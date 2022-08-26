Половина россиян ничего не делает, чтобы избежать нового локдауна из-за ковида

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В новом учебном году детей могут снова перевести на дистанционное обучение из-за вспышки ковида. Власти уже задумываются о том, чтобы изменить формат проведения Дня знаний. И это может быть только первым шагом, предупреждает первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Однако избежать нового локдауна можно, если россияне будут вести себя более осмотрительно. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, принимают ли сейчас опрошенные какие-либо меры безопасности, чтобы не допустить новой волны эпидемии.

Как оказалось, проявляют ответственность в борьбе с короновирусом менее половины россиян. Остальные уже успели расслабиться и поверить, что опасный вирус отступил навсегда. Так, рекомендованную каждые полгода ревакцинацию проходят только четверть опрошенных. 9% добавили, что на фоне роста числа заболевших в стране начали реже посещать общественные места, а еще 5% уже даже начали носить защитные маски. Кроме того, 5% россиян проявляют максимальную ответственность и делают все вышеперечисленное, чтобы не заболеть самому и защитить своих близких.

Кто-то признался, что вспомнил о мерах защиты, когда начали заболевать родные и знакомые, а кто-то добавил, что не успел вовремя спохватиться, и сам уже подхватил вирус.

«Нам уже поздно об этом думать, заболели всей семьей», - сокрушается участница опроса.

«Мы с мужем три года ходили в общественные места в масках и не болели. А вот сейчас расслабились и пожалели. Заболели ковидом 19 августа, сначала он, через сутки я. Переболели в легкой форме, но осадочек остался, слабость до сих пор», - делится другая.

Десятая часть респондентов признаются, что таки истории заставляют их задуматься о том, что пора предпринять какие-то меры по защите своего здоровья, но пока они ничего не делают.

А вот еще 16% отмечают, что сами никакие ограничения для себя не вводят. Вот если в их регионе объявят карантин или введут масочный режим, тогда они, конечно, будут соблюдать предписания, но пока их нет, намерены жить обычной жизнью и верить, что ситуация с ковидом находится под контролем.

Остальные 29% россиян заявили, что никакие меры не предпринимают и не собираются. Участники опроса этой категории верят в силу своего иммунитета и не намерены проявлять излишнюю заботу ни о себе, ни об окружающих.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 7,9 тысячи человек.