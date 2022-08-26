Параллельно денацификации и демилитаризации Украины пора объявлять и антитеррористическую кампанию

Мать Натальи Вовк дала подробные комментарии корреспонденту «Комсомольской правды» в отношении дочери Фото: Александр ИВАНОВ

Интервью наших донецких ребят с матерью Натальи Вовк наводит меня на дежавю. Я все это уже слышал практически один в один в 2000-х.

Страну тогда сотрясали кровавые теракты. Жильцы многоквартирных домов объединялись в дружины и по очереди дежурили у своих подъездов. В обиход вошло пугающее обывателя слово «шахидка».

После каждого громкого подрыва с жертвами я садился в самолет и летел на Кавказ - искать родственников очередной террористки. В станицу Ассиновскую Ачхой-Мартановского района Чечни. Или в Курчалой. Или в село Балахани Унцукульского района Дагестана.

Все эти Заремы Мужихоевы, Зулихан Элихаджиевы, Марьям Шариповы, по словам родни, были девушками исключительной порядочности. И ну никак не могли подорвать невинных людей на концерте в Тушине или в столичном метро...

Но они это делали - кто-то под внушением, кто-то по идеологическим соображениям, кто-то под принуждением. Последние, правда, не очень надежный материал. Мужихоева (вела образ жизни, не подобающий женщине Востока, на чем и была завербована - искупить грехи и попасть в рай через подрыв) испугалась и не привела взрывное устройство в действие. При его обезвреживании прямо на Тверской погиб взрывотехник ФСБ. «Я вас, русских, ненавижу, - кричала она после обвинительного вердикта присяжных. - Отсижу и двадцать лет, и двадцать пять, а когда вернусь - всех вас взорву».

Россия тогда переломила хребет терроризму, научившись действовать на упреждение. Новости о страшных трагедиях сменились сообщениями о предотвращенных терактах. Сегодня украинский терроризм только набирает обороты, и мы еще не раз столкнемся с его проявлениями. На нашей территории (будь то Москва, Мелитополь или Херсон) действует организованное бандподполье, исповедующее диверсионные методы. Это новая реальность, с которой нам предстоит долгая война.

Мы закончили ее на Кавказе, уничтожив всех идейных вдохновителей террора. Применяя в том числе «атипичные» методы. Вспомните, как ликвидировали Хаттаба. Или того же Басаева. Уникальные операции. Может, параллельно денацификации и демилитаризации пора объявлять и антитеррористическую кампанию. Со всеми вытекающими. И пока центры принятия решений ждут своего часа, заняться лицами, принимающими решения о террористических атаках.

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