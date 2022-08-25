Четверть россиян остались в этом году без отпуска

Съездить в летнее путешествие успели треть опрошенных Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России стартовали продажи туров с кешбэком 20%. Теперь путешественники смогут вернуть до 40 тысяч рублей от суммы поездки по внутренним направлениям. На фоне этой радостной новости сайт KP.RU решил провести опрос и выяснить, а успели ли уже отдохнуть в этом году наши читатели или отдых для них еще впереди.

Как оказалось, съездить в летнее путешествие успели треть опрошенных. При этом только 5% из них смогли воспользоваться программой туристического кешбэка, а вот остальные 29% оплачивали поездку полностью самостоятельно. Участники опроса рассказали, что их путевка либо не подпадала под условия программы, либо они просто не успели вовремя купить тур, кто-то даже не захотел разобраться в условиях программы, нашлись и те, кто предпочел отдых за рубежом внутренним направлениям.

«У нас путевка была с 26 июня по 4 июля, а на это время программа туристического кешбэка уже не распространялась. Очень обидно», - поделилась участница исследования.

А вот еще 9% добавили, что сейчас они только планируют отпуск, так как любят отдыхать в бархатный сезон, когда людей на курортах меньше, а погода комфортнее. Эта категория респондентов особенно обрадовалась перспективе сэкономить и приобрести путевку по программе усовершенствованного кешбэка.

«Отпуск теперь точно пройдет с кешбеком, раз теперь такое выгодное предложение есть», - обрадовалась участница опроса.

«Представляю, сколько желающих воспользоваться такой выгодой, это реально очень круто», - согласился другой.

17% россиян добавили, что отдыхали в этом году дома. Отпуск брали, но никуда не поехали, а занялись вместо этого полезными домашними делами, ремонтом, навестили друзей и родственников.

15% рассказали, что провели отпуск на даче, где занимались любимым огородом, а также загорали, жарили шашлыки, ходили на озеро или на речку.

А вот четверть россиян рассказали, что вообще остались в этом году без отпуска. 25% опрошенных признались, что не смогли позволить себе отпуск. Чаще всего, респонденты жаловались на нехватку средств.

«Посмотрела я на свою зарплату и решила, что не так уж сильно устала. А так каждый год мечтаю куда-нибудь отправиться», - призналась участница опроса.