Наша цель - гуманизм

В День Победы в рамках акции «Народы вместе сквозь года» по улицам города Волноваха пронесли огромный российский флаг. Фото: ФАДН России

Россия - Донбассу

«Дом народов России» стал координатором помощи Донецкой и Луганской Республикам. Именно отсюда в эти регионы направлено более 700 тонн грузов - продукты, медикаменты, одежда, детские товары.

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов помогает разгружать гуманитарную помощь для жителей. Фото: ФАДН России

Федеральное бюджетное госучреждение «Дом народов России» совместно с ФАДН России сегодня решает множество задач, направленных на консолидацию национальных общественных организаций и гуманитарную помощь населению освобожденных территорий. И не только насущных. Цели гораздо шире - укрепление общественной дипломатии; построение горизонтальных связей между регионами, национальными и культурными объединениями и отдельными людьми; формирование общей позитивной повестки; адаптация и интеграция детей переселенцев в российское общество. Именно поэтому в регионах гуманитарного конвоя создаются местные «Дома народов», проводятся культурные акции, открываются детские досуговые центры…

А В ЭТО ВРЕМЯ

Федеральные национально-культурные автономии (ФНКА), иные общественные организации, представители бизнес-сообщества совместно с членами Совета при Президенте по межнациональным отношениям каждый месяц проводят гуманитарные акции в рамках проекта «Народы вместе сквозь года». Проект направлен на налаживание региональных связей и укрепление межнациональных отношений. В его рамках оказывается гуманитарная и консультативная помощь, а также проводятся культурно-просветительские акции.

К СВЕДЕНИЮ

Наш Чебурашка известен во многих странах. А сейчас еще и детям Сирии. Фото: ФАДН России

СИРИЯ

Ближний Восток стал еще ближе

В России активно работает координационный штаб России и Сирии. В частности:

• федеральные национально-культурные автономии России собирают гуманитарную помощь Сирийской Арабской Республике (САР) - недавно в детскую городскую больницу города Алеппо переданы генераторы, продукты, детские товары и игрушки;

• в канун Дня защиты детей (1 июня) у фонтана «Дружба народов» на ВДНХ прошла запись видеопоздравлений для детей Сирии на языках народов России - в создании видеоролика участвовали дети народов России и Донецкой Народной Республики;

• в Москве пройдет конференция с участием молодых ученых из Сирии «Волжская Булгария и ислам. Одиннадцать веков истории», направленная на профилактику проявлений экстремизма в молодежной среде;

• в детском лагере «Артек» с 19 октября по 8 ноября ФАДН России проведет Межнациональный культурно-образовательный проект «МЫ - Россия».

Вы нужны здесь!

Каждому из 700 переселенцев помогли найти жилье и работу. Фото: ФАДН России

Переселенцев с Украины гостеприимно встречают во всех регионах России.

В конце июля в России находились более 2,2 млн беженцев с территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах. Многие из них отправились в национальные республики. Прибывшие чувствуют себя здесь с каждым днем все комфортнее. В основном благодаря местному радушию. Вот лишь несколько примеров...Каждому из 700 переселенцев помогли найти жилье и работу.

БАШКИРИЯ

Шестого родили в Уфе

В Башкирии около 700 вынужденных переселенцев из Донбасса. Большинство из них приняли два санатория-профилактория под Уфой и Стерлитамаком. Власти помогли решить бытовые вопросы и найти работу.

Переселенцы впервые за долгое время смогли получить высококвалифицированную медицинскую помощь. Примеров множество. Один из таких - уникальная операция в Республиканском кардиоцентре Уфы. Здесь спасли семимесячную Арину, прибывшую в Башкирию с родителями из ЛНР. У нее порок сердца, девочка срочно нуждалась в помощи. Теперь все хорошо.

Многодетная мама Олеся Иванова приехала из ДНР с мужем и пятью детьми, а шестого родила в Уфе. Историей поделились в социальных сетях, и семья получила сотни поздравлений.

Башкирское гостеприимство проявляется и в особом отношении к детям. Ребятишкам, оказавшимся далеко от дома, не дают скучать: им организуют экскурсии по городу с посещением музеев и планетария; праздники со спортивными играми и мастер-классами. И, конечно, детей приняли летние оздоровительные лагеря. Первая смена стартовала еще в начале июня - тогда в «Зеленые дубки» приехали две сотни ребятишек из Луганской Народной Республики.

БУРЯТИЯ

В Бурятию переселенцы приезжают как домой. Фото: ФАДН России

Домой, на Байкал!

Беженцы с Украины едут в Бурятию как домой. Да, не надо удивляться - в республике на Байкале живет немало украинцев. Часть из них выбрала эти края еще в эпоху столыпинского переселения. Тогда крестьяне с юга России, в том числе из Малороссии, снимались и ехали в Сибирь в поисках лучшей доли целыми деревнями. Так и селились на новой родине - все вместе, сохраняя язык, культуру и обычаи. С местными жили в мире. Например, переселенцы с Черниговщины основали село Заречье, недавно оно отметило 125-летие. Другие остались в этих местах в 60 - 80-х годах ХХ века, когда в округе строили ГЭС, БАМ и новые города. Породнились с русскими и бурятами, с тех пор и сами местные.

- В этом году у нас официально зарегистрировались 36 беженцев, - говорит Анатолий Кириллов, зaмминиcтpa coцзaщиты населения Бypятии. - В Улан-Удэ они приехали сами, нe в мaccoвoм или экcтpeннoм пopядкe. B ocнoвнoм живут y poдcтвeнникoв или знaкoмыx.

Все уже получили единовременную помощь, обживаются. Малыши распределены по детским садам, а школьники 1 сентября сядут за парты. Взрослым помогают с работой, большинство из приезжих уже нашли себе дело. Иначе и быть не могло - в республиканской базе вакансий заявки на 21 тысячу мест. Нужны все - от водителей и штукатуров-маляров до учителей и врачей. Здесь говорят: приезжайте, примем, устроим.

В Бурятию переселенцы приезжают как домой.

МОРДОВИЯ

Детальный макет стадиона «Мордовия Арена» в Саранске - один из самых популярных экспонатов музея. Фото: ФАДН России

Футбол, ты - мир!

В республике нашли приют несколько сотен эвакуированных жителей Донбасса. Их обеспечили всем необходимым: жильем, вещами, продуктами, работой… Словом, быт наладили. Далее - нематериальные ценности.

Из множества организованных экскурсий для прибывших детей самыми яркими оказались впечатления от посещения стадиона «Мордовия Арена», который принимал чемпионат мира по футболу. Ребята увидели то, что скрыто от глаз обычных болельщиков: раздевалки команд, зону гостеприимства, пресс-центр стадиона и даже специальную мойку для бутс в действии.

- А еще, - делятся ребята впечатлениями, - музей спорта - здесь есть стенды с футболками известных футболистов, исписанными автографами, и детальный макет самого стадиона.

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

Место нашлось всем

В ЕАО для приема вынужденных переселенцев открыли шесть пунктов временного размещения. Изначально планировалось, что в область приедет около 50 человек. Но сегодня здесь находятся 104 беженца, включая 25 детей. Но места всем хватает. Специалисты Роспотребнадзора предварительно проверили места, подготовленные для размещения, на соответствие условий: качество воды, соблюдение температурного режима, провели и другие лабораторные исследования.

Теперь дети устроены в садики и записаны в школы, а взрослые находят работу. Рабочие руки здесь востребованы, как и везде.

Детальный макет стадиона «Мордовия Арена» в Саранске - один из самых популярных экспонатов музея.

ЧУВАШИЯ

В Чебоксары за знаниями

В Чувашию продолжают приезжать группы из ДНР и ЛНР. Правда, это уже не беженцы, а ребята, участвующие в «Университетских сменах». В рамках проекта 40 вузов России, в числе которых Чувашский государственный университет, организуют образовательные программы, включающие лекции, экскурсии, мастер-классы и психологические тренинги.

- Эта поездка подарила мне не только новые знания, но и новые знакомства с прекрасными людьми и приятные воспоминания, о которых буду вспоминать, - рассказывает участница первой «Университетской смены», уроженка Донецка София Сапочник. - В Чувашии была впервые, это невероятно красивый регион.

Подростков возят по музеям и городам, угощают местными блюдами и знакомят с национальными особенностями жизни. По словам замглавы минобразования республики Алексея Лукшина, главная задача - сделать пребывание детей в Чувашии интересным, познавательным и полезным. Местным властям важно, чтобы ребята увидели в республике новые возможности для роста.

КОМИ

Настя Болтенкова с новым велосипедом. Фото: ФАДН России

Сыктывкар - место, где сбываются мечты

В Коми 528 беженцев, в том числе 159 несовершеннолетних. Среди них пенсионеры, инвалиды, дети. Всем оказывается поддержка, помощь с трудоустройством, получением социальных выплат, медицинских услуг. Вниманием никто не обделен, как все вместе, так и индивидуально.

Один из последних случаев: в Сыктывкаре волонтеры посетили прибывшую из Донецка семью Болтенковых и привезли велосипед для пятилетней Насти. Откуда-то им стало известно, что девочка о нем мечтает. Подарок стал для Насти неожиданностью.

- Теперь мы будем ходить на стадион и осваивать новую технику, - порадовалась ее мама Светлана Болтенкова. - Огромное вам спасибо!

Светлана Болтенкова с детьми, пятилетней Анастасией и восьмилетним Ильей, матерью и свекровью прибыли в столицу Коми в начале марта 2022 года. Сейчас она работает в местном санатории-профилактории медсестрой. Решила остаться здесь навсегда. Дети устроены в детский сад и школу.

Кстати, Республика Коми стала одним из пилотных регионов проекта Нуженздесь.рф. Это сайт, где работодатели могут разместить информацию о работе, которую они готовы предоставить приехавшим. Его цель - упростить поиск именно для переселенцев. На сегодняшний день на региональном подсайте 11.нуженздесь.рф десятки вакансий в районах и городах республики.