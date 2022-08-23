Треть россиян узнает новости из соцсетей

Как оказалось, 36% респондентов предпочитают получать новости из соцсетей и мессенджеров. Фото: Shutterstock

«Яндекс» отказывается от новостного агрегатора и решил передать новости и блоги VK, чем немного огорчил россиян, привыкших читать новости на главной странице поисковика. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, откуда россияне чаще всего узнают новости.

Как оказалось, 36% респондентов предпочитают получать новости из соцсетей и мессенджеров. Здесь они могут видеть не только посты официальных СМИ, но и обсуждения друзей, поэтому получают информацию довольно полно и оперативно.

А вот еще 33% опрошенных привыкли «пробегать» новости в Яндексе или других новостных агрегаторах, ведь здесь всегда собраны самые срочные и актуальные новости к этому часу. Однако узнав о том, что привычная новостная страничка переместится на другую площадку, россияне выразили надежду, что это поможет стать сервису еще лучше и удобнее для пользователя.

«Как показывает практика, такая «встряска» любым сервисам и соц. сетям всегда даже на пользу - это примерно как второе дыхание», - делится своим мнением участник опроса.

«Каждый свой день начинаю с новостной ленты на Яндексе, надеюсь теперь новостные подборки станут еще лучше», - говорит другая респондентка.

При этом 15% россиян добавили, что всегда узнают новости на своих любимых новостных порталах. Они не ищут темы в интернете, а сразу переходят на сайт того издания, где привыкли коротать время.

Только 6% опрошенных сообщили, что узнают новости по телевизору. Как правило, ТВ больше используется развлечения или для разъяснения той или иной новости, но к моменту вечерних программ большинство россиян уже все-таки познакомились с новостями в интернете.

По 1% опрошенных предпочитают узнавать новости по радио, из газет или от знакомых. У последнего способа есть ряд преимуществ, отмечают респонденты – узнаешь только действительно важно и сразу можешь разделить радость или огорчение от полученных известий.

7% россиян выбрали вариант «другое». Кто-то отметил, что предпочитает зарубежные источники информации, а кто-то и вовсе пытается изолироваться от новостной повестки.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 4,8 тысячи человек.