Школы и вузы наследников звезд: сколько заплатят за учебный год детей семьи Собчак, Пугачевой, Ефремовых и Харламовых

Алла Пугачева отведет Лизу и Гарика в третий класс. За каждого ребенка в новом учебном году оплачено по 1 мл.н 680 тыс. руб. Фото: социальные сети

До начала учебного года осталось несколько дней. Школьники и студенты вместе с родителями проверяют все ли успели купить и подготовить. Для большинства звездных родителей эта подготовка не самая затратная – они еще и за учебу детей ежегодно платят. Обеспеченные знаменитые родители часто выбирают для наследников частные школы или платные отделения высших учебных заведений. Узнали цены на новый учебный год в самых востребованных у наследников звезд школах и вузах.

СТУДЕНТЫ

Журналисты и экономисты

17-летняя дочь актера Михаила Ефремова с вузом определилась год назад – а поступала этим летом в Высшую школу экономики на факультет «медиакоммуникации» (менеджмент СМИ, создание медиапродуктов). Но Вера Ефремова на этот факультет не прошла: ни на бюджет, ни на платное отделение – очень высокий конкурс, непростые ДВИ (дополнительные вступительные испытания). Однако студенткой «вышки» девочка стала – вместе с мамой они в августе съездили в вуз, где родительница оплатила первый год учебы Веры на новой специальности. В Высшей школе экономики впервые прошел набор на 100 исключительно платных мест бакалаврской программы «управление в креативных индустриях». Обещают учить как раз тому - о чем так мечтает Вера Ефремова: медиакоммуникации, цифровые проекты, дизайн, продюсирование в кино и смежных отраслях, реклама. Папа первокурсницы сейчас отбывает срок в колонии – говорят, что выбор дочери Михаил Ефремов одобрил и уже поздравил с поступлением.

Папа у Веры Ефремовой отбывает срок в колонии. Но она поступила на платной отделение «вышки» — мама ведь работает! Фото: социальные сети

В Высшую школу экономики на факультет на факультет управления бизнесом поступил сын Оскара Кучеры Александр. Здесь же учатся дочери артисток Елены Валюшкиной, Юлии Меньшовой, Ларисы Гузеевой, сын актеров Ирины Климова и Алексея Нилова, сын певицы Натальи Королевой.

Цена за учебный 2022 – 2023 год в Высшей школе экономике: 650 тысяч рублей (медиакоммуникации; управление в креативных индустриях; управление бизнесом).

Журналисты, экономисты и дипломаты

В МГИМО поступила отличница Жанна Мартиросян – дочь продюсера и артиста Гарика Мартиросяна. На старших курсах этого вуза того же факультета (международных экономических отношений) учатся старшие сыновья продюсера Яны Рудковской. Этот же факультет закончили старший сын певицы Жасмин. Студенты МГИМО – сыновья актрисы Екатерины Гусевой и ведущей «Дома-2» Ольги Орловой. Дочери певцов Дмитрия Маликова и Григория Лепса в июне получили дипломы журналистов-международников. Выпускница МГИМО-2022 Ева Лепсверидзе говорит: «Моя семья может оплатить учебу, поэтому я училась на платном отделении. Зачем занимать бесплатное место других людей».

Цена за учебный 2022 – 2023 год в МГИМО: 515 тысяч – 611 тысяч рублей в зависимости от факультета.

Артисты и продюсеры

Актерские династии в нашей киноиндустрии пополняются регулярно. Вот и в этом году на актерский факультет театрального вуза поступили сразу несколько продолжателей творческих династий. Среди них: дочь актеров Евгения Цыганова и Ирины Леоновой – Полина Цыганова. Также как и Полина сын актера Оскара Кучера (еще один Александр) поступал в несколько вузов – выбрал актерский факультет школы-студии МХАТ. И у Полины, и у Александра есть опыт – они играли в театре, снимались в кино, так что поступили без финансовой помощи родителей. В школе студии МХАТ на продюсерском факультете обучается Ксения Турчинская – дочь рано ушедшего от нас актера Владимира Турчинского. Здесь же недавно получили дипломы представители знаменитых династий: наследники Юлии Меньшовой, Игоря Верника.

Еще один востребованный у детей звезд институт – ВГИК. Сюда на продюсерский факультет поступила этим летом дочь телеведущей Авроры.

Цена за учебный 2022 – 2023 год в школе-студии МХАТ, во ВГИК: 470 тысяч 400 рублей.

ШКОЛЬНИКИ

Большинство звезд давно перебрались в элитные подмосковные поселки, оставив московские квартиры как «перевалочные пункты» - бывают там, когда задерживаются на работе в городе допоздна. Поэтому их дети посещают частные школы, которые расположились по соседству с загородными домами. Это очень удобно для звездного графика. Целая россыпь частных школ обосновалась в элитных подмосковных направления – рассказываем о самых популярных у звезд. Условия, из-за которых эти учебные заведения выбирают богатые и знаменитые везде похожи. Вот основные: в классах в среднем 15 – 20 учеников; индивидуальный подход, а в старших классах индивидуальные планы обучения с учетом выбора вуза и профессии; выбор предметов для углубленного изучения; охрана; приличные условия – бассейны, спортзалы; много секций, кружков, дополнительных занятий по разным специальностям; дети могут быть в школе с утра до вечера – уроки, отдых, выполнение домашних заданий с педагогами, прогулки, кружки, секции, репетиторы; хорошее питание; отличная организация дистанционных занятий если ребенок болеет или в отпуске с родителями; учителя всегда на связи с родителями; есть психологи, медработники; часто билингвальная среда. Помимо аттестата государственного образца выпускники могут по желанию получить еще один документ. Эти частные школы и гимназии авторизованы по программе международного бакалавриата, поэтому желающие девятиклассники могут поступить на курс подготовки к дипломной программе Международного бакалавриата. Диплом об окончании этой образовательной программы дает возможность поступать в известные университеты по всему миру. Многие школы сотрудничают с ведущими вузами нашей страны, приглашают оттуда лекторов для старшеклассников.

Наследники Зары, Славы, Гарика Харламова и Кристины Асмус

В школе «Президент» (Одинцовский район, деревня Жуковка) учатся сыновья певицы Зары, дочь певицы Славы, дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус. Из фишек – очень разнообразные направления допобразования: школа эстрадного вокала, музыкальная школа, школа танцев, блокчейн и цифровая экономика, клуб единоборств, школа плавания Станиславы Комаровой, шахматный клуб и другие. Певица Слава отметила в разговоре с нами накануне этого 1 сентября плюсы обучения ребенка в частной школе для гастролирующей певицы: «Основной контроль за выполнением домашних заданий – в школе. Это большой плюс».

Цена за учебный 2022 – 2023 годы: 1 млн. 795 тыс. рублей (при оплате до 31.05); 1 млн. 890 тыс. рублей (при оплате триместрами).

Гарик Харламов оплачивает учебу единственной дочери в частной школе. Фото: социальные сети

Наследники Собчак, Меладзе, Барановской

Телеведущая Ксения Собчак 1 сентября отведет сына Платона в первый класс международной школы – The International School of Moscow (кампус начальной школы - ив Красногорском районе). Здесь набирают первоклашек с пяти лет. Образовательная программа построена на адаптированном английском национальном учебном плане. Результаты выпускных экзаменов можно использовать при поступлении в университеты разных стран. Преподавание идет на английском языке, в классах учатся в том числе дети иностранцев. Это учебное заведения заканчивают сыновья Юлии Барановской и Валерия Меладзе. У телеведущей Юлии Барановская трое детей – и все в трех разных школах, так как разные интересы и планы. Барановская говорит: «Три школы это непросто. Но мои дети очень разные, поэтому мы вынуждены были пойти на такие меры. С того момента, как наша семья переехала из Лондона, Артем учится здесь в британской школе. Яна ходит в школу имени Примакова – это очень сильное образовательное учреждение».

Цена за учебный 2022 – 2023 год: 2 млн. 500 тысяч рублей.

Ксения Собчак отдает сына Платона в 1 класс с 5 лет. Пока мальчик с мамой на каникулах. Фото: социальные сети

Наследники Галустяна, Мартиросяна, Топурии, Банщиковой, Бабкиной

В гимназии им. Е.И. Примакова (деревня Раздоры Одинцовского городского округа) учится сейчас больше всего наследников знаменитостей. Это дети – Михаила Галустяна, Анны Банщиковой, Марии Кожевниковой, Ксении Бородиной, Гарика Мартиросяна, Юлии Барановской, Кэти Топурии, внуки Надежды Бабкиной, а также многие другие. Дочь Леры Кудрявцевой посещает детский сад при этом образовательном учреждении. Билингвальное обучение здесь начинается уже с детского сада – преподают на русском и английском языках. Фишка – ученики после 5 класса входят в один из четырех домов: между этими командами идут интеллектуальные, спортивные соревнования; каждый гимназист приносит баллы своей команде, все друг другу помогают – взаимовыручка, тренинги и тому подобное. Бесплатно в гимназию берут призеров всероссийской олимпиады.

Цена за учебный 2022 – 2023 год: 800 тысяч рублей.

Наследники Аллы Пугачевой

Алла Пугачева приехала в Москву в конце августа и лично отведет 1 сентября сына и дочь в школу. Лиза и Гарри Галкины пойдут в третий класс в Первой московской гимназии (Одинцовский район, деревня Липки). В каждом классе начальной школы помимо учителя есть воспитатель – он водит детей на допзанятия, прогулки. После уроков дети отдыхают, гуляют, едят, посещают кружки и секции, делают домашку. С первого класса часть предметов основной программы преподается на двух языках: русском и английском.

Цена за учебный 2022 – 2023 год: 1 млн. 680 тысяч рублей.

Наследники Кабо, Трухина, Лифанова, Михайлова

Дети этих звезд учатся в школе «Лидер» (Истринский район), которая расположена на территории элитного поселка. В классах чаще всего от 11 до 24 человек. Школа с углубленным изучением английского языка. У старшеклассников есть индивидуальные планы обучения под выбор профессии. Есть медцентр с медико-психологическим сопровождением, четырехразовое питание с учетом индивидуальных пожеланий. Занятия в кружках и секциях оплачиваются дополнительно — по 10 тысяч рублей в месяц за выбранное направление (за 2 занятия в неделю).

Цена за учебный 2022 – 2023 год: 900 тысяч рублей.

Наследники Климовой, Пореченкова, Дубцовой, Жасмин

Дети Жасмин и Ирины Дубцовой, Екатерины Климовой и Михаила Пореченкова посещают «Ломоносовскую школу» (Одинцовский район, село Успенское и другие филиалы). Школе 25 лет, поэтому уже есть свои традиции - празднование дня рождения М.В. Ломоносова, международные олимпиады «Грамотный русский язык» и «ИнтеллекТ», большой бал, конкурс «ученик года», конкурс юных поэтов и писателей, день отличника, высшая ученическая лига, спортивные первенства. Учат по авторским технологиям развития интеллектуальных способностей учеников. Сын Ирины Дубцовой идет в 10 класс, маму все устраивает: «Педагоги здесь действительно умеют увлечь учебой. А ведь это так здорово, когда твой ребенок занимается с удовольствием! А еще отлично организован дистант. Ребенок может присутствовать в классе виртуально или знакомиться с материалами офлайн, а качество обучения при этом остается на таком же высоком уровне».

Жасмин отдала дочь в «Ломоносовскую школу». Фото: социальные сети

Цена за учебный 2022 – 2023 год: 1 миллион 620 тысяч рублей в год.