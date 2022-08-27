Военный журналист Дмитрий Литовкин. Фото: Кадр видео

Стала известна причина смерти 50-летнего военного журналиста Дмитрия Литовкина, эксперта по военному флоту, капитана 3-го ранга в запасе.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад Литовкину стало плохо, его госпитализировали и ввели на двое суток в кому. Однако спасти журналиста не удалось.

- Врачи поставили диагноз - панкреонекроз (заболевание поджелудочной железы, осложнение после панкреатита, - Авт.). На фоне этого произошел отек легких. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, закончилось остановкой сердца, - сообщил KP.RU один из близких знакомых Дмитрия Литовкина.

Дмитрий родился в 1972 году в Будапеште, где тогда служил его отец. (Виктор Литовкин - полковник в запасе, известный военный журналист, эксперт, писатель, - Авт.). В 1993 году закончил журфак Львовского высшего военного училища. Затем служил в Заполярье, работая журналистом в газете Северного флота. После увольнения работал на телеканале «Звезда», сотрудничал с газетой «Известия», в июне 2022-го возглавил отдел в Объединенной военной редакции ТАСС.

О месте и времени прощания с Дмитрием Литовкиным пока не сообщается.