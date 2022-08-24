Шесть волн за три года: чего нам дальше ждать от коронавируса, рассказали ведущие эксперты

Наиболее эффективный и безопасный метод профилактики ковида - вакцинация Фото: Иван МАКЕЕВ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОДСКОЧИЛА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 10 РАЗ

- Коронавирусная инфекция продолжает вызывать массу вопросов у эпидемиологов всего мира, - первым делом признал академик РАН, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист - эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин, открывая научно-практическую конференцию «Всероссийский дискуссионный клуб COVID-19 Update». - Ученые разных стран разрабатывают огромное количество различных математических моделей, которые основаны на особенностях биологических систем. Увы, до сих пор ни одна из этих моделей не дает нам 100%-го понимания развития эпидемического процесса, возникновения того или иного подъема, или волны.

В то же время мы можем смотреть на опыт других стран, где очередные вспышки начинаются раньше. И предполагать, что может быть у нас, подсказал эксперт.

- В мире можно выделить уже по меньшей мере 6 явных волн пандемии за последние почти 3 года, - рассказал зав. лабораторией Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Николай Пименов. - На протяжении последних трех недель в большинстве регионов идет активное снижение заболеваемости. Особенно заметен спад на африканском и европейском континентах.

В России все наоборот. «У нас интенсивный рост заражений. До начала нынешней волны, в конце июня регистрировалось порядка 2,5 - 3 тысяч новых случаев в день. Сейчас это уже более 30 тысяч (к утру среды, 24 августа, суточное количество заражений превысило 40 тыс. - Авт.). То есть заболеваемость выросла более, чем в 10 раз», - обратил внимание Пименов. Более того, в последние несколько дней регистрируется рост госпитализаций и небольшой подъем смертности.

ЖДЕМ ПИКА В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ

Если посмотреть на Запад, то там волна, докатившаяся сейчас до нас, продлилась около двух месяцев, сообщил эксперт. Заболеваемость пошла вверх в конце мая и начала спадать в первых числах августа.

Применяя совет академика Полибина, по аналогии можно предположить: вспышка в нашей стране может достичь пика в начале сентября. Такой прогноз на днях подтвердил журналистам и профессор-вирусолог Анатолий Альтштейн.

Потом возможны два варианта: либо крутое падение кривой заражений вниз (как было в Европе), либо медленное снижение. Затормозить его может дополнительный фактор риска: начало учебного и активного рабочего сезона, предупреждают эксперты.

Если заглядывать дальше, то в будущем нас ждут очередные мутации возбудителя COVID-19. Он относится к числу РНК-вирусов, для которых характерна самая быстрая изменчивость, пояснил на конференции заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии, и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Дмитрий Лиознов.

- Мы видим, что продолжается активная циркуляция коронавируса SARS-CoV-2. Он эволюционирует, причем, на фоне меняющейся популяции. Если в 2020-м, в начале пандемии, мы были иммунонаивными, то теперь большинство переболели и привиты, некоторые не по одному разу. Возбудитель приспосабливается.

Мы не можем предугадать свойства новых вариантов коронавируса, предупредил врач. Поэтому нужно сохранять бдительность, наращивать генетический надзор за изменениями возбудителя ковида. Кроме того, этой осенью стоит готовиться к одновременной циркуляции коронавируса и гриппа. Они могут давать сочетанные инфекции. Поэтому нужно вакцинироваться от обоих заболеваний, призвал Дмитрий Лиознов.

ПРИВИВКА ЗАЩИЩАЕТ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВАКЦИНИРУЕТСЯ ЗАРАЖЕННЫЙ

- Наиболее эффективный и безопасный метод профилактики ковида - вакцинация, - напомнил Николай Пименов. - Исследования показывают, что несмотря на появление новых вариантов коронавируса, существующие вакцины сохраняют серьезную защиту от тяжелых осложнений и летальных исходов инфекции. При этом нужно соблюдать 6-месячный интервал: ревакцинироваться спустя полгода после предыдущей вакцинации или после перенесенной болезни.

Из-за высокой заразности нынешних потомков «омикрона» (подварианты вируса ВА.4 и ВА.5) велика вероятность подхватить инфекцию в любом общественном месте, предупреждают врачи. В том числе - в поликлинике, прививочном пункте в торговом центре и т. д. Поэтому, отправляясь на вакцинацию, обязательно нужно взять с собой маску или респиратор.

Что произойдет, если все-таки заразишься во время похода на прививку? Обнадеживающий ответ на этот вопрос дало израильское исследование, рассказал Пименов.

- Наблюдения показали, что если человек был уже инфицирован на момент вакцинации или заразился в пределах пяти дней после нее, то прививка все равно дает защиту. В частности, существенно снижается риск летального исхода.

Учитывая такие впечатляющие результаты, в научном сообществе обсуждается вопрос об использовании вакцин в качестве средства постконтактной профилактики COVID-19, отметил эксперт. В медицине уже есть примеры такого применения прививок. Например, экстренная вакцинация от бешенства и от столбняка проводится после опасных контактов с потенциальными источниками инфекции. В некоторых странах Европы сейчас вводят постконтактную вакцинацию от обезьяньей оспы.

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Врачи рассказали, как пациенты переносят нынешнюю волну

Всероссийский опрос провели с 15 по 19 августа 2022 г. эксперты сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru. В исследовании приняли участие 1422 медработника из всех федеральных округов.

Вот, что показал опрос:

- три четверти врачей (76,1%) сообщили, что новая волна коронавируса переносится больными в целом легче. Тяжелых случаев на данный момент меньше, чем было во время прежних вспышек;

- больше двух третей опрошенных медработников (67,7%) считают, что система здравоохранения справляется с новым ростом заболеваемости «в целом лучше», поскольку «учтен опыт предыдущих периодов и этому вопросу уделяется больше внимания». 9,7% не согласны и заметили ухудшения: есть проблемы с лекарственным обеспечением, нехваткой персонала и т. д.;

- большинство медработников (53,4%) заявили, что вводить ограничения пока нет необходимости. Но, возможно, это понадобится в будущем. 28,1% считают, что ограничения не нужны, поскольку это не приносит результата. 18,6% уверены, что ограничения необходимы для сокращения роста числа заболевших.

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