СК России: устанавливаются иные лица, причастные к убийству Дарьи Дугиной

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы Фото: REUTERS

В Главном следственном управлении СК России сообщили подробности расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства общеопасным способом журналиста и политолога Дарьи Дугиной (п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ ).

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению этого преступления причастна гражданка Украины Наталья Вовк, которая для наблюдения арендовала квартиру в доме, где проживала потерпевшая. В этой квартире следствием проводится обыск с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования. Также установлен гараж, который арендовала Вовк, в нем также проводится обыск», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Представитель ведомства отметила, что в рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Вывод о мощности приведенного в действие взрывного устройства будет сделан по результатам взрывотехнической судебной экспертизы. Допрошены родственники потерпевшей, персонал и участники фестиваля, свидетели произошедшего. Изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения с целью получения значимой информации.

«Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления», - подчеркнула Петренко.

Напомним, вечером 20 августа 2022 года Дарья Дугина на автомобиле возвращалась с фестиваля «Традиция» в Московской области. Во время движения в районе перекрестка Можайского и Звенигородского шоссе произошел подрыв взрывного устройства, установленного в нижней части автомобиля со стороны водителя. От полученных травм Дарья Дугина скончалась на месте происшествия.