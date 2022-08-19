Премьер Финляндии снова оказалась в центре скандала из-за нового видео с частной вечеринки

Санна Марин Фото: REUTERS

В интернет попало новое видео с вечеринки, на которой присутствовала премьер-министр Финляндии Санна Марин, однако на этот раз ее можно увидеть танцующей в ночном клубе Teatteri в Хельсинки в компании неизвестного молодого человека.

«Марин, которая уже 18 лет замужем, засветилась в паре "сомнительных ситуаций"», - пишут зарубежные СМИ.

Как отмечают в Iltalehti, видео было заснято 6 августа, когда Марин должна была работать, поскольку отменила свой отпуск 4 августа. Премьер Финляндии назначила пресс-конференцию в пятницу, 19 августа.

Напомним, накануне появились видео с частной вечеринки с участием финского премьера. На видео глава правительства пьет, танцует, а также поет в компании других людей. Как писал сайт KP.RU, многие жители республики сочли такое поведение недостойным премьера. В итоге Марин пришлось прокомментировать произошедшие. Она заявила, что не видит в таких кадрах ничего предосудительного, отметив, что на ключевых государственных должностях находятся простые люди, которые могут вести обычную жизнь.