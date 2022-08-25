Привилегии не только для своих, или посторонним вход разрешен

Фото: пресс-служба Сбера

Большинство работодателей при трудоустройстве новых работников предлагают им в качестве зарплатной указать любую карту. Времена, когда вас заставляли выпускать карту конкретного банка, прошли.

Но, как показывает практика, далеко не все компании перешли на новые правила. По-прежнему есть те, кто настойчиво «рекомендует» своим сотрудникам получать зарплату на карту определенного банка.

Что же делать тем, кто хочет получать деньги на карту своего любимого банка? Конечно, с работодателем не поспоришь, но выход все же есть. На прошлой неделе Сбер анонсировал инновационную услугу «самостоятельный зарплатный клиент». «КП» попыталась разобраться, что это такое и как им стать?

Кто такой «самостоятельный зарплатный клиент»?

Зарплатный клиент другого банка, который не менее двух месяцев подряд часть своего дохода переводит на карту Сбера. Через два месяца ему открывается доступ к пакету привилегий зарплатных клиентов Сбера.

Кто им может стать?

Любой преданный клиент Сбера, у которого есть карта банка и который ею активно пользуется.

Как стать «самостоятельным зарплатным клиентом» Сбера?

Очень просто, если у вас есть приложение Сбербанк Онлайн. Если нет – срочно ищите, где его скачать (подсказка: например, на сайте Сбера для устройств Андроид)!

Итак, заходите в приложение, в поле с лупой вверху вводите слово «Зарплата» и выбираете раздел «Зарплата, поступления». Пролистываете вниз и нажимаете на «Пополнять самостоятельно» — откроется подсказка с условиями программы. Нажимаете на кнопку «Подтвердить доход», далее вам предложат авторизоваться на портале Госуслуг и предоставить разрешение на обработку персональных данных.

О статусе заявки СберБанк сообщит вам в СМС или PUSH-уведомлении.

После чего банк рассчитает сумму, которую необходимо переводить от своего дохода ежемесячно (ее кстати можно вносить через банкомат, если вы любите общаться с терминалами).После каждого пополнения клиент будет видеть текущий статус, подсказку, сколько осталось пополнить и когда откроются привилегии. А откроются они уже через два месяца все на той же вкладке «Поступления»: вы увидите заветную зеленую галочку. Она означает, что теперь вам доступны привилегии зарплатного клиента.

А если забудешь своевременно перевести?

За 7 дней вам обязательно придет уведомлении о необходимости сделать ежемесячный перевод.

А после двух месяцев надо переводить?

Обязательно! Если вы забудете сделать перевод в дальнейшем, то все придется начинать сначала. Но вы же помните, что для особо забывчивых есть волшебные напоминания, уж их-то сложно будет не заметить.

А какие вообще преимущества имеют зарплатные клиенты Сбера?

На этот вопрос отвечает Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка:

«Средствами на карте в дальнейшем можно свободно распоряжаться по собственному усмотрению — совершать покупки, накапливая при этом бонусы от СберСпасибо, размещать во вклады, снимать наличными. Главное же преимущество зарплатников –ставка по потребительскому кредиту до трех процентных пунктов ниже по сравнению с общими условиями. Среди других привилегий: подписка СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль, скидка в 20% на страховые продукты, скидка 20% на СберМобайл, скидка до 20% на «Налоговый вычет».