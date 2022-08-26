Пара рассталась шесть лет назад после четырех лет брака Фото: Борис КУДРЯВОВ

Развод телеведущей и певицы Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова вновь в центре внимания. Пара рассталась шесть лет назад после четырех лет брака. За последнее десятилетие это был самый скандальный развод в шоу-бизнесе. Ольга за эти годы «зализала раны» и построила карьеру. Дмитрий Тарасов ушел из большого спорта и начал строить карьеру уже в спортивной медиасфере. Тарасов рискнул предложить записать совместный проект звезде - экс-жене Ольге Бузовой. Бузова этот рискованный шаг бывшего мужа не оценила – написала открытое письмо. Тарасов ответил и на него.

Ольга Бузова опубликовала ответ на предложение экс-мужа о сотрудничестве в своем телеграм-канале: «Хочу сообщить, что твои проекты мне не нужны. Они мне не интересны, как и твоя жизнь. Мой график расписан на месяцы вперед. В моем графике, в моем сердце и в моей жизни - нет места для тебя. Я прошу тебя прекратить использовать мое имя в качестве пиара своих (вызывающих огромное сомнение) проектов. Я понимаю и осознаю (как и вся страна), что я единственное, что ты можешь использовать в качестве поддерживания себя в информационном пространстве. Я советую тебе обратить внимание на свою жену и детей, и использовать в пиаре своих продуктов и себя - свою семью». Бузова напомнила Тарасову и публике как они разводились – хотя подобно фанатам звезды забыть сложно: «Ты так открещивался от меня и нашей любви последние 6 лет, говоря, что я была ошибкой в твоей жизни. А также напомню поливал меня грязью с самого начала расставания: взламывал телефоны, публиковал личные фото и видео, оскорблял, платил за публикации, порочащие мою честь. Ты прав, ты не можешь на меня держать зла, ведь это не я изменяла тебе, не я отобрала у тебя подаренную машину, это не я забирала у тебя дом, в который вложено было огромное количество моей любви, души и денег. Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда я не могла ходить после сложнейшей операции, после которой мы могли стать родителями…»

О каком проекте идет речь? Дмитрий Тарасов и его товарищ Александр Тарасов (рэпер T-killah) вместе создали «Родина – медиа» - спортивные новостные каналы, поэтому и видео ответ записали совместный. Сначала выступил Дмитрий Тарасов: «Оль, я никогда не сомневался в твоей классной команде – в классных пиарщиках, которые написали тебе классный текст – пока ты вся в съемках. Я просто хотел тебе сделать коммерческое предложение хорошее и не копаться в личном и в грязном белье, которое мне сейчас уже не интересно». Александр Тарасов добавил: «Мы с Димой создали команду «Родина-медиа» - это очень сильный проект. Я всегда знал и думал, что Оля женщина со стальной хваткой, у которой есть бизнес-жилка, но почему-то Оль ты продолжаешь слушать людей, которые не могут откинуть прошлые обиды и тебе в «минус» что-то советуют. Кто бы что ни говорил: мы можем спокойно сесть и по-партнерски поговорить: ты просто выслушай предложение и все».