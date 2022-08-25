Готовимся к школе: как наладить режим дня у ребенка и защитить от инфекций

После долгих каникул возвращаться к занятиям тяжело и ребенку, и родителям. Но все равно это уже пора делать Фото: Олег УКЛАДОВ

За неделю до начала школьных занятий у родителей и так голова идет кругом от того, сколько всего нужно купить и успеть, а еще примешиваются переживания о режиме и о том, как ребенок все будет успевать. Обо всем этом рассказала главный специалист по педиатрии, ведущий врач-педиатр клиники АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории, член Союза педиатров России Екатерина Морозова.

НАЧИНАЙТЕ БУДИТЬ РЕБЕНКА В 7 УТРА

- Если мы хотим, чтобы ребенок вставал в школу без проблем, вошел в занятия быстрее, готовиться нужно заранее, хотя бы с середины августа, но и сейчас еще не поздно начать, - говорит Екатерина Морозова. - Пора вводить ранние пробуждения (да-да, родителям тоже придется вставать в 7 утра, если вы этого еще не делаете). Начните заниматься с ребенком по вечерам — повторите стихи, с первоклашкой — буквы, цифры. Педиатр считают оптимальным временем для сна с 9 вечера до 7 утра. По крайне мере для школьников младших классов это классика.

ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ШКОЛЬНИКА

Первоклассник:

Сон: около 9 часов, с 21:00 до 07:00

Нагрузка: 4 урока в день

Доп. занятия (музыка, иностранный язык), спортивные занятия – 1-2 занятия в неделю.

Пятиклассник:

Сон: около 9 часов, с 21:00 до 07:00

Нагрузка: 6 уроков в день

Доп. занятия (музыка, иностранный язык, спортивные занятия – в зависимости от способностей ребенка).

Выпускник:

Сон: около 9 часов, с 21:00 до 07:00

Нагрузка: 6 уроков в день

Доп. занятия, спорт чередовать: например 3раза в неделю нед – спорт, 1-2 раза в неделю - музыка.

НЕ НАГРУЖАЙТЕ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ

- Важный момент: рекомендуется после уроков не менее 1,5 часа на отдых, - говорит эксперт. - Это правило действует для любого класса. Желательно, чтобы это был активный отдых, например, прогулка на свежем воздухе. Если ребенок где-то занимается в секциях, учитывайте, что между школой и допзанятием должно быть не менее 1,5 часа. Если ребенок устает, то количество занятий необходимо снизить. В любом случае мы, педиатры, не рекомендуем в первые недели сентября никакие дополнительные занятия. Если вы видите, что с нагрузкой справляется, что постепенно вводить 1-2 дополнительных занятия в неделю после уроков .

По мнению специалистов, следует также выбирать те занятия, которые нравятся ребенку, или которые подходят всей семьей. Вряд ли спортивные родители смогут в полной мере заинтересовать ребенка музыкой. А театралы — айкидо, к примеру.

ТРЕНИРУЙТЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ

В школе у ребенка будет относительно правильный режим питания, поэтому попробуйте вводить его и дома, следовать ему и в выходные дни. Если приемы пищи будут в одно и то же время, то это сформирует у ребенка определенный рефлекс. И мозг получит необходимую подпитку вовремя.

Примерный режим питания для всех школьников — от первоклашки до выпускников.

Завтрак 07.00-08.00

Перекус в школе 10.00-11.00

Обед 13.00-14.00

Ужин 18.00-19.00

Прочитайте меню школьной столовой. Если есть ребенок аллергик, обсудите это с классным руководителем.

Перекусы — это ответственность родителей. Здоровые перекусы — это фрукты (бананы, яблоки, груши), а также сок. Старшим детям можно давать с собой бутерброды. Только вместо колбасы (сосиски и колбаса не приветствуются в школе, потому что в них много соли) в бутерброды лучше добавлять мясо курицы, рыбу, отварное мясо, или овощи с зеленью. Подойдут и батончиков-мюсли, если у ребенка нет аллергии на орехи.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Чтобы ребенок меньше болел, сделайте прививку от гриппа

Есть несколько важных пунктов, чтобы свести к минимуму количество инфекций, которые может подхватить ваш школьник:

1. Закаливание.

- Все родители понимают, как важен процесс закаливания, но не все это делают, - говорит Екатерина Морозова. - Но если ребенок съездил на море, занимается спортом, это уже неплохо, ребенок уже на 50% подготовлен к школе.

2. Соблюдение режима сна и отдыха, режима питания.

3. Одежда должна быть по сезону.

Сентябрь обещает быть жарким, не навевайте на ребенка пиджаки и тяжелые ботинки.

4. Вакцинация против гриппа.

- В этом году, на мой взгляд, вакцинация от гриппа — это обязательно, - уверена педиатр. - Это в 2020 и 2021 году волны гриппа были меньше, коронавирус подавлял грипп, да и люди ходили в масках. Но в этом году мы ожидаем большое количество людей, кто может заболеть гриппом, поэтому настоятельно рекомендуем профилактику.

5. Заболел — сиди дома.

- Если у ребенка кашель, температуры нет, то вопрос посещения занятий должен решать врач, посмотрев ребенка и оценив состояние пациента, - говорит эксперт. - Если это аллергическая реакция, то ребенок допускается к посещениям школы. Если это инфекционное заболевание, то любое подобное инфекционное заболевание будет рассматриваться, как потенциальное заболевание коронавирусом. Если ребенок болен, то свяжитесь с классным руководителем. У нас до сих пор есть возможность обучать ребенка онлайн, подключать его к занятиям.

Что важно: не забывайте положить в сумку ребенку не только перекус, но и антибактериальные гели, салфетки.