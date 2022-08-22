Кто виноват в смерти шестилетней Насти Брихунец?

Удивительно, что ситуацию с гибелью в колодце шестилетней Насти Брихунец называют несчастным случаем. Фото: СОЦСЕТИ

Удивительно, что ситуацию с гибелью в колодце шестилетней Насти Брихунец называют несчастным случаем. Никак нет. Во-первых, маленький ребенок не должен был гулять один. В большинстве своем смерти детей – от маньяков ли, от падения в колодцы, заблудились и замерзли, загрызли бродячие псы и т.д. имеют одну-единственную причину: они были без сопровождения.

Никто у нас в России этой правде в глаза смотреть не хочет. Потому что тогда огромной армии родителей придется отбросить лень и начать с ними везде ходить, слушать их, отвечать на вопросы, и эдак ежедневно... Куда проще повторять ерунду про то, что “мы в советское время бегали с утра до ночи одни, и ничего”. Ну, будто ты не видишь разницы между тем обществом и этим...

Услышав призыв сопровождать везде своего ребенка нерадивые, но внешне благополучные родители, обычно кричат: “А работать вместо меня кто будет?” Но вот на Западе (будь он неладен, у него много недостатков, но не в данном плане) как-то и работают, и за детьми следят. Потому, что государство их может отобрать, справедливо решив, что вы ими не очень дорожите, если они у вас ходят везде как кошки, которые сами по себе...

Как западные родители выходят из положения? Работают парт-тайм, договариваются с начальством, что утром приходят на полчаса позже, а в обед отьезжают на час, чтобы отвезти ребенка из школы домой. А эти часы потом или отрабатывают или им их не оплачивают. Некоторым помогают родители, а эмигранты даже привозят своих родителей из-за границы, оформляют им полугодовые визы, потом продлевают, сильно тратятся, только чтобы был человек, обеспечивающий безопасность ребенка. Еще работают из дома, это очень развито. В общем, государство не волнует как именно ты выполнишь свой долг, ты просто должен его выполнять.

Иначе выходит, что вы не очень дорожите ребенком. Не то чтобы совсем не дорожите. Почувствуйте разницу: дорожите, но не очень... Вы же знаете, что есть маньяки, вы постоянно читаете что шла девочка меж гаражей, затащили, убили. Девочка вышла на елку посмотреть, ее утащили двое насильников, надругались и убили.

Так как после таких новостей можно отпустить кроху смотреть ли елки, в магазин ли на триста метров, как Настю, и вообще куда-либо, чего ты не видишь ежесекундно и куда не можешь подскочить в одном прыжке?

Безалаберность. Надежда на авось. Вот этому имя. У нас никто о ней не говорит ибо жаль родителей погибших детей. Но пока мы не начнем называть вещи своими именами, дети будут умирать.

В идеале сопровождать надо ребенка вплоть до 12 лет. Это не моя идея, а выкладки североамериканских соцслужб. В Канаде, например, ребенок до этого возраста не должен и дома один находиться... И я понимаю, что наши люди не согласятся, но вспомните, что Наташу Кампуш маньяк украл прямо на улице, когда ей было именно двенадцать. А сколько менее известных жертв этого возраста пропали с улиц? Помню как жительница Торонто рыдала по своей 12-летней дочери, которую отпустила к подруге, живущей на их же улице. Девочку похитил программист, тоже житель данной улицы, изнасиловал и убил. “Не отпускайте детей одних никуда!”, - взывала безутешная мать.

Не является гибель Насти случайной и потому, что люк должен был быть закрыт. Надежно. Кто-то за него отвечает. Кому-то эта система подотчетна. Даже если это заброшенный колодец, он все равно относится к какой-то системе. И есть конкретное лицо, которое должно было распорядиться о надежном закрытии люков, и должно было проверять их время от времени, но не сделало этого. Пока мы не начнем за это сажать, у нас всегда будут открыты люки и туда будут падать дети и животные. Не штрафовать, не грозить пальцем, а именно сажать, ибо халатность приводит к трагедии.

И снова имя этому – безалаберность.

Знаю, что многим родителям моя статья не по нутру. Им бы хотелось, чтобы журналисты винили только маньяков и стихию. Растить ребенка как чертополох, еще и гордясь его самостоятельностью, куда легче. Однако настоящее сострадание к детям – это не охать и ахать, выражать соболезнования пострадавшей семье, а вглядеться в первопричину и сделать все, чтобы ее устранить. Надо выбрать кого мы жалеем больше: родителей уже погибших детей, или детей, которые пока еще живы, но могут погибнуть.

Помню на курорте на Кубе одна португалка спросила меня что это я так слежу за своей пятилетней дочкой, ни на шаг от себя не отпускаю. Женщина прочитала мне лекцию на тему как сделать ребенка самостоятельным. Убеждала, что я поступаю неправильно, давящая мать. У самой этой дамы девочка трех с половиной лет ходила везде как бесхозная кошка. Мы сидим у бассейна, мать отправляет ее за стаканом лимонада в бар. Он в пределах видимости, но все-таки там куча нетрезвых мужчин, и мать сидит к бару спиной... Я удивлялась. И когда мы общались, всегда все-таки следила глазами за ее девочкой. А потом я пропустила встречу, и когда пришла к бассейну вечером, мне сказали, что случилось несчастье: малышка упала в бассейн, и находилась там слишком долго – никто не заметил. Жива, но увезли в госпиталь с тяжелом состоянии.

Вот тебе и самостоятельность...

В Канаде меня иногда удивляло, что народу повторяют прописные истины, как детям. Могут выпустить инструкцию для солдат, что нельзя ковырять в носу, например. А сейчас я понимаю, что это правильно, ведь многие никак не могут уяснить самых простых вещей, и им действительно надо долбить: мой руки после туалета, сортируй мусор, пропускай пешехода...

Так вот. Пойду и я по канадскому пути: дети не должны ходить одни. Нигде. Они не должны в песочнице в вашем дворе играть одни, в школу не должны одни, в магазин за чупа-чупсом. Пойти к другу в одиночку – тоже нельзя. Семья друга может быть хорошей, а соседи – нет. Никогда и никуда, в общем.

Это сложнее – растить ребенка в зоне своего виденья, но это единственный путь оградить его от опасностей.