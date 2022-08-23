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Звезды23 августа 2022 20:23

Борис Корчевников плюнул в убийцу Дарьи Дугиной: "Трусливое животное"

Телеведущий не смог сдержать эмоций
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Борис Корчевников уверен, что Вовк непременно ответит за убийство Дугиной

Борис Корчевников уверен, что Вовк непременно ответит за убийство Дугиной

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Борис Корчевников не смог пройти мимо резонансного и циничного убийства дочери общественного деятеля Александра Дугина. Автомобиль Дарьи Дугиной взорвался прямо на оживленной трассе под Москвой. Телеведущий скорбит вместе с неравнодушными россиянами после похорон Дарьи Дугиной. Кроме того, артист обратился к убийце Дарьи.

Дочь Александра Дугина, по данным сотрудников правоохранительных органов, стала жертвой заказного убийства. В ее машине, следующей по Можайскому шоссе, сработало взрывное устройство. Убийцу Дарьи Дугиной вычислили быстро. Ее лицо и имя знает уже весь мир. Исполнительницей преступления оказалась 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. Она приехала в Москву вместе с дочерью Софией Шабан в конце июля. Женщина следила за Дарьей Дугиной. Она поселилась в том же доме, где жила девушка. После выполнения заказа Вовк сбежала из России в Эстонию.

Борис Корчевников уверен, что Вовк непременно ответит за убийство Дугиной. "Наталья Шабан сделала это, чтобы мы боялись. Чтобы боялся каждый, ведь у терроризма нет других целей. Только бояться теперь будет сама Шабан. До конца своих дней, который близок. Не будет города, улицы и спальни на планете, где это трусливое животное будет спать спокойно", - написал он в блоге.

40-летний телеведущий подчеркнул, что "терроризм очень труслив". "Убивать безоружных, слабых и беззащитных отправляются только те, кто не умеет воевать с открытым лицом в честном бою. Убивать слабых отправляются только те, кто сам намного слабее них", - поведал Борис.

Артист не скрывает, что как истинный православный скорбит по Дугиной. "Даша красивая хрупкая женщина. Еще одно лицо нашей Победы, сияющей не мирской славой, но отсветом Царства Небесного, в которое сейчас вошла новая мученица", - заключил Корчевников.

Отметим, Дарью Дугину похоронили в Московской области 23 августа. Рано утром в телецентре Останкино прошла гражданская панихида. На кладбище в селе Михайловская слобода в Раменском городском округе все прошло в закрытом режиме - присутствовали лишь родные и близкие. На могиле - деревянный крест, море свежих цветов и венков. Дарью предали земле рядом с бабушкой Галиной Дугиной, врачом и кандидатом медицинских наук.

Отец девушки Александр Дугин разрыдался у гроба. "Я хотел воспитать дочь так, как вижу идеал человека. В первую очередь, это вера. Она все детство провела в православных лагерях, ходила в церковь. Мы с женой ее не хвалили, а ей этого не хватало. Внушали ей, что она должна быть лучше нас, выше, чище. Мы с ее мамой посоветовали ей стать философом. И она стала..." - сказал Дугин. Александр Гельевич поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

Шоу-бизнесЗвезды: утратыБорис Корчевников: досье KP.RU