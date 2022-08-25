Гомункулусы приближаются: ученые планируют искусственно выращивать безголовых и бессердечных людей, чтобы использовать их органы нам на запчасти

Биологи объявили о планах выращивать зародышей, чтобы пускать их на запчасти для больных и дряхлых людей

Больше, чем непорочное зачатие

Современные исследователи сделали весьма реальной мечту своих предков-алхимиков об искусственном человеке - гомункулусе. По сути, он уже выглянул из-за горизонта науки благодаря экспериментам, которые проводят израильские биологи из НИИ Вейцмана в Реховоте (Weizmann Institute of Science in Rehovot) под руководством Джейкоба Ханны (Jacob Hanna). Впервые в мире им удалось вырастить полностью синтетические зародыши.

Еще недавно считалось: чтобы создать эмбрион, прежде надо изготовить искусственные яйцеклетки и сперматозоиды, чтобы потом оплодотворить одни другими. А потом подрастить эмбрион в утробе настоящей женщины. Таким почти естественным путем, например, пробовали двигаться американцы из Стэнфордского университете (Stanford University in California) – им удалось вырастить и женские и мужские половые клетки из стволовых клеток. Но они бросили это полуфантастическое занятие – жизнеспособные зародыши так и не получились.

В Израиле обошлись без яйцеклеток, сперматозоидов, да и без утробы. Эмбрионы каким-то загадочным образом сформировались сами из сгруппировавшихся стволовых клеток, часть которых была предварительно обработана химией и электричеством. Получившиеся зародыши потом подрастали в специальном агрегате, который обеспечивал их кислородом, кровью и питательными веществами.

Напомню, эмбриональные – зародышевые - клетки способны превращаться клетки любых органов и тканей. Тем и привлекают ученых. В природе как раз и происходит чудо превращения – зародыш постепенно обзаводится всем необходимым. Теперь такое сотворили в лаборатории, начав и продолжив процесс искусственно.

В Израиле экспериментировал со стволовыми клетками мышей. Стало быть, искусственные зародыши получались мышиными. Развивались до восьми с половиной суток. Довольно долго для таких млекопитающих – почти половина срока мышиной беременности. За это время у «мышиных гомункулусов» появлялись - вы не поверите – почти функционирующие внутренние органы. И мозг, и сердце, и кровеносные сосуды, и кровь. И даже желудок с кишечником. И хвост начинал образовываться. Словом, искусственные мышата постепенно превращались в настоящих живых существ – по крайней мере с виду. Ученые уверены, что зародышевые органы развились бы в полноценные, если бы процесс превращения вдруг не прекратился – по неизвестным пока причинам.

Не очень активно идет и спонтанное образование зародышей. Стволовые клетки массово объединяются в небольшие сферы. Но зародышами становятся меньше процента из них.

О своих результатах ученые отчитались недавно в журнале Cell.

Агрегат, в котором постепенно росли синтетические эмбрионы. По сути, это искусственная матка

Индивидуальный ремонтный комплект

Эксперименты на мышах будут, конечно, продолжены до выяснения всех обстоятельств. Чтобы избежать побочных эффектов. Но биологи уже вынашивают далеко идущие планы. Этот самый Джейкоб Ханна основал компанию Renewal Bio – израильский стартап - с намерением создавать уже человеческих гомункулусов, чтобы использовать их органы и ткани для пересадки больным или дряхлым пациентам.

«Для того, чтобы обновить человечество – сделать его здоровее и моложе», - как выражается сам ученый. И привлекает инвестиции.

Поясню, принципиальная идея израильтян такова: из стволовых клеток человека – они есть у каждого из нас, даже у людей преклонного возраста – создать синтетический эмбрион. Дорастить - примерно, до срока, который соответствует 50-дневной человеческой беременности. Далее - изымать у зародыша органы для пересадки.

Синтетические эмбрионы в питательной среде

Ханна полагает, что пригодится и кровь эмбрионов. Она способна омолодить иммунную систему пожилых людей.

Для начали ученые собираются использовать свои собственные стволовые клетки. Но в перспективе, если у них и, в самом деле, получится задуманное, каждый пациент должен будет предоставить свои стволовые клетки и обзавестись собственным гомункулусом, чтобы получить наиболее подходящий совместимый с организмом - «ремонтный комплект».

Идея не нова. Но прежде на ее пути всегда вставали законы и мораль. Ведь речь шла все-таки о людях. Пусть и не совсем полноценных.

Израильские ученые полагают: теперь вряд ли на их пути встанут серьезные правовые и этические проблемы. Ведь человеческие зародыши, которые они хотят создать, нельзя считать людьми – даже недоделанными. Они же не будут творениями божескими. Хотя для производства искусственной жизни – по сути клонов - все-таки потребуются человеческие стволовые клетки. Но это же не в счет, они просто заготовки.

Особо впечатлительной общественности ученые предлагают альтернативу – мол, мы внесем в клетки генетические изменения. И зародыши получатся без мозгов и даже без сердец. Будут лишены тех мест, в которых могла бы гнездиться душа. О чем тогда беспокоиться? Просто растут запчасти.

- Никакая машина или 3D-биопринтер не изготовят органы лучше эмбриона, — говорт Ханна. — Мы лишь подражаем природе.

И все-таки как-то коробит. Куда человечнее, пожалуй, выращивать органы пригодные для пересадки, в организме свиней. Или и, в самом деле, положиться на 3D-биопринтинг – объемную печать органов из человеческих тканей. Обе технологии успешно развиваются.

Синтетические эмбрионы (вверху) и натуральные того же возраста (внизу)

С трудом верится и в то, что к 50-дневному сроку, о котором говорят специалисты новоявленной компании, у зародыша сформируются органы, пригодные для пересадки. Маловат срок, считают российские эксперты, анонимно выражая свои сомнения. Пока не минуло 100 дней, вряд ли можно на что-то рассчитывать.

Какая хитрость в этом смысле припасена в Израиле, не известно. Научные подробности новаторы пока держат в секрете. Будем наблюдать.