Дворняжек с тропического острова доставляют в США на частных самолетах

Стоимость билета на одну собаку составляет от 2000 до 4000 тысяч долларов. Фото: Boonie Flight Project

Посреди Тихого океана есть крошечный остров Гуам. Сегодня он переполнен бездомными собаками. На территории в 500 квадратных километров проживает более 60 000 четвероногих. Исторически сложилось, что на Гуаме нет службы по дезинсекции животных. Кроме того, сюда регулярно вместе со своими любимыми питомцами приезжают военные из материковой части США, но, когда время контракта заканчивается, они уезжают и оставляют на острове своих четвероногих друзей. Единственная коммерческая авиакомпания, летающая из Гуама, не перевозит домашних животных.

Посреди Тихого океана есть крошечный остров Гуам. Сегодня он переполнен бездомными собаками. На территории в 500 квадратных километров проживает более 60 000 четвероногих. Фото: Boonie Flight Project

Остров Гуаме превратился в город бездомных собак. Жители стали искать выход из положения. В США есть спрос на домашних животных, но при этом их с каждым годом становится все сложнее приобрести. В Нью-Йорке, например, запретили продавать кошек и собак в зоомагазинах. В других штатах – регулярно из-за жестокого обращения закрывают «фабрики животных».

Сегодня благодаря проекту же более 400 собак переехали с тропического острова в различные штаты Америки. Фото: Boonie Flight Project

Через соцсети жители тропического острова кинули клич. Тут же посыпались заявки. Осталось решить вопрос с логистикой. Активисты Гуама создали некоммерческую организацию «Boonie Flight Project» и вскоре смогли отправить частным рейсом первую партию дворняжек на материк.

«Мы забираем их с улицы и из приюта, мы делаем их здоровыми. Мы знакомимся с ними и находим им дом в США. Мы очень требовательны к собакам. Мы требуем, чтобы они в основном были бездомными, чтобы они хорошо ладили с детьми и с другими собаками, не были агрессивными» - рассказала ABC Лорен Кабрера, соучредитель «Boonie Flight Project».

Активисты Гуама создали некоммерческую организацию «Boonie Flight Project» и вскоре смогли отправить частным рейсом первую партию дворняжек на материк. Фото: Boonie Flight Project

Породу этих собак определяют как «буни». Это случайная смесь из немецких овчарок, биглей, лабрадоров, доберманов, борзых, корги, чихуахуа и других пород. В США их называют «супер дворнягами». Поэтому без нареканий оплачивают перелет животного: от 2000 до 4000 долларов в зависимости от размера и веса. Сегодня благодаря проекту же более 400 собак переехали с тропического острова в различные штаты Америки. Но решить проблему бездомных собак пока не получается: они размножаются быстрее, чем их успевают поймать.