Алла Пугачева вернулась в Москву

Видео с Аллой Борисовной опубликовал ее близкий друг, дизайнер Игорь Гуляев

Последние дни поклонники в волнении гадали, выполнит ли Алла Пугачева своё обещание. Ещё весной артистка предупреждала: она в отпуске, который закончится аккурат к 1 сентября, когда двойняшкам Лизе и Гарри надо будет вернуться в школу. Но шли дни, а от Аллы Борисовны не было ни слуху, ни духу - разве что Максим Галкин в соцсетях продолжал рекламировать свой гастрольный тур по заграницам.

И вот наконец Примадонна дома: видео с Аллой Борисовной опубликовал ее близкий друг, дизайнер Игорь Гуляев. На кадрах артистка ногой открывает дверь своего Роллс-Ройса и, широко улыбаясь, выходит из авто со словами: «Уже давно [в Москве. - Ред.], просто не могла никак собраться. А ты читаешь, что меня нет?».

Надо отметить, выглядит Примадонна роскошно: модные широкие джинсы, свободная туника, стильный крупный браслет и круглые темные очки. Укладка, макияж - похоже, Аллу Борисовну собирали настоящие профессионалы.

Где сейчас находятся Лиза и Гарри, вернулась ли в Москву насовсем и когда к семье присоединится Максим Галкин - все эти вопросы пока остаются без ответа. Но радости поклонников нет предела: в соцсетях ролик с Примадонной утонул в лайках и восторженных комментариях.

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Алла Пугачева вернулась в Россию. Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Шесть месяцев россияне с замиранием сердца ждали Примадонну обратно. В феврале Алла Борисовна вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри уехала в Израиль. С тех самых пор какие только разговоры не ходят вокруг звездной семьи (подробности)