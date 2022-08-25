«Убил жену и расчленил тело»: Самые громкие случаи убийств на почве ревности в России

Известный фотограф-убийца Дмитрий Лошагин, порешивший в 2013-ом свою красавицу жену, модель Юлию Прокопьеву, на свободе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный фотограф-убийца Дмитрий Лошагин, порешивший в 2013-ом свою красавицу жену, модель Юлию Прокопьеву, на свободе. За 9 лет и 10 месяцев, которые он провел в тюрьме, Лошагин четыре раза подавал прошение на УДО, и только на пятый его, наконец, удовлетворили. Хотя вину свою в убийстве Юли, фотограф не признал до сих пор.

Не досидев четыре месяца срока, в четверг, 24 августа, Дмитрий Лошагин чуть ли не тайно – чтобы не попадаться на глаза журналистам - выехал с территории колонии строго режима № 10 на окраине Екатеринбурга и поехал домой к родителям. Пока Лошагин будет привыкать к мирной жизни в отчем доме: шикарный лофт, в котором фотограф, как выяснило следствие, во время ссоры столкнул 28-летнюю супругу с лестницы, а потом, утрамбовав, как куклу, в пластиковый ящик, вывез ее тело в лес, пока пустует. Когда-нибудь Лошагин сюда вернется и преспокойно заживет, словно и ничего не было. На зоне он освоил профессию столяра-краснодеревщика, этим и думает промышлять дальше. Строит планы на будущее. А совесть? Она и раньше-то молчала. В то время, когда вся родные и близкие с ума сходили, разыскивая внезапно пропавшую Юлю, гламурный фотограф Лошагин постил в соцсетях свои фото и был безмятежно спокоен. Кстати, и им, и следствию позже, он сказал, что Юля уехала кататься на новенькой машине, которую он же ей и подарил, и не вернулась.

Шокирующая история, поражающая жестокостью. Но, к сожалению, не единственная.

В том же 2013-ом была убита 38-летняя москвичка, журналистка Ирина Кабанова. Фото: СОЦСЕТИ

Алексей и Ирина Кабановы

В том же 2013-ом была убита 38-летняя москвичка, журналистка Ирина Кабанова. Ее не стало 3 января. Муж Ирины, Алексей, задушил ее проводом, добил ножом в живот, расчленил тело в ванной, а потом рассовал по сумкам и несколько дней хранил на балконе.

Одну вскоре Кабанов выбросил в мусорный контейнер, а остальные, взяв у знакомой машину, загрузил в багажник, намереваясь вывезти куда-нибудь подальше. В этой машине останки Ирины и нашли оперативники.

В последний день жизни матери троих детей тоже была семейная ссора: из-за денег, которых сильно не хватало, и подозрений в неверности. О том, что Ира ушла, поругавшись с мужем, из дома и не вернулась, Кабанов сам сообщил правоохранителям и написал в соцсетях, слезно попросив всех, кто хоть что-нибудь знает о том, где может быть супруга, просто сообщить, что она жива. Прикидывался трепетным и переживающим. Народ в соцсетях ему искренне сочувствовал. И Кабанов мастерски притворялся опечаленным.

В суде он признался в убийстве и получил 14 лет строгача.

Ксения Попова Фото: СОЦСЕТИ

Александр и Ксения Поповы

В начале января 2022-го о пропаже своей жены, 30-летней Ксении (в девичестве Сапожковой) обладательницы титула «Мисс-Кузбасс-2010» в полицию заявил бывший глава Центрального района Новокузнецка, заместитель начальника по договорной работе ГУП «Московский метрополитен» Александр Попов. И с дрожью в голосе рассказал, что еще несколько месяцев назад, в августе, Ксюша улетела одна отдыхать в Дубай, какое-то время передавала оттуда родным и друзьям приветы через соцсети, а потом пропала. Последнее, что было известно о красавице, опять же, из постов в сетях, что она заболела коронавирусом и лечится в больнице в ЮАР. Когда следователи начали «копать» и нажали на Попова, он признался, что еще в августе, как и Лошагин, во время ссоры несколько раз ударил жену ножом, а потом расчленил ее тело и вывел в лесополосу в Новой Москве, где и закопал поглубже. Заметая следы, Попов съехал из квартиры, которую они с Ксенией снимали, продал автомобиль, в котором вывозил тело убитой супруги в лес и принялся показательно скорбеть. Но не сразу. Ведь это он полгода передавал с аккаунта жены приветы родным и близким, мастерски создавая иллюзию, что Ксения жива.

Щербинский суд сейчас рассматривает дело.

Гретта Ведлер Фото: СОЦСЕТИ

Дмитрий Коровин – Гретта Ведлер

Год назад, в феврале, из отеля в Москве пропала 23-летняя модель Гретта Ведлер. Перестала выходить на связь и все. Как рассказывали ее друзья, которые и заявили об исчезновении красавицы, в отель девушка поселилась за несколько дней до исчезновения, якобы, чтобы скрыться от ревнивого бойфренда Дмитрия Коровина. Она познакомилась с ним в Липецке, где родилась и выросла, но, когда уехала покорять Москву, отношений не разорвала. Хотя и рада была, Коровин часто приезжал к ней в столицу, закатывал скандалы. Поговаривали, что Гретта подрабатывала эскортницей, и Дмитрий об этом догадывался.

Следствие сразу стало его подозревать и не зря. Выяснилось, что в том гостиничном номере в день исчезновения Гретты, Дмитрий был с ней. Они поссорились - по словам Коровина, из-за денег, и он ударил хрупкую девушку пол лицу, а потом и задушил в порыве ярости. Как Дмитрий потом сам признался на допросах, три дня он сидел в номере, ломая голову над тем, что делать с телом. А потом купил в магазине большой чемодан, и в нем вывез останки возлюбленной в Липецкую область. Там, в гараже одного из домов в селе Сошки, Коровин бросил машину, в багажнике которой и спрятал чемодан с трупом. Оперативники нашли его только через год.

Кстати, чтобы усыпить бдительность друзей Гретты, Коровин какое-то время переписывался с ними с телефона Гретты от ее имени. Уже мертвая модель «рассказывала», как Дмитрий, с которым, как все знал, они часто ссорились, внезапно став душкой, подарил ей ноутбук, отдал все деньги и познакомил с отцом.

Николай и Любовь Тихоновы Фото: СОЦСЕТИ

Николай и Любовь Тихоновы

В июле 2020-го под окнами одной из многоэтажек в Санкт-Петербурге нашли обезглавленный женский труп. Как выяснит по горячим следам следствие, это – 23-летняя Любовь Тихонова. А убил ее 28-лентний супруг Николай. Только не в порыве гнева, как другие душегубы: к убийству он готовился заранее. Тихонов сильно ревновал жену к каждому столбу, бесился, когда та переписывалась с другими мужчинами в соцсетях. Люба не выдержала придирок и заявила, что хочет развестись. Ревнивый муж пытался наладить отношения, но когда понял, что жена не шутит, решил ее убить. В ночь на 27 июля он привез с дачи топор, несколькими ударами покончил с любимой, а затем расчленил труп. Туловище выбросил в окно, а остальное спрятал в чемодан. В ходе следствия выяснилось, что Тихонов не в себе, его отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Олег Соколов и Анастасия Ещенко Фото: СОЦСЕТИ

Олег Соколов и Анастасия Ещенко

В отличие от Тихонова, его известный земляк историк Олег Соколов, о чьем преступлении три года назад шумели все СМИ, действовал менее безрассудно. Личность он в Питере яркая - специалист по эпохе наполеоновских войн и по исторической реконструкции, обладатель французского ордена Почетного легиона. Тем более невероятным кажется все то, что он сотворил со своей 24-летней возлюбленной Анастасией Ещенко, на которой, несмотря на разницу в возрасте собирался жениться.

Как известно, в ночь на 8 ноября 2019 года в порыве ревности к молодому сопернику 64-летний доцент Санкт-Петербургского государственного университета убил свою подругу: застрелил ее из мелкокалиберного обреза, а потом еще и придушил для верности. А чтобы избавиться от тела, Соколов хладнокровно расчленил его с помощью ножовки, топора и кухонных ножей, сложил останки в рюкзак и выбросил в Мойку. На набережной его и задержали.

Соколова посадили на 12 лет и 6 месяцев в колонию строгого режима.