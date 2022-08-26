Король каверов: Александр Пушной в шоу «МУЗLOFT» на RUTUBE

Гитара — один из любимых инструментов Александра Пушного Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Популярный ведущий, мультиинструменталист и автор множества каверов Александр Пушной вместе с ведущим шоу Стасом Ярушиным ностальгировал, импровизировал и исполнил множество известных хитов на новый лад.

«МУЗLOFT» — это один из эксклюзивных проектов, которые RUTUBE делает совместно со звездами телевидения и интернета. Шоу совмещает в себе концерт и подкаст о музыке. На уютную сцену к Стасу Ярушину знаменитости приходят, чтобы пообщаться, пошутить и, конечно же, спеть любимые и популярные песни. Шоу выходит по пятницам на национальном видеохостинге, и сейчас на канале «МУЗLOFT» доступны пять ярких выпусков.

Обычно в гости к Стасу Ярушину приходят певцы и авторы собственных песен или целых альбомов. Новый выпуск шоу «МУЗLOFT» получился особенным, потому что на сцене оказался Александр Пушной. Меломаны согласятся, что слушать оригинальные авторские песни в живом исполнении — это здорово, но особенное удовольствие многие получают от кавер-версий любимых хитов в обновленной аранжировке.

Выпуск не обошелся без легендарной композиции «Слава Богу, ты пришёл!», а одним из главных сюрпризов стал рок-кавер на песню из популярного советского мультфильма. Любителей музыки в выпуске ждет много уникальных композиций.

Концерт Пушного в проекте «МУЗLOFT» также понравится поклонникам КВН, ведь и Стас Ярушин, и Александр Пушной начинали свой творческий путь в Клубе веселых и находчивых. Поэтому в шоу будет много юмора, инсценировок и увлекательных историй от обаятельного гостя.

Гитара — один из любимых инструментов Александра Пушного. Музыканты и меломаны знают много вариаций этого инструмента: электронную, аккустичесую, резонаторную и т.д. Но многие видели настоящую гитару для геймеров? У Александра был такой уникальный опыт:

«Меня однажды позвали поучаствовать в рекламе такого необычного музыкального инструмента. Я прихожу, и мне дают джойстик, который выглядит, как гитара, только вместо струн у него кнопки, на которые нужно нажимать в определенной последовательности, чтобы сыграть мелодию…. ».

Чтобы узнать, насколько впечатлил музыканта новый подход к любимому делу, смотрите новый выпуск шоу «МУЗLOFT» с Александром Пушным прямо сейчас на RUTUBE!

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