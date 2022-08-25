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25 августа 2022 13:45

Зачем Путин увеличивает армию России: Подробности указа

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец объяснил, зачем нужен указ об увеличении числа военнослужащих армии России
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России до 2.039.758 человек. В том числе военнослужащих — 1.150.628.

Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России до 2.039.758 человек. В том числе военнослужащих — 1.150.628.

Фото: REUTERS

Сенсация дня: Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России до 2.039.758 человек. В том числе военнослужащих — 1.150.628.

Подписанный президентом Указ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Тут сразу возникает целая куча вопросов. Попытаемся разобраться в них.

Сегодня в Российской армии официально 1 миллион 13 тысяч военнослужащих. Следовательно, президент увеличивает число людей в погонах на 137 тысяч душ. Почему? С чем это связано?

По всей вероятности, со спецоперацией на Украине. Сегодня в ней участвует, на некоторым данным, до 20% наших военных - все они контрактники (и солдаты, и сержанты, и офицеры).

Но, судя по масштабам грядущих событий вокруг Донбасса и Украины (окончание освобождения территории ДНР и возможное дальнейшее продвижение на Николаевском, Одесском и Харьковском направлениях), этого может оказаться мало. Уставшие части тоже нужно менять, а в бой вводить свежие силы.

Откуда их брать?

Призывникам на фронт путь заказан. Нужное количество контрактников приходится "черпать" из частей внутренних военных округов России.

Посчитаем. Всего у нас сегодня контрактников набирается до 450 тысяч. Около 150-200 тысяч уже в окопах. А из оставшихся 250-300 тысяч на передовую надо отправить половину? То есть, ровно столько, сколько новых бойцов появится в войсках, согласно Указу, с 2023 года.

Не обязательно сразу в бой. На освобожденных территориях приходится выполнять и "охранные функции".

Да и какой будет спецоперация к 2023 году — никто сейчас не ответит. Возможно даже, она к этому времени завершится.

Но военные действия на Донбассе и Украине уже показали — боевое профессиональное ядро армии нужно наращивать. И не за счет поваров с бухгалтерами. Именно за счет этих единиц штат Вооруженных сил и насчитывает аж 2 миллиона человек, а когда надо воевать — оказывается, штыков не хватает. И собственно военнослужащих (людей с погонами) в армии вдвое меньше, чем ее общая численность.

Поэтому, те 137 тысяч человек, на которые и вырастет армия России, наверняка будут именно боевыми единицами.

Армия и безопасностьОСОБЫЙ СЛУЧАЙ