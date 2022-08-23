Как Вовк готовила убийство Дарьи Дугиной: Следила прямо в окна квартиры, заминировать машину могла в паркинге дома

По уже подтвержденным данным, Вовк имеет отношение к военному ведомству Украины.

С Дарьей Дугиной я однажды случайно столкнулся в редакционном лифте. Она торчала в телефоне, читала новости, очевидно готовясь к утреннему эфиру на радио «Комсомольская правда». Девушка была сосредоточена: морщила носик, сдувала упрямую челку со лба. Дату ее убийства запомнить легко - 20 августа 2022 года...

Жизнь у Дарьи отняли в 29 лет. 22 августа президент подписал Указ о награждении ее Орденом Мужества «за самоотверженность проявленные при исполнении профессионального долга». С припиской «посмертно». Это чудовищно, когда родители хоронят совсем еще молодых детей. Еще страшнее, когда они понимают, что должны были погибнуть рядом.

Есть и мнение, что Вовк отводилась роль наблюдателя, а бомбу могли собрать, передать и привести в действие ее подельники.

ДИВЕРСАНТКА МЕНЯЛА НЕ ТОЛЬКО ПРИЧЕСКУ, НО И ЦВЕТ ГЛАЗ

В официальном сообщении ФСБ России указано, что 23 июля 2022 года в Москву на машине «Mini Cooper» с донецкими номерами Е982ХН DPR, приехала с Донбасса 43-летняя гражданка Украины Вовк Наталья Павловна с 12-летней дочерью Шабан Софией Михайловной. На кадрах, что распространило ФСБ видно, как блондинка, с накачанными губами-варениками проходит погранконтроль.

В Москве она изменит прическу - покрасит волосы в черный цвет — это видно по кадрам видео от ФСБ. Но «спецкор «КП» выяснил, что Вовк изменила даже цвет глаз с помощью линз!

При этом у Вовк были 3 комплекта госномеров на машину (в Москве она ездила уже на казахских - 172 AJD 02). При этом к каждому автономеру был и комплект документов, что говорит о серьезной проработке операции спецслужбами. И, видимо, не только украинскими. Но и британскими или американскими. Слишком досконально проработана каждая деталь убийства.

По уже подтвержденным данным, Вовк имеет отношение к военному ведомству Украины. Это подтвердил ее отец. Правда, дальше сведения расходятся. По некоторым данным, она служила в военной разведке и является профессиональным диверсантом. По другим - служила в спецназе карательного нацбатальона «Азов» (запрещено в РФ).

Есть и мнение, что Вовк отводилась роль наблюдателя, а бомбу могли собрать, передать и привести в действие ее подельники.

Дверь съемной квартиры Вовк Фото: Александр БОЙКО

В КВАРТИРЕ ДЕДА-ГЕНЕРАЛА НЕ ЖИЛА

Как стало известно из заявления ФСБ, прибыв в Москву, Наталья Вовк сняла квартиру в том же доме, где жила и Дарья Дугина.

Мы решили найти этот дом. Увидеть своими глазами всю цепочку слежки украинской диверсантки за российской журналисткой.

Многие московские репортеры так и сделали - ринулись на Маяковку, где (согласно базам данных) в большом сталинском доме по улице Долгоруковской была прописана Дарья. Судя по всему, эта квартира была выделена государством еще деду Дарьи — Гелию Дугину, генерал-лейтенанту Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил СССР. Вскрытый кем-то почтовый ящик квартиры оказался забит квитанциями на имя мамы Дарьи. А соседи рассказали спецкору «КП», что видели внучку генерала редко. И предположили, что дедушкину квартиру в центре столицы родители Дарьи просто сдавали, а на часть суммы снимали дочке жилье в другом районе.

Камеры над съемной квартирой Дугиной Фото: Александр БОЙКО

Где именно? Сотрудники «Комсомолки» припомнили, что иногда заказывали Дарье такси после ее поздних эфиров. Нашли квитанции. Судя по ним — девушка жила на проспекте Вернадского, что прямо у метро Юго-Западная.

Очевидно, этот район Дарья выбрала не случайно: поблизости здания МГИМО, РАНХиГС, РУДН и еще 17-ти вузов. Можно лекции посещать, а можно их читать студентам...

Место парковки Дугиной Фото: Александр БОЙКО

ОКНО В ОКНО

Прямо у дома я столкнулся с группой следователей СК. Еще вчера они искали очевидцев, которые могли бы запомнивших подозрительных людей на парковке фестиваля «Традиция», где, вероятно, заложили взрывчатку в машину Дугиной. Но в итоге и их следы привели к дому на Вернадского.

Дом - 33-этажный! В нем 660 квартир - настоящий муравейник. Соседи друг друга не очень-то знают, в каждом подъезде сдаются десятки квартир.

- Жилье в этом доме когда-то покупали богатые провинциальные родители студенткам, приезжавшим в Москву учиться, - разговорилась со мной жительница дома Алена. - Потом многие повыскакивали замуж за москвичей, а это жилье стали сдавать. В общем, никто здесь не обращает внимания на новых жильцов.

Арендованное убийцей место Фото: Александр БОЙКО

Но мне все-таки удалось выяснить, что Дарья Дугина жила в 4-м подъезде.

А украинка Наталья Вовк, приехавшая в Москву 23 июля, сняла квартиру в 1-м подъезде.

Я взглянул изнутри двора на расположение этих подъездов и поразился. Окна диверсантки Вовк выходят почти напрямую на окна журналистки Дугиной! Преступница могла круглосуточно наблюдать — дома ли Дарья и что делает.

ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА

- Никогда бы не сказал, что это диверсант, - удивляется на мой вопрос один из бородатых охранников жилого комплекса. - Она когда подъехала на своем «Mini Cooper» долго созванивалась с человеком, который сдал ей квартиру. И, кстати место на подземной парковке. Точно помню - под номером 143. При этом выглядела, как обычная растерянная женщина.

Охранник успел даже полюбезничать с убийцей, когда она выясняла номер и этаж парковки.

Сделал ей комплимент - похвалил за голубые глаза. (Обратите внимание: на всех фото цвет глаз у Натальи Вовк — темный!)

- А она мне тогда как-то холодно в ответ бросила, мол, линзы у меня такие красивые. Но потом правда, когда возвращалась с прогулки с дочкой, через стекло обязательно мне рукой махала, - покачал ладошкой охранник. Как машину поставила на парковку, редко на ней выезжала в город. Может просто берегла?

Убийца жила в 8 минутах от жертвы Фото: Александр БОЙКО

СТАВИЛА СВОЙ «МИНИ» В 10 МЕТРАХ ОТ КРУЗАКА ДАШИ

Я провел эксперимент: прошел от квартиры, которую снимала Вовк до съемной квартиры Дарьи через 143-е место на подземном паркинге ровно за 8 минут. В лифт подземной парковки можно попасть из любого подъезда незаметно даже для консьержа. То есть, Вовк могла пронести взрывчатку в сумке и спокойно заминировать машину Дугиной прямо в подземном паркинге.

- Но как же бомбу можно подложить под машину, когда вокруг видеокамеры, - интересуюсь у водителей на паркинге.

- Кто сказал, что эти камеры снимают, - огрызнулся раздраженно один из них. - Чуть что случись, у администрации ответ: «не работают».

Стоянка действительно местами плохо освещена, камеры направлены на въезд и выезд, а не в ниши, где припаркованы машины. Тут за ночь машину можно не только заминировать, а разобрать и собрать заново!

Пластит с детонатором и простеньким мобильным телефоном — как сигналом на срабатывание взрывчатки - обычно закладывают под арку левого колеса, со стороны водителя, реже — под днище машины.

- Похоже, именно тут стоял 150-й Крузак Дугиной, - показывает охранник на 158-е место паркинга.

Буквально в десяти метрах - 143 место, где ставила свой «Mini Cooper» Вовк. Далеко и ходить не надо.

Дарья даже могла видеть свою будущую убийцу с дочкой на этой парковке. Возможно, и познакомиться, и пригласить ее на фестиваль «Традиция».

Следствие ФСБ выяснило, что Вовк с дочерью была среди приглашенных на этот литературно-музыкальный фестиваль, где Дугины присутствовали в качестве почетных гостей.

Проспект Вернадского д.105 корп. 4 Фото: Александр БОЙКО

«ТИХАЯ, НИКОГО ДОМОЙ НЕ ВОДИЛА»

У дверей Дарьи я еще минуту искал звонок. Он оказался беспроводным, и спрятан за дверцей пожарного щита рядом с квартирой.

- Дарья вечно гремела ключами у дверей, что-то у нее с замками не ладилось. Но сама тихая, всегда одна, никого в квартиру не водила. А отца ее видела по телевизору, но вот тут … раньше никогда, - рассказал мне соседка Дарьи.

Сотрудники жилого комплекса на Вернадского тоже впервые увидели Александра Дугина и его жену лишь на следующий вечер после гибели дочери.

- Мама погибшей Дарьи назвала номер квартиры. Мы еще не сразу их пропустили... Но тогда она сказала, что приехала забрать вещи дочки, - говорит сторож.

ПОЧЕМУ УБИЛИ НА ФЕСТИВАЛЕ

- Могла ли женщина заминировать машину Дарьи Дугиной прямо на подземной парковке? - задал я вопрос информированному источнику в правоохранительных органах.

- Магнитной миной — легко, - ответил источник. - Времени у нее было достаточно, условия - сверхудобные.

- Но почему заряд привели в действие только когда Дарья возвращалась с фестиваля? Если бы хотели взорвать именно ее, могли сделать это прямо на парковке или рядом с квартирой.

- Тогда преступление могли бы раскрыть прямо по горячим следам, - пояснил источник. - А диверсантке Вовк требовалось время, чтоб доехать до границы с Эстонией, плюс сменить в дороге номера на украинские — AH7771IP. Да, ФСБ сработало очень быстро, установив причастность Вовк к теракту за сутки. Но она уже успела скрыться. Иначе ее бы уже схватили бы при пересечении границы.

По мнению источника, нельзя исключать и версию, что вместе с Дарьей все-таки хотели взорвать и ее отца. Рассчитывали, что дочь отвезет его домой после фестиваля. Так и могло случиться, но в последний момент Александр Дугин отправил Дарью одну. А сам сел в другую машину. Преступница (или ее сообщники?) в суматохе могла этого не заметить.

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