Через 7 минут после выступления Володина в здании Администрации ДНР — туда прилетели американские снаряды

Вячеслав Володин посетил ДНР. Это не первый его визит на прифронтовые территории Фото: ТАСС

По соображениям безопасности об этой истории стало известно не сразу — но теперь можно рассказать подробности.

Во вторник, 23 августа, Вячеслав Володин посетил ДНР. Это не первый его визит на прифронтовые территории: ранее, 14 июля, Председатель Государственной Думы ездил в соседнюю ЛНР, встречался с местными депутатами и руководителями.

Что логично: выступая на заключительном заседании зимне-весенней сессии Думы, Володин призвал народных избранников воспользоваться каникулами, дабы лично посетить Донбасс, ознакомиться с обстановкой, а при необходимости и помочь собственным избирателям (на сей день порядка миллиона жителей ЛДНР получили российское гражданство).

И вот теперь сам Володин в Донецке, где линия фронта с дальнобойной вражеской артиллерией начинается в буквальном смысле за околицей. Визит проходил, можно сказать, буднично. Вместе с Председателем прибыло четыре руководителя профильных парламентских комитетов. Рабочая встреча с главой ДНР Денисом Пушилиным, общение с депутатами Народного Совета республики… В зале заседания — также сотрудники местной администрации и журналисты. Какой-либо медиа-шумихи не поднимали: в Донбассе предпочитают не «пиариться», а работать.

Важная деталь: мероприятия проходили в здании Администрации ДНР. И примерно через семь минут после окончания, сразу как Володин уехал, — в помещения, где он только что выступал, прилетели вражеские снаряды.

Позднее представители республики, изучив осколки боезапаса, уточнили: огонь вёлся из «Хаймарсов» — американских реактивных систем, которые США поставляют на Украину для борьбы с Россией.

Примечательно, что ударов по зданию администрации ДНР не было всю войну с 2014 года. Также «по странной случайности» вражеские снаряды поразили и местную гостиницу, где обычно останавливаются такие делегации.

Не будем скрывать, обстрел, с которым наши депутаты разминулась буквально чудом, многих взволновал. Однако межпарламентское взаимодействие с Донбассом в любом случае будет продолжено.

Как сообщил Вячеслав Володин в беседе с журналистами ранее, в ЛДНР ведётся открытие депутатских приёмных, чтобы народные избранники могли непосредственно работать с жителями освобождённых территорий.