Психолог рассказала, как подготовиться к 1 сентября и школе вместе с ребенком

Во многом способность ребенка интересоваться новыми знаниями и усваивать их зависит от его психологического комфорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Социологические опросы показывают, каждый пятый россиянин испытывает стресс в преддверии 1 сентября и школьного сезона. Волнуются не только родители, но и дети, каким будет новый класс, как выстроятся отношения со сверстниками и учителями? Во многом способность ребенка интересоваться новыми знаниями и усваивать их зависит от его психологического комфорта. Как подготовиться к 1 сентября и началу учебного года так, чтобы школа не показалась адом, а День знаний не стал испытанием на прочность и родителей, и детей? KP.RU спросила у практикующего психолога, доктора психологических наук, профессора кафедры Научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Марины Розеновой.

- Начало учебного года, равно, как ситуация начала какого-то важного, значимого и длительного события, сопровождается стрессовыми состояниями разной степени. Проявленность реакций на стресс зависит от индивидуальных особенностей детей и их родителей. Так что, подготовку к учебному году стоит начинать чуть заранее, в идеале, со второй половины августа, - говорит Марина Розенова.

ЧТО ВАЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ КОМФОРТНОГО НАЧАЛА ШКОЛЫ?

1. Взрослому стоит проявить совместность и участие в переживаниях ребенка.

Прежде всего, помогут наши обычные бытовые разговоры о том, что скоро в школу. Кажется, что это слишком просто? На самом деле, такие разговоры очень важны в преддверии старта учебы. Это и обсуждение, в каком классе или школе предстоит учиться, если ребенок меняет учебное заведение. Разговоры о том, как все встретятся, как изменились за лето, какие планы есть в этом учебном году. Например, предстоит пройти тестирование по каким-то предметам, в случае задолженностей, или исправить ситуацию в учебе в целом, или улучшить отношения с учителями, с одноклассниками и прочее.

- Школьников эти вопросы интересуют поэтому хорошо, если взрослый поможет что-то проговорить, снять или преодолеть неуверенности, опасения, страхи, которых в детском сознании и психике всегда много, - говорит Марина Розенова.

2. Важный момент - подготовка школьных принадлежностей, которая помогает создать постепенный психологический настрой на учебный год.

Это и покупка формы, портфеля и его содержимого, и настройка программного обеспечения на гаджетах. Хорошо, если эта часть подготовки к школе проходит в сотрудничестве с детьми. Таким образом можно помочь ребенку, с одной стороны, поддержать мотивацию к учебе, показывая что это значимое и важное дело, с другой стороны, совместность позволяет ребенку разделить стресс и ответственность, что снимает избыток напряжения.

- Такая форма подготовки к учебе и 1 сентября может органически перейти в формат тренинга – проигрывания наиболее значимых ситуаций школьной жизни. Как зайти в школу, как поздороваться с учителями и сверстниками, как выходить из возможных конфликтных ситуаций. Например, как ответить, если кто-то будет подтрунивать. Такую небольшую тренировку можно проделать как на уровне действия-проигрывания, так и в форме мысленного представления-проигрывания, - говорит психолог.

3. Провести игру – тренировку.

- Можно поиграть в «Проверку памяти», пригласить ребенка повспоминать то, что он может припомнить по различным предметам, то, что он помнит из окончания обучения. Делать это стоит в свободной форме, без «обязаловки», как бы между прочим, и обязательно хвалите своего ребенка, если у него хорошо получается что-то припомнить, но и не ругайте, если он затрудняется. Это даст возможность ребенку самому принять решение о том, чтобы просмотреть книжки, или дневники-записи и учебные файлы.

- Поговорить - поспрашивать ребенка о том, что он знает про тот класс обучения, в который ему предстоит идти.

- Задача взрослого в такой ситуации – выступить внимательным слушателем, обязательно показать ребенку его сильные стороны, и подсказать, как можно восполнить пробелы, дефицит, если ощущается нехватка каких-то навыков – умений, - говорит Марина Розенова. - В целом, стоит как бы вплетать подготовку школьника к возобновлению обучения в обычную жизнь семьи, с добавлением некоторых тренировочных аспектов режима дня и ненавязчивого обсуждения с ребенком разных аспектов школьной жизни и отношений.

ВАЖНО!

Уже до начала школы стоит переходить к регулированию режима активности и отдыха ребенка, с более ранним засыпанием и пробуждением, постепенно приближаясь к школьному ритму. День ото дня временной график можно сдвигать пошагово, на 15 – 20 минут, пока вы не дойдете с ребенком до школьного времени отхода ко сну и просыпания.