Куда делся «Спутник Лайт», где найти назальную прививку и когда станет доступна вакцина против новых вариантов «омикрона»

К настоящему моменту на базе первоначального варианта вакцины создана целая линейка препаратов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередная волна ковида в нашей стране набирает обороты, в сутки регистрируется уже более 40 тысяч заражений. Растет число госпитализаций. В таких условиях все острее встает вопрос защиты от инфекции.

Самым надежным средством считается вакцинация. Но сейчас с этим все не так просто. Прививки разрабатывали против первоначального, уханьского штамма. В какой степени поствакцинальный иммунитет способен противостоять потомкам того коронавируса, прошедшим через многочисленные мутации? Если нынешняя вакцина «Спутник» все же эффективна, то почему ее разработчики заявили о создании новой прививки - против последних версий «омикрона»? Какую защиту дает назальная вакцина и где ее найти? Куда делся любимый народом «Спутник Лайт», которым достаточно уколоться всего один раз?

Чтобы найти ответы на эти вопросы, я присоединилась к научно-практической онлайн-конференции для медработников «Всероссийский дискуссионный клуб COVID-19 Update». На сессии, посвященной профилактике ковида, выступили сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Того самого, где разработан «Спутник» и его различные модификации.

СОБРАТЬЯ «СПУТНИКА V»

- «Спутник V» прошел все стадии доклинических, клинических испытаний и проверку временем. Массовая вакцинация позволила собрать огромное количество данных - применение у 25 миллионов человек показало очень хороший профиль безопасности, - начал свой доклад руководитель референсного центра по коронавирусной инфекции Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

К настоящему моменту на базе первоначального варианта вакцины создана целая линейка препаратов, рассказал эксперт:

- классический «Спутник V», включающий два укола разными компонентами с интервалом 21 день,

- бустерная вакцина «Спутник Лайт» - для тех кто был вакцинирован ранее или переболел ковидом; включает один укол, чтобы подстегнуть иммунитет;

- «Спутник М» - вакцина для подростков 12-17 лет со сниженной дозой действующего вещества взрослого «Спутника»; включает два укола разными компонентами с интервалом 21 день;

- назальная вакцина - применяется с использованием специальной насадки для впрыскивания в нос; она формирует местный иммунитет на слизистых носа и ротоглотки и включает два введения препарата с интервалом 21 день.

КАК РАБОТАЕТ ПРИВИВКА ПРИ НЫНЕШНИХ ШТАММАХ

- Нередко нам задают вопрос: если есть настолько эффективная вакцина («Спутник». - Ред.), то почему растет заболеваемость? Могу пояснить, - согласился Владимир Гущин. - Коронавирус не стоит на месте, эволюционирует, активно адаптируется. Новые варианты распространяются быстрее, чем предыдущие. В научном сообществе линия «омикрон» уже рассматривается даже как новый серотип вируса. Он настолько существенно отличается от предшественников, что снижается эффективность перекрестного иммунитета (то есть полученного в результате встречи с предыдущими вариантами вируса. - Ред.). Это приводит к росту количества заболевших.

Нейтрализующая активность сыворотки крови вакцинированных людей (это способность обезвреживать вирус при экспериментах в пробирке) при «омикроне» уменьшается, подтвердил эксперт. Но ситуация не выглядит критичной.

- Мы провели специальное исследование на базе 67-й горбольницы Москвы, чтобы выяснить: насколько снижается эффективность вакцинации при «омикроне». Итоги показали: степень защиты от госпитализации сохраняется на уровне более 85%. Защита от тяжелого течения инфекции - выше 90%. От летального исхода - выше 95%

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАСТ НОВАЯ ВАКЦИНА

Если защита от тяжелых последствий «короны» у вакцинированных остается высокой, то в противостоянии заражению и распространению вируса сила нынешней вакцины падает, отметил представитель Центра им. Гамалеи.

- Поэтому мы разработали новый вариант комбинированной вакцины. В его состав вошли версия «омикрона» и варианта «дельта», который вызывал очень тяжелое течение инфекции в прошлом году.

Мы провели исследование на животных. И оно показало, что такая комбинация компонентов защищает от всех предшествующих и текущих вариантов коронавируса, - пояснил Владимир Гущин. И рассказал, что у зарубежных компаний уже есть такой опыт: «Пфайзер» и «Модерна» разработали и направили на регистрацию комбинированные вакцины. Великобритания успела одобрить такую прививку для применения.

- Резюмируя, по итогам всех исследований и опыта применения можно сказать, что нынешняя двухкомпонентная вакцина «Спутник V» это базовый вариант, - заключил Гущин. - Она продолжает работать, защищать от госпитализации, тяжелого течения болезни и смерти. Однако широкая вакцинация такой прививкой не предотвращает распространение вируса, заражения им. Поэтому нам нужно как можно скорее зарегистрировать новую комбинированную вакцину, максимально сократив срок ее вывода в применение.

В ТЕМУ

Ответы на три частых вопроса

По просьбе коллег-медиков представители Центра им. Гамалеи ответили на несколько вопросов, которые широко обсуждаются последнее время.

1. Где можно привиться назальной вакциной?

Впрыскивание в нос менее болезненно, чем укол в руку. Поэтому нередко люди задаются вопросом: где привиться назальным «Спутником»?

- Эта вакцина прошла клинические исследования 1 и 2 фазы, зарегистрирована. На сегодняшний день она готовится к выходу для массового использования, - пояснил Владимир Гущин.

От редакции: региональные СМИ сообщают, что кое-где начались первые поступления небольших партий препарата. Так, пшикнуть вакцину в нос можно в Курской области и в городском округе Воскресенск Московской области.

2. Какова судьба Спутника Лайт?

- Его необходимость снизилась, когда уравняли в правах первую дозу «Спутника V» и «Спутник Лайт». Мы считаем, что в любом случае «Спутник Лайт» можно использовать для экстренной профилактики [для подстегивания иммунитета] в случае повышения заболеваемости. А также как экспортный вариант, чтобы предоставлять возможность доступа к вакцинации странам с ограниченными ресурсами - когда нет возможности всех вакцинировать двукратно.

То есть смысл однократной вакцины сохраняется. И если Минздрав будет поддерживать такую идею, то, безусловно, вакцина может использоваться дальше, сообщил Гущин.

3. Когда нам станет доступна модифицированная вакцина с повышенной защитой от «омикрона»?

- Нам нужно определить минимальное количество шагов, чтобы запустить новый препарат. При этом в любом случае мы не можем заменить все существующие вакцины по щелчку пальца, - ответил Владимир Гущин.

- Есть три группы вопросов: производство, регуляторика и клинические исследования, их объем. Сейчас рабочая группа пытается оптимизировать и максимально ускорить этот процесс. В норме его можно растянуть на годы исследований. Но сейчас наша задача доказать, что вакцина эффективна, безопасна и при этом не растягивать [процедуры] по максимуму. По такому пути идет весь мир. В той же Великобритании разрешен ограниченный объем клинических исследований - достаточно 300 пациентов. Надеюсь, что в ближайшие сроки, месяц-два нам удастся решить поставленную задачу. И мы сможем выйти с новым вариантом вакцины на производственные мощности в стране, - рассказал замдиректора Центра им. Гамалеи по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов.

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