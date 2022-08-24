Что обещают миру апокалиптические пророчества последователей Бабы Ванги: «Человечество поделится на бессмертных и бесполезных»

Людей всегда пугает непредсказуемое будущее, и нет более короткого пути к славе, чем попытаться это смутное грядущее как можно более популярно объяснить Фото: Shutterstock

Только по какому-то недоразумению прорицательство не входит в список так называемых «древнейших профессий». Ведь разного рода предсказатели и пророки известны буквально с ветхозаветных времен. Особенно велик спрос на их деятельность во времена перемен. Людей всегда пугает непредсказуемое будущее, и нет более короткого пути к славе, чем попытаться это смутное грядущее как можно более популярно объяснить. В этом смысле средневековые гадалки и современные ученые-футурологи занимаются одним делом.

С другой стороны, верно и то, что пророчества и предсказания являются чем-то вроде слепка коллективного бессознательного. Они всегда отражают массовые верования и предчувствия людей. И кстати, именно поэтому частенько сбываются. «Комсомолка» выяснила, что предсказывают современные последователи Нострадамуса и бабы Ванги.

ВЕЩИЙ ЭММАНУЭЛЬ

В столицу Зимбабве европейцы и американцы стараются без дела не ездить – в этой бедной африканской стране неспокойно. Но в международном аэропорту Хараре чуть ли не ежедневно садятся частные лайнеры, прилетающие на Черный континент из Нью-Йорка, Цюриха, Сингапура. Это богатые и знаменитые прибывают на личную встречу с Эммануэлем Макандивой.

Макандива – известный всем африканцам телепроповедник и предсказатель. Когда он выступает на стадионах, то на них собираются сотни тысяч его последователей. Многие уверяют, что Макандива вылечил их от рака и других тяжелых заболеваний. Также ему приписывают способности по мгновенному увеличению мужского достоинства у всех страждущих и изменению ВИЧ-статуса человека с положительного на отрицательный. Впрочем, повезло не всем. Одна семейная пара пыталась отсудить у Макандивы $6,5 млн из-за того, что они потеряли свой бизнес, пытаясь следовать его предсказаниям.

Чаще всех к Макандиве прилетает за советом американский рэпер Снуп Дог. И он, и другие клиенты зимбабвийского пророка подтверждают тот факт, что Макандива предсказал пандемию COVID-19 еще в 2015 году, особо отметив, что источником вируса станет Китай. Теперь же он предсказывает нашествие иностранных войск в Африку.

Макандива – известный всем африканцам телепроповедник и предсказатель Фото: скриншот с видео

ОТЧАЯННАЯ ДОМОХОЗЯЙКА

Какие времена - такие и пророки. В последнее время на волне популярности соцсетей появилось сразу несколько популярных блогеров-прорицателей. У самых ярких из них есть тысячи преданных поклонников, верящих в их особые экстрасенсорные способности. И чем мрачнее пророчества, тем популярнее становятся эти гадалки. Типичный пример - многодетная домохозяйка из Алабамы Джули Грин, которая приобрела международную известность благодаря своим попыткам заглянуть в будущее. Из ее последних предсказаний - мощное землетрясение в Новой Зеландии, которое унесет много жизней, разрушение всей банковской системы мира в результате финансового кризиса и, наконец, попытка семейства Обама вернуться к власти в США, что приведет страну к гражданской войне.

ОРАКУЛ ИЗ ОМАХИ

Омаха – маленький городок в американском штате Небраска. О нем вообще бы мало кто знал до тех пор, пока в нем не родился легендарный предприниматель, самый известный в мире инвестор Уоррен Баффет.

Баффет, чье состояние оценивается сегодня в гигантские $105 миллиардов, из Омахи никуда не уезжал, и вот уже 91 год живет в этом городе.

Баффет известен под прозвищами «провидец», «оракул из Омахи»: за его прогнозами и предсказаниями в сфере инвестиций следят миллионы людей – от инвесторов-новичков до глав крупнейших банков.

Своими соображениями он делится редко и неохотно, делая исключения лишь для ежегодного собрания акционеров возглавляемой им инвестиционной компании, и для победителей благотворительного аукциона. Раз в год любой может выложить немалую сумму за завтрак с оракулом из Омахи и выслушать его прогнозы. В последние годы победные ставки за такую трапезу оценивались в $3-3,5 миллиона

Самое громкое и самое неоднозначное предсказание Баффета – неминуемый крах биткоина. Он уверен, что это «инструмент для азартных игр, с которым связано много мошенничества».

Баффет известен под прозвищами «провидец», «оракул из Омахи» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БЬЮЩИЙ ПО КАРМАНУ

Большинство экономических кризисов и, в первую очередь, глобальный крах мировой экономики, пришедшийся на 2008-2011 годы, точно предсказал американский экономист, лауреат Нобелевской премии Нуриэль Рубини.

Именно Рубини точно рассчитал, что в в нулевые годы в США лопнет пузырь рынка недвижимости, что спровоцирует рекордный обвал мировой экономики. Экономист бил во все колокола, требовал немедленного принятия мер, давал многочисленные интервью, но ему никто не верил.

Зато теперь Forbes называет Рубини самым влиятельным в мире экономистом. Один из главных советов Рубини – отказ от инвестиций в ценные бумаги. Он считает, что лучше заработать ноль, чем потерять половину. «Никогда не вкладывайте свои деньги в ценные бумаги, это все равно, что играть в азартные игры или в казино. Покупка и продажа отдельных акций – пустая трата времени».

Последний прогноз Рубини - жесткая посадка экономики США. В попытке укротить высокую инфляцию американский Центробанк вызовет настоящий долговой кризис и серию банкротств в крупнейшей экономике мира.

СТРАСТИ ПО ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ

Правилом хорошего тона сегодня считается обращение не к гадалкам и новоявленным пророкам, а к футурологам. Даже несмотря на то, что у них – и неоднозначная репутация, и не слишком яркая история успехов. Да, многие из них еще в начале прошлого века предсказывали, что полеты в космос станут обыденным явлением, но они ни словом не обмолвились, например, о мобильной телефонии или портативных компьютерах.

Наиболее цитируемыми в последнее время являются прогнозы профессора Еврейского университета Иерусалима Юваля Ноя Харари.

Большую часть своих соображений Харари изложил в своих книгах «Sapiens: краткая история человечества» и «Homo Deus» (Человек божественный). В них он говорит, что главной задачей человечества в XXI веке станет достижение бессмертия. И вполне вероятно, что ее удастся решить. Правда, доступна эта возможность будет только самым богатых людей.

В начале августа Харари выступил с очередной порцией предсказаний. На сей раз они касались рынка труда. Развитие искусственного интеллекта приведет к тому, что большинство людей станут бесполезными, считает профессор. Роботы освоят большинство профессий, особенно в физическом труде. Работа (зато очень высокооплачиваемая) будет только у интеллектуальной верхушки общества. Харари говорит: для того, чтобы избежать протестов, правительству в будущем надо будет платить зарплату людям за воспитание их собственных детей и любую общественную деятельность (например, за помощь пожилым людям или организацию благотворительных распродаж).

Комментарий эксперта

«Люди склонны снимать с себя ответственность за будущее»

Михаил Хорс, клинический психолог, писатель:

- Желание людей верить в предсказания прорицателей - это часть присущей большинству веры в чудеса, своего рода «запроса на халяву». Людям проще принять, что будущее предопределено, что от них ничего не зависит, что все придет само собой, чем строить это самое будущее своими руками.

Профессионалы в области гаданий и прогнозов этим желанием людей умело пользуются. Во-первых, обратите внимание, в таких пророчествах всегда используются максимально обтекаемые формулировки. Ни одна гадалка никогда не скажет: «Вы попадете в тюрьму». Она скажет: «Я вижу в твоем будущем казенный дом». А дальше понимай как хочешь. Во-вторых, такие предсказания не имеют срока давности. Если какое-то событие не произошло, то значит, просто не пришло еще его время. А если случилось, то пророк приписывает его своим способностям. Беспроигрышный вариант. Наконец, все предсказатели очень чутко улавливают состояние общества и конкретного человека. В кризисные времена люди склонны больше верить негативным прогнозам, в хорошие времена - наоборот, положительным. То есть, по сути, прорицатели говорят то, что человек хочет услышать.

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