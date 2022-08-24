В России родители сэкономили почти 10 млрд рублей на покупке детских колясок на Авито

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Авито зафиксировал бум на покупку детских колясок. За последние полгода число колясок, приобретенных на платформе, превысило количество родившихся в России человек. Так, за шесть месяцев этого года мамы и папы заключили 656 тысяч сделок по покупке детских колясок. При этом новых россиян в этот же период родилось 635 тысячи.

- Дети быстро растут, и многие вещи остаются в очень хорошем состоянии дольше, чем будет ими пользоваться ребенок. Это касается не только одежды, но и колясок, автокресел, кроваток, и других товаров. При аккуратном использовании они могут сослужить добрую службу 5-6 семьям, - отмечает Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в Авито.

В 4 РАЗА ДЕШЕВЛЕ

Аналитики посчитали, что, покупая коляски на платформе, родители по всей стране сэкономили в общей сложности почти 10 миллиардов рублей. Цены в магазинах, и на Авито, существенно рознятся - порой разница в два, три, а иногда и в четыре раза.

По данным Росстата, в конце 2021 года в магазинах коляски в среднем стоили 19,6 тысячи рублей, а на Авито - в среднем 5 тысяч рублей. Итого, разница в цене почти в четыре раза.

На платформе можно найти более дорогие бренды колясок, но и они будут стоить дешевле, чем в торговом центре. К примеру, коляска Adamex Amelia LUX 2021 года в магазинах стоит в пределах 33-46 тысяч рублей. На Авито такую коляску продают за 12-19 тысяч рублей. Это в два-три раза дешевле.

Родители говорят, что многие коляски на платформе выставляют в хорошем, а иногда почти новом состоянии. Поэтому платить больше они не видят смысла. Кроме цены, есть и другие преимущества. На Авито можно найти коляски, которые уже сняли с продаж. Большинство родителей относятся крайне щепетильно к выбору первого транспортного средств для малыша, и прочитав уйму отзывов на форумах по той или иной модели коляски, непременно хотят ее найти.

КАКИЕ КОЛЯСКИ ВЫБИРАЮТ

Самыми популярными колясками, которые наиболее часто выбирали родители, стали прогулочные. Из общего числа покупок таких моделей - 19%. Далее по популярности идут универсальные коляски в модификации «два или три в одном». Их купили 15% и 10% соответственно. Еще 39% проданных колясок шли в объявлениях без указания характеристик.

У пользователей есть предпочтения и по брендам. Так, на первом месте коляски Adamex (3,3%), на втором месте Verdi (2,6%), на третьем — Tutis (1,7%). Еще 53% проданных колясок были выставлены на платформе без указания бренда.

Наибольший спрос на коляски на Авито был зафиксирован этой весной. В частности, за первые шесть месяцев 2022 года мамы и папы приобрели колясок, аксессуаров и запчастей к ним общей стоимостью 4,4 млрд рублей.

- Возможность покупать подержанные коляски - крайне важна. Одни пользователи таким образом экономят деньги, другие освобождают дома пространство. Некоторые родители покупают своим чадам дорогие вещи, а перепродавая их, компенсируют часть затрат. Очень часто на Авито можно найти за символическую цену товары в буквально новом состоянии. На данный момент почти 10 тысяч колясок на нашей платформе люди предлагают отдать за бесплатно или за один рубль, - уточнил Алексей Козловский.