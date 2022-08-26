Формат проведения Дня знаний может быть изменен из-за распространения коронавируса Фото: Shutterstock

Депутат, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов выразил мнение, что формат проведения Дня знаний 1 сентября может быть изменен из-за распространения коронавируса.

"Коронавирус растет очень быстрыми темпами. Всего несколько недель назад было около трех тысяч новых случаев в день, а сегодня уже десятки тысяч по всей России. Такие цифры нас очень огорчают. Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения", - пояснил он в интервью радио Sputnik.

Если темпы распространения инфекции продолжат нарастать, то перевод школьников на дистанционное обучение может стать лишь первым шагом, добавил парламентарий.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявлено 43 919 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки был подтвержден 71 летальный исход, а в связи с выздоровлением выписано 30 775 человек, что на 6,4% меньше по сравнению с минувшей средой, 24 августа.

Начинать учебный год 1 сентября стали лишь в 1935 году, когда Совнарком принял соответствующее постановление. Тогда же были установлены сроки единых каникул. С тех пор дети во всех школах страны начинали и заканчивали учебу в один день. А вот официальным праздником — Днем знаний — эта дата стала лишь в 1984 году. С тех пор уроки в День знаний во многих школах не проводятся, за исключением праздничных занятий. "Комсомольская правда" рассказывала, какая история у Дня знаний и когда официально начинается учебный год в 2022 году.