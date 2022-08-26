Павел Прилучный и Зепюр Брутян с родителями. Фото: @harleydavidson700

Павел Прилучный больше не холостяк: теперь он - законный супруг молодой актрисы Зепюр Брутян (ей 26 лет, ему 34 года). Впрочем, расписались они еще в мае, но подтверждать новый статус не спешили. Лишь накануне, когда соцсети взорвались кадрами пышного свадебного торжества, публика наконец поверила, что у пары всё по-настоящему. И теперь уже можно кричать традиционное "Горько!".

Впрочем, эксперты предупреждают: совместная жизнь Павла Прилучного и Зепюр Брутян действительно будет не сахар. Так, по прогнозу звездного нумеролога Клары Кузденбаевой, которая точно рассчитала рождение ребенка у Филиппа Киркорова, бронзу "Евровидения" у Сергея Лазарева и свадьбу Лизы Арзамасовой с мужчиной намного старше, этот брак заранее обречён. Об этом нумерологу рассказали даты рождения новоиспечённых супругов.

- Зепюр Брутян родилась 18 февраля - в нумерологии это "день законченной картины", - рассказала Клара Кузденбаева сайту kp.ru. - Она носитель знака прогресса и знака артистизма. Производит впечатление уверенного в себе человека, но на самом деле у Зепюр заниженная самооценка, есть комплексы и разбросанность - всё это из-за нарушения программы рода по материнской линии. Эту карму она будет отрабатывать до 37 лет. В то же время, она талантливая девочка. Большая труженица, и при этом удачливая. Харизматичная, справедливая, всеми любимая. И очень-очень умная: Зепюр - сильнейший аналитик. Ей не с каждым человеком интересно, поэтому актриса выбирает людей постарше.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

У Павла Прилучного, по словам эксперта, тоже немало достоинств.

- Павел родился 5 ноября - в "день реальности", - продолжает звездный нумеролог. - Он носитель знака предсказателя: обладает гипнотическими способностями, даром предвидения. Это добрый, самодостаточный человек, который всегда готов поделиться энергией и поэтому всеми любим. Павел ленив, зато не жаден. Аналитические способности у него средние, а вот таланта достаточно.

По энергетике, как уверяет Клара Кузденбаева, эти двое друг другу подходят.

- В отношениях Зепюр Брутян пасует, а Павел Прилучный над ней доминирует. В принципе, это неплохо. Ведь когда доминирует женщина, партнер будет искать отношения на стороне, - объясняет наш эксперт. - У Зепюр не хватает энергии, поэтому в течение дня могут быть перепады настроения вплоть до деспотизма, есть склонность к депрессиям. В этом плане Павел дополняет жену: он - донор энергии. Для брака это хороший вариант: гораздо хуже, когда у обоих одинаково мало или, наоборот, очень много энергии.

Свадебная церемония состоялась на роскошной вилле в Подмосковье. Фото: @harleydavidson700

Однако, на одной только энергетике отношения не продержатся. Тем более, есть еще один важный нюанс.

- Павел Прилучный и Зепюр Брутян абсолютно разные по стихиям, - предупреждает нумеролог Кузденбаева. - Павлу, как Скорпиону, категорически противопоказаны женщины-Водолеи и женщины-Близнецы. Но они появляются в жизни неслучайно и ровно в тот момент, когда мужчина-Скорпион жаждет больших перемен. Значит, Прилучному стало скучно, он захотел новой жизни. Однако, эти перемены ни к чему хорошему не приведут. Зепюр Водолей, и с Павлом они несут друг другу разрушение. Поэтому их брак обречен. Более того, в программе Павла Прилучного присутствует особенный знак, который четко сигнализирует: этот человек никогда не будет довольствоваться одним партнером. У него нумерология полигамного человека, он всегда будет искать отношения на стороне.

По словам Клары Кузденбаевой, Зепюр Брутян зря поторопилась со свадьбой:

- Потому что через два года, в 28 лет, у нее будет судьбоносный период: жизнь предоставит ей вторую половинку, - уверена нумеролог.