснил представитель жены шоумена, семья уехала исключительно на отдых. Но слухи не утихают. И в окружении Реввы считают, что он все-таки сбежал, но не навсегда - решил переждать тревожное время на расстоянии. Артист отмалчивается, порождая новые домыслы.

На 23 и 24 июля было заранее запланировано выступление Реввы в Санкт-Петербурге на фестивале «ВК фест», но певец на него не приехал. Как следует из афиши на его сайте, в августе - сентябре у шоумена будут концерты в Турции. Там же выступает, например, Вера Брежнева, с которой ранее Ревва записал дуэт. И Брежнева, и брат ее мужа Валерий Меладзе четко обозначили свою антироссийскую позицию. Но случай Реввы особенный, ведь сам он родом из Донецка. Там остался его отец, так что известные трагические события шоумен должен бы принимать близко к сердцу.

Из слесаря - в юмористы

Александр родился в Донецке в 1974 году, там учился в школе, потом в техникуме промышленной автоматики, получив специальность электрослесаря 4-го разряда. Искать свое место под солнцем будущий резидент Comedy Club приехал в Москву. После игры в донецкой команде КВН «Желтые пиджаки» в 2000 году его позвали в краснодарскую команду «Утомленные солнцем», где он подружился с Михаилом Галустяном. В 2006 году Ревва принял приглашение Гарика Мартиросяна стать резидентом Comedy Club. Это шоу подарило ему славу и богатство. За один съемочный день ему платили около 200 тысяч рублей. Здесь же он создал свой самый раскрученный персонаж - певца Артура Пирожкова.

О родном Донецке Ревва до недавнего времени отзывался тепло.

- Я Донецк очень люблю и всячески популяризирую. Даже в каких-то маленьких сценках я всегда вставляю Донецк, многие знают, что я отсюда, жил здесь до 24 лет, - рассказывал Александр. - Пройти по донецкой земле без шапки и очков мне непросто. Я такой, получается, стал донецкий герой.

Отец шоумена Владимир Ревва по сей день живет в Донецке. В недавнем интервью «Комсомолке» он рассказал, что не видел звездного сына уже 9 лет.

- Когда в Донбассе началась война в 2014 году, он ни разу сюда не приехал. Я последний раз видел Сашу в 2013 году, - сетует отец звезды. - Лепс у нас выступал, многие другие артисты, а сын в родном Донецке ни разу не появился. Почему? Все просто. Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг - Владимир Зеленский. И сын мне сказал: «Если я буду ездить на родину, меня на Украину не пустят». Девять лет носа не казал на родине, зато в Киеве выступает, и там ему жирно платят.

Например, в 2019 году Пирожков выступил на концерте в Киеве в честь Дня конституции Украины. В 2021 году выступал и в Киеве, и в Одессе. В октябре прошлого года спел на юбилее украинского олигарха Павла Фукса. Сообщалось, что в незалежной он берет за один час выступления от 30 до 40 тысяч долларов. При этом даже там его представляют российским исполнителем. Похоже, шоумен решил отказаться от своих корней, чтобы не выпасть из украинской обоймы. И не ездит выступать в Крым и Донбасс, чтобы не нервировать высоких друзей на Украине.

«Мой сын любит Россию и за нее, а не за Украину!»

Ситуация с Реввой складывалась вполне понятной и явно не в его пользу. Но тут мне позвонила из Сочи его мама, бывшая певица Любовь Рачеева. Она не отвечала на мои звонки - сильно больна, на уколах, плохо ходит. Еще и у мужа инсульт. Но, узнав всю подоплеку, сама перезвонила.

На самом деле мама может не все знать о взрослом сыне, но ее мнение стоит учесть.

- Как Ревва (отец Александра. - Ред.) может ссылаться на слова Саши об Украине, если они вообще не общаются?! - удивилась Любовь Николаевна. - Сашу и его сестру мой муж воспитывал, с которым я живу уже 42 года. Сын его и считает отцом. А тот Ревва, что в Донецке, - какой он вообще отец?! Он для нас чужой человек. Не вспоминал о сыне, а сейчас вдруг вспомнил?! Для чего? Чтобы очернить?

Саша никогда не будет к нему (отцу. - Ред.) туда в Донецк приезжать. Он для нас предатель, который предал семью, оставил меня в 21 год с двойняшками. Сыну и дочке (Александру и его сестре Наталье. - Ред.) было четыре месяца, когда он ушел к другой женщине. Дети у меня родились по полтора килограмма, недоношенные. Мне очень сложно было в жизни. Бывший муж не платил алименты, никогда не помогал. Я сама поднимала детей, работая на трех работах. И с концертами ездила. Была на БАМе, в Норильске в мороз под 40 градусов выступала. Я все выдержала. И верю, что наша страна обязательно победит. И мой сын так воспитан. Мы давно россияне. Низкий поклон городу Донецку, где мы все родились. Мой папа, дедушка Саши, был композитор, профессор Донецкой консерватории. Его именем названа улица в Донецке. Но в первую очередь надо уважать ту страну, в которой живешь. Уверяю, мой сын любит Россию. Саша никогда не плюнет в то место, где он состоялся.

Пишут, Зеленский - Сашин друг. Они просто вместе были в КВНе. И Миша Галустян, с мамой которого мы здесь в Сочи общаемся, знал тогда Зеленского, ну и что?! Саша не против России или президента нашего. Он мог сказать только то, что он за мир в общем понимании этого слова. Но при этом мы понимаем, что если нацистов надо уничтожить, - это правильно.

- Но Александр ездит же на Украину к олигархам выступать…

- В этом году он на Украине не был. Когда-то ездил, чтобы заработать. У него дочки растут, которых надо кормить, заботиться о них. Он сейчас живет для детей и для жены, которую боготворит. Анжелика поддерживает его во всем, хорошая девочка, красивая. Сейчас он ни на какую Украину не едет. Он думает о детях.

- Тем не менее ваш сын уехал из России, вывез семью…

- Мой сын находится сейчас на отдыхе. Кто-то едет в Сочи. А он решил в Испанию - никакая это не эмиграция.

Мама шоумена Любовь Рачеева уверяет: ее сын с семьей уехал в Испанию в отпуск. И обязательно вернется в Россию. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета

Почему артист не получил российский паспорт?

Мама шоумена убеждала нас, что он по духу и по факту россиянин. Однако вот уже много лет Ревва живет в России с украинским паспортом. Недавно в распоряжение «КП» попала выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Ревва оформил себя как ИП, указав в документах, что имеет украинское гражданство. Почему за годы жизни и работы в нашей стране он так и не обзавелся российским паспортом?

- Ничего странного: у меня много знакомых предпринимателей, у которых здесь бизнес, они здесь живут, а гражданство российское не получают. Просто не видят в этом необходимости и не заморачиваются, - рассказал «КП» финансист Ян Марчинский. - С одной стороны, налоги для бизнесменов-иностранцев в нашей стране выше, чем для предпринимателей с российским гражданством. Но можно оформиться как налоговый резидент России и платить наравне с россиянами.

- По налогам никаких поощрений тем, кто не оформляет российское гражданство, нет, - подтвердила Любовь Гончаренко, руководитель департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового университета. - Если есть какие-то преференции, то в большей мере это касается избежания санкций. С точки зрения их контрагентов, люди без российского гражданства не являются жителями нашей страны, и на них не накладывают санкции. У них не заморозят за рубежом счета, недвижимость. Кроме того, у Украины была открытая виза в Евросоюз. Мы, россияне, должны получать шенгенскую визу, например, при поездке в Италию. А Ревва мог в любой момент поехать в Европу без визы, что удобно.

Есть еще одна версия, почему шоумен так и не сменил гражданство. Один сотрудник налоговой службы на условиях анонимности рассказал «КП», что Ревва у них на карандаше. Есть подозрения, что он на корпоративах мог брать вознаграждение в конверте, частично уходя от уплаты налогов.

- Обычно не оформляют российское гражданство те, кто хочет иметь где-то еще запасной аэродром, - пояснил нам налоговик. - И в любой критический момент сняться и уехать туда, куда выведены деньги, где есть счета и недвижимость. При этом если человек уехал, то довольно проблематично предъявить ему претензии по налогам в России. Надо будет объявлять в розыск, а это довольно хлопотно. К тому же когда у тебя есть иное гражданство, проще уйти от ответственности.

Гонорар - два-три миллиона за 45 минут пения

«Тебе Украина что, много дала, раз ты за нее?» - спрашивают теперь Ревву в соцсетях. И вот тут самое время вспомнить, что именно Россия предоставила шоумену возможность заявить о себе и прилично заработать. В рейтинге Forbes самых успешных российских звезд за 2021 год его доход оценивался в $4,1 млн (246,8 млн руб.).

Шоумен с семьей живет в загородном двухэтажном доме в элитном поселке Павлово на Новорижском шоссе в Подмосковье. Стоимость особняка - 250 млн рублей. На участке, кроме коттеджа, оборудованы спортзал с бассейном и хозблок. В доме осталась прислуга, которая ждет возвращения хозяина.

Недавно Александр купил для своей семьи квартиру в элитной новостройке Дубая.

На жену Анжелику шоумен этим летом оформил квартиру площадью 250 кв. м в комплексе «Москва-Сити» стоимостью порядка 140 млн руб. Сообщается, что не так давно Ревва также приобрел апартаменты в элитной высотке Address Beach Residences в Дубае. Стоимость жилья в этом доме стартует от 100 млн рублей.

Маловероятно, что шоумен решился насовсем порвать с Россией - главным источником своих доходов. За 45 минут пения Ревва берет стандартный гонорар - от 2 до 3 миллионов рублей. В новогоднюю ночь ставки на его выступление повышаются до 200 тысяч евро.

В Москве он владеет двумя фирмами. Первая - ООО «Войс Медиа», производящая фильмы, клипы и телепередачи. Через нее пропускают госконтракты на выступления юмориста. В 2021 году фирма принесла артисту 106 миллионов рублей выручки и 89 миллионов чистой прибыли. В сферу деятельности второй его компании «Войс Медиа Продакшн» входит музыкальный контент. Ее выручка за прошлый год составила 18 миллионов рублей, чистой прибыли - 12 миллионов.