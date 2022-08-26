Судмедэксперт о гибели 6-летней Насти Брихунец: Точную причину смерти можно определить не раньше, чем через месяц

Судмедэксперт Туманов считает, что причину смерти 6-летней Насти Брихунец определят не раньше, чем через месяц.

Этот громкий случай произошел в Пермском крае - вечером 12 августа пропала шестилетняя Настя. Побежала в магазин возле дома за вкусняшкой и как сквозь землю провалилась. Девочку искали двое суток. Нашли мертвой в колодце пожарного водоема рядом с тем самым магазином. На теле ни синяка, ни царапины.

По одной из версий, Настя утонула. Провалилась сквозь трухлявую крышку, которая прикрывала яму, и выбраться наружу не смогла. Воды - метра полтора, а рост Насти – 120 см. По второй, девочке «помог» уйти из жизни 46-летний местный житель Виктор Мошкин.

Точную причину смерти ребенка поможет определить экспертиза, но ее результаты станут известны только через месяц. Неужели нужно так много времени, чтобы назвать причину смерти человека? Этот вопрос журналисты KP.RU задали судмедэксперту Эдуарду Туманову.

По словам специалиста, месяц – это вполне нормальный срок. Зачастую аналогичные экспертизы проводиться два-три месяца, а то и полгода. Причин тому несколько. Ведь реальная экспертиза, это не сцены из фильма, когда кусок человеческой ткани кладут под микроскоп и моментально узнают все подробности гибели.

- Экспертиза – это всегда комплексное исследование, - объясняет эксперт. – Гистологическое, судебно-химическое, биохимическое исследования. Это то, что на поверхности. Могут быть еще экспертизы ДНК и так далее. Все эти процедуры нельзя ускорить, они проводятся определенное количество времени. И судмедэксперт ждет результатов всех анализов, чтобы дать свое заключение о причинах смерти.

Цикл гистологических исследований тканей, например, занимает 7-10 дней, а судебно-химические исследования могут длиться до месяца. К тому же эта смерть явно не единственная в бюро, есть же и другие погибшие, поэтому все делается в порядке очереди. Единственная ситуация, когда делают экспертизы вне очереди, это резонансные случаи, ставящие под угрозу безопасность государства. Например, при взрыве в московском метро были отложены все текущие работы, чтобы получить информацию в максимально сжатые сроки.

- Изначально было предположение, что девочка утонула.

- Тем более. В таком случае нужны еще одни лабораторные исследования. Необходимо изучить ткани на наличие планктона, который попадает при утоплении в некоторые органы. Для этого нужна пробоподготовка. А это определенный цикл манипуляций. И это тоже занимает время.