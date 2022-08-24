Премьер-министр Финляндии Санна Марин извинилась из-за голой фотосессии в ее резиденции

На 36-летнюю главу финского правительства обрушилось цунами критики. Фото: REUTERS

«Ударно работать - ударно отдыхать» - такой лозунг в поддержку премьер-министра Финляндии запустили женщины во всем мире. Это случилось сразу после того, как неделю назад в сети распространилось видео с горячими танцами Санны Марин на одной из вечеринок. Одна из самых молодых национальных лидеров в мире (Санне Марин 36 лет) отжигала напропалую в компании своих друзей: эротично двигала бедрами, а в какой-то момент даже по-рокерски проехала по полу на коленях.

Следом внимание общественности привлекли снимки с другого мероприятия, на которых запечатлен страстный поцелуй двух девушек во время вечеринки, проходившей в официальной резиденции премьера. У обеих майки были задраны вверх, а обнаженные груди прикрывала лишь надпись «Финляндия». Особой пикантности добавляет тот факт, что фотография сделана на рабочем столе Санны Марин, за которым она встречается с политиками разных стран.

На 36-летнюю главу финского правительства обрушилось цунами критики. Представители оппозиционных партий требовали проверить Санну Марин за ее безудержные танцы на предмет употребления наркотиков. Премьер-министр была вынуждена оправдываться, уверяя, что, мол, грешна, но на вечеринке пила только алкоголь, да и то совсем немного, «могла бы уйти, чтобы выполнять правительственные задания, если бы это было необходимо». А что до наркотиков, так политик их даже в подростковом возрасте ни разу не пробовала. Тест на наличие наркотических веществ в крови она все-таки сдала, чтобы развеять лишние подозрения, и результат подтвердил ее слова. Санна Марин чиста.

- Я организовала вечеринку, танцевала и пела — это совершенно законные вещи. Но я никогда не видела или знала тех, кто в этот момент употреблял бы наркотики, - заявила журналистам политик.

Но на оппонентов аргументы премьер-министра не особо подействовали. Они настаивали на своем: ее поведение неуместно, не по статусу, как и выбор друзей. Видимо, не по нраву пришлись танцы Санны Марин с популярной блогершей, 33-летней Сабиной Сярккя, а также зажигательные па с тремя разными мужчинами. Там же где-то на видео критики разглядели, что Марин восседает на коленях у двух неизвестных мужчин, в то время когда она замужем и растит 4-летнюю дочь!

За вечеринку, где были запечатлены целующиеся девушки, Марин тоже пришлось извиниться перед общественностью. Она рассказала журналистам, что после музыкального фестиваля Ruisrock решила пригласить друзей в свою резиденцию, расположенную на побережье неподалеку от Хельсинки. Заранее предъявила службе безопасности список гостей. Вечер собравшиеся провели в сауне и на пляже. Все максимально безобидно.

Санне Марин уже не в первый раз приходится оправдываться за свою любовь к шумным вечеринкам. Она не скрывала, что получает удовольствие от такого времяпрепровождения, как поход с друзьями в клуб или посещение музыкальных фестивалей.

«У меня есть семья, у меня есть работа, и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями. Почти так же, как и у многих людей моего возраста. Я не чувствую необходимости меняться. Я буду точно таким же человеком, каким была до сих пор, и надеюсь, что это будет принято другими, - говорит Марин.

Многие финны высказались в поддержку Санны Марин, заметив, что она имеет право проводить свое свободное время как любая молодая женщина. Однако политические оппоненты продолжают ворчать и требовать замены на главном посту страны на кого-то посерьезнее.

Справка «КП»

ЧЕМ ИЗВЕСТНА САННА МАРИН?

Санна Марин, занявшая пост премьер-министра Финляндии в 2019 году, стала самым молодым главой правительства в мире. Она родилась в далеко не богатой семье. Ее родители развелись, когда она была еще маленькой, и долгое время мать воспитывала дочь одна. Эти годы стали для Марин самыми трудными, денег не хватало, поэтому в 15 лет она устроилась подрабатывать в пекарню, а затем распространяла журналы.

Местные СМИ сообщают, что в школьные годы Санну якобы травили одноклассники из-за того, что ее мать состояла в однополых отношениях. Первые шаги в политике Санна Марин сделала в 20 лет, а два года спустя попыталась баллотироваться в городской совет Тампере. Тогда она провалилась, но через пять лет заполучила желаемое кресло, да еще и возглавила совет.

Будучи депутатом Социал-демократической партии, Санна Марин заручилась поддержкой ее лидера Антти Ринне, став его заместителем. Ее первой должностью в правительстве была министр транспорта. Но довольно скоро из-за случившихся забастовок и последовавшей за ними отставки Антти Ринне, Санна одержала победу на партийном голосовании и заняла пост премьер-министра.

Со своим мужем Маркусом она встречалась с 18-летнего возраста, но поженились они только когда им исполнилось 34. Он бывший футболист, сейчас директор коммуникационной компании. В их семье после рождения ребенка именно Маркус ушел в декретный отпуск.