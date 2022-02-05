«Не хватило денег»: Муж расчлененной «Мисс Кузбасс» объяснил причины ссоры, которая закончилась убийством

Ксения планировала отметить 30-летие в Турци, но денег на поездку не хватило, и произошла ссора с мужем. Фото: СОЦСЕТИ

Муж «Мисс Кузбасс», тело которой вчера нашли в лесу в Новой Москве, рассказал о причинах ссоры, которая закончилась убийством. Kp.ru стало известно, о чем 35-летний Александр Попов рассказал на допросе.

Напомним, в декабре минувшего года Попов пришел в полицию и заявил, что его жена пропала. Бывший вице-мэр Новокузнецка, ныне работающий в системе столичного метро, сообщил следующее. Якобы 31 августа его супруга, бывшая модель Ксения Попова, улетела на отдых в Дубай. Связь с родными и друзьями поддерживала только через переписки в Инстаграме. А потом и вовсе перестала отвечать. Оперативники выяснили, что на самом деле Ксения никуда не улетала, а ее телефон все это время работал в том же районе Новой Москвы, где жила семья. Спустя несколько дней Попов признался: жену он убил во время ссоры. Правда, первоначально экс-чиновник заявил, что расчлененное тело выбросил в реку. Однако потом изменил показания и указал место в лесу недалеко от дома, где он закопал останки супруги.

По версии Александра Попова, роковая ссора с женой произошла из-за денег. Точнее, их отсутствия.

31 августа. Дневное время. Квартира в Новой Москве. Александр и Ксения ведут разговор на повышенных тонах в гостиной. В комнате играется их пятилетняя дочь.

- Через три дня, 3 сентября, у Ксении Поповой должен был быть день рождения, круглая дата, 30 лет, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - По словам Попова, изначально они собирались уехать всей семьей в отпуск в Турцию. Но за несколько дней до даты стало понятно, что поездка сорвется. Якобы у семьи в данный момент просто не было денег на такие расходы. Якобы Ксения из-за этого расстроилась. Начала выговаривать супругу. Тот толкнул женщину. При падении, Попова ударилась головой о дверь и скончалась. Попов испугался и решил избавиться от тела. Дочку, не показывая мертвую маму, вывез на квартиру к другу. А сам распилил тело жены на несколько частей…

Интересно, что ранее о не самом блестящем финансовом состоянии семьи Поповых kp.ru рассказывала близкая подруга Ксении. Напомним, в середине 2010-х Александр Попов был главой района в родном Новокузнецке, а позже возглавлял одну из муниципальных организаций. Однако капиталов, как выяснилось, за это время не скопил.

- Как только Саша терял работу, им приходилось как-то поджиматься, - сообщала женщина. - Да, у них были деньги на еду, на какие-то секции для ребенка. Но не более. Приходилось отказываться, например, от походов в рестораны и поездок в Турцию. Ксюша после рождения дочери отучилась на стилиста, а еще реставрировала старую мебель. Так что олигархами их не назовешь. Поэтому Саша с Ксюшей и переехали в Москву. За новыми возможностями.

В столице Попов устроился на административную должность в системе метрополитена. При этом семья, как уверяют друзья, жила на съемной квартире. Причем (чтоб подешевле) за МКАД, на территории Новой Москвы.

- Нескольким подружкам Ксюша накануне писала, что на ее день рождения они собираются всей семьей поехать отдыхать в Турцию. А потом вдруг сообщила, что поездка откладывается. Насколько я понимаю, у ребят просто в данный момент не было денег на такой отпуск, - отмечала наша собеседница.

Как бы то ни было, обнаруженные останки Ксении Поповой переданы на судмедэкспертизу. Хотя тело почти полгода пролежало в земле, специалисты постараются выяснить настоящую причину смерти молодой женщины. Результаты экспертизы следователи потом будут сверять с рассказом Попова.