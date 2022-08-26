Герои спецоперации «Z»: старшина Госсе сбил вражеский вертолет очередью из пулемета

Командир взвода старший офицер артиллерийской батареи 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики лейтенант Игорь Веселов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Они обеспечили срыв атак и предотвратили контрнаступления националистов.

Сами военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, один день — судьбу империи!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Мужественные подвиги достовернее слов».

СБИЛ ИЗ ПУЛЕМЕТА ВЕРТОЛЕТ

Старшина 1-ой статьи Петр Госсе

«Командир отделения старшина 1 статьи Петр Госсе в составе сводного отряда Черноморского флота выполнял специальные задачи по удержанию стратегически важного объекта. Противник, стремясь восстановить контроль над объектом, предпринял попытку штурма. В ходе внезапно начавшегося наступления превосходящих силами националистов Петр лично осуществлял огневое поражение противника в ходе обороны объекта. При попытке эвакуации врага Петр Госсе открыл прицельный огонь из ПКМ по вертолету Ми-8, нанеся ему множественные повреждения, в результате чего вертолет противника с экипажем были уничтожены. Благодаря мужеству и отваге старшины 1 статьи Петра Госсе силы противника были разгромлены, а захват стратегически важного объекта противником предотвращен».

Старшина 1-ой статьи Петр Госсе

ОТВЛЕК НАЦИОНАЛИСТОВ ОТ МАНЕВРА

Рядовой Владислав Билло

«В ходе выполнения боевой задачи Владислав Билло действовал в составе батареи гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона. Продвигаясь по заданному маршруту, Владислав обнаружил замаскированные позиции вражеской реактивной артиллерийской батареи. Для последующего уничтожения позиции противника рядовой Билло передал координаты командованию, однако в этот момент националисты начали готовиться к смене позиций. С целью не допустить дальнейшее перемещение противника Владислав создав своими действиями отвлекающий маневр, вынудил противника ввязаться в бой. Мужественные и самоотверженные действия рядового позволили задержать батарею противника на занимаемой позиции, что способствовало нанесению артиллерийского удара и уничтожению живой силы, вооружения и военной техники украинских радикалов».

Рядовой Владислав Билло

ПЛЕНИЛ ВАЖНОГО «ЯЗЫКА»

Рядовой Владислав Беляев

«Личный состав расчета, в который входил рядовой Владислав Беляев, выполнял боевую задачу по уничтожению объектов украинских националистов. В результате нанесения Владиславом Беляевым прицельного артиллерийского удара по опорному пункту боевиков было уничтожено 4 минометных расчета. Спустя несколько дней Владислав выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Ведя ожесточенные бои с радикалами, рядовой Беляев уничтожил 2 националистов и взял в плен 1 националиста. Сдавшийся в плен украинский военный в ходе допроса выдал ценные сведения о боевом и численном составе националистов, удерживающих населенный пункт, что позволило командованию, скорректировав наступление, оперативно освободить поселок от врага».

Рядовой Владислав Беляев

ЗАСТАВИЛ ВРАГА БЕЖАТЬ

Младший сержант Сергей Соловьев

«Перед подразделением, в составе которого действовал младший сержант Сергей Соловьев, была поставлена задача удерживать занятые позиции до прибытия основных сил. Украинские националисты, пытаясь выдавить наши войска с занимаемой территории, предприняли массированную атаку на район расположения десантно-штурмовой роты.

В ходе боестолкновения младший сержант Соловьев, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил более 10 националистов и боевую машину пехоты противника, в результате чего боевики отступили и в дальнейшем были уничтожены. Своими мужественными действиями младший сержант Соловьев заставил противника отступить, что позволило успешно выполнить задачи по удержанию важного плацдарма. При этом потерь среди личного состава и техники российских войск допущено не было».

Младший сержант Сергей Соловьев

ПСЫ ЧУЮТ НАЦИОНАЛИСТОВ ЗА ВЕРСТУ

Рядовой Минобороны России Владимир Байгабулов

«Рядовой Владимир Байгабулов, вожатый служебных собак инженерно-саперного батальона с первых дней специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполняет задачи по разминированию зданий и инженерной разведки путей движения российских войск. В ходе проведения инженерной разведки маршрута движения Владимир обнаружил вооруженную группу украинских националистов, о чем немедленно доложил командиру. Личный состав инженерного дозора, проявляя мужество и отвагу, грамотно используя условия местности, выгодно заняв огневые позиции. В ходе боя Владимир, умело маневрируя, прицельным огнем уничтожал живую силу националистов. По итогам скоротечного боя все украинские диверсанты, несмотря на ожесточенное сопротивление, были уничтожены».

Рядовой Минобороны России Владимир Байгабулов

ИЗ ШАХТЕРОВ В АРТИЛЛЕРИСТЫ

Лейтенант Игорь Веселов

«Командир взвода старший офицер артиллерийской батареи 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики лейтенант Игорь Веселов по профессии шахтер, однако всегда мечтал связать свою жизнь с армией. Мечта стала реальностью в 2014 году, когда Украина начала боевые действия на Донбассе. Игорь начинал службу заряжающим, потом стал наводчиком, командиром артиллерийского орудия. Сейчас старший офицер батареи. Артиллеристы 2 армейского корпуса ЛНР проявляя высокий профессионализм поражают взводные опорные пункты, укрепрайоны ВСУ, артиллерийские батареи и живую силу противника. Так подразделение, котором командует Игорь Веселов в ходе контрбатарейной борьбы уничтожило несколько артиллерийских батарей противника, в том числе американскую артиллерийскую систему М-777».

ПОДСТАВИЛИ ЖЕНСКОЕ ПЛЕЧО

Как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня на заводах, на полях и в шахтах Донбасса ушедших на фронт мужчин заменяют женщины и пенсионеры. Шахта «Должанская-Капитальная» — крупнейшее угольное предприятие Донбасса. 430 мужчин - сотрудников ушли на фронт защищать Родину. Женщины остались. И справляются своими силами даже на самых тяжелых работах. Это тоже настоящие герои, которые не жалея сил трудятся в тылу.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Москве на Гоголевском бульваре открылась фотовыставка Российского военно-исторического общества и Минобороны России - «Герои с вечно русским сердцем». Она посвящена военнослужащим Красной Армии, освобождавшим Украину от нацистов в годы Великой Отечественной войны, и героическим участникам нынешней специальной военной операции на Украине.

На 30 стендах представлены уникальные фотографии, копии наградных документов, информация о жизненном и боевом пути героев разных времен.

На выставке отражены истории героических танковых экипажей, принявших неравный бой, истории боевого пути легендарных летчиков, героев штурма легендарной высоты Саур-Могила летом 1943-го и 2014-го, подвиги наших женщин - героев медицинской службы.

Выставка на Гоголевском бульваре продлится до 10 октября 2022 года, далее планируется показать ее в регионах России

- Нацистской ультранационалистической вооруженной силе киевского режима противостоят все народы нашей страны - великороссы, малороссы, жители Кавказа, Сибири, жители нашего Поволжья. Вот в этом - сила России! - сказал Владимир Мединский на открытии выставки.

Он также отметил, что понятие «русская душа» не носит никакого этнического характера. - У нас есть русская цивилизация, у нас есть русская душа, какой бы национальности кто ни был. И мы видим, как с одинаковым геройством сражаются за Россию, отдают жизнь представители разных национальностей. Так есть и так будет, и, как говорили наши предки, на том стояла и стоять будет русская земля.

Первыми посетителями выставки стали родственники героев и участники специальной военной операции - фельдшер хирургического отделения, прапорщик Екатерина Иванова и ординатор хирургического отделения, лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко, награжденные медалями «За отвагу».

В церемонии открытия выставки приняли участие: вдова Героя России Максима Пескового - Юлия Песковая, Герой России, Первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, Директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артем Горный, Руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Экскурсию для гостей провела Виктория Петракова – автор выставки и научный сотрудник РВИО.

Выставка на Гоголевском бульваре продлится до 10 октября 2022 года, далее планируется показать ее в регионах России и на других площадках Москвы, как только завершится процесс согласования.

Сейчас она доступна в онлайн формате на портале История.рф.

ГОСНАГРАДЫ ДЛЯ ВОИНОВ ДОНБАССА

На днях на Донбассе прошло торжественное награждение военнослужащих 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики, проявившим мужество и героизм при освобождении республики от украинских националистов в период проведения специальной военной операции госнаградами России.

«Указом президента России им были вручены государственные награды Российской Федерации», - сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства всего к награждению государственными наградами Российской Федерации представлены более 900 наиболее отличившихся военнослужащих Народной милиции ЛНР.

КСТАТИ

Отметим, что массовые награждения военнослужащих проходят не только на передовой и госпиталях, но и в учебных центрах, куда они попадают после реабилитации. Министр обороны Сергей Шойгу еще в начале специальной операции потребовал обратить пристальное внимание на решение вопросов здравоохранения и выполнению социальных гарантий военнослужащих, создал реабилитационно-образовательный центр для военнослужащих-участников специальной военной операции. Отправляясь на боевые задания, они уверены, что получив даже тяжелые ранения их реабилитацией займутся лучшие врачи, они получат новую специальность и работу в любом регионе страны по желанию, а их семьи будут обеспечены жильем и льготами.

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