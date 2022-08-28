«Три года ада»: Прилучный впервые рассказал о жизни после развода с Муцениеце и романе с Брутян

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Павел Прилучный впервые рассказал о проблемах в браке с актрисой Агатой Муцениеце и своей жизни после развода с ней. Звезда «Мажора» также вспомнил, как начался его роман с коллегой по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. Павел и Зепюр 25 августа сыграли пышную свадьбу.

В интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец актер признался, что после развода чувствовал себя просто ужасно. По его словам, после разрыва с Муцениеце его буквально спасла коллега по театру Мирослава Карпович.

- Это были три года ада, я поседел. У меня был сердечный приступ, да много, что было за то время. И если бы не Мирослава Карпович - я бы не вытянул, - заявил артист.

Павел отметил, что ничего плохого об Агате Муцениеце говорить не будет.

- Ну, просто потому что я не смогу никогда ничего плохого сказать о матери своих детей, - уточнил актер.

Однако, судя по его словам, особо дружеских чувств к бывшей жене он не питает. Муцениеце родила Прилучному двоих детей – сына Тимофея и дочь Мию. Их брак был наполнен страстями, супруги то сходились, то расходились. Они были женаты с 2011 года, суд расторг их брак в июне 2020-го. В финале отношений, в апреле 2020 года Агата публично обвинила Павла в домашнем насилии. В соцсетях она заявила, что Прилучный в нетрезвом состоянии поднял на нее руку. Сегодня Павел утверждает, что Агата рассказала об этом ради пиара.

- В разводе виноваты всегда оба, а то, что на меня так взяли и все это слили - очень здорово. Я согласен - обливайте, пожалуйста! Если ей так было лучше и легче все это переживать - я потерплю. Ничего страшного, значит, так надо. Значит, ей было интереснее в этом направлении развиваться. Мне это не интересно, пиар мне не нужен был. Это зашло за всякие рамки, - прокомментировал скандал Прилучный.

Павел сыграл пышную свадьбу с актрисой Зепюр Брутян. Фото: кадр видео.

Павел уверяет, что, несмотря на атаки бывшей жены, он молчал, поскольку не хотел очернять мать своих детей.

- Мужчина всегда виноват, я уже привык. Я не уважаю мужиков, которые дома бухают и бьют своих жен. Но это не моя тема, я по-другому воспитан. Но ей, видимо, выгодно было поставить ситуацию так. Она решила так развиваться дальше, - заявил Павел.

Когда-то они с Агатой набили на безымянных пальцах татуировки в виде обручальных колец. Муцениеце свела свою наколку практически сразу после развода. Павел же еще долго ходил с ней. Но перед свадьбой с Зепюр Прилучный все-таки избавился о последнем напоминании о бывшей и свел свою татушку.

Перед свадьбой с Зепюр Павел избавился от татуировки в виде обручального кольца, которую он набил в браке с Агатой. Фото: соцсети.

О своей новой избраннице Павел говорит исключительно с восхищением. Прилучный признался, что положил глаз на Зепюр еще когда жил в браке с Агатой. Актеры вместе снимались в сериале «В клетке», который вышел на экраны в 2019 году. Павел не скрывает, что Брутян ему сразу понравилась.

- Ну да, да, она у меня снималась в первой части «В клетке». Мы задружились, поздравляли друг друга с праздниками, не более. Она мне очень нравилась по-человечески, правда, я всегда думал: «Вот была бы она постарше, такая девчонка красивая!» Да и я на тот момент был женат. У нас, правда, уже были не очень хорошие отношения в семье, но все равно я бы не... ну, неважно, - поведал артист.

По словам Павла, Зепюр покорила его своим воспитанием. Актер говорит, что его жена очень скромная, но при этом может постоять за себя.

- Она мелкая была совсем. Она еще сама по себе маленькая, миниатюрная. Но я всегда смотрел на нее, и мне очень нравилось, как она ведет себя с мужчинами. Никогда не даст к себе подойти, что-то сделать не так, как-то по-хамски отнестись. Очень правильно себя несет. Я думал: «Молодец какая!» Она скромная очень, о ней можно разговаривать часами, - говорит Прилучный.

Актер без ума от своей второй жены. Фото: кадр видео.

Актер признался, что сразу захотел жениться на Зепюр, поскольку он считает ее родственной душой.

- Мне сейчас не надо ничего менять в своей манере поведения. Мы друг друга очень хорошо понимаем, у нас одинаковая ментальность, жизненные ценности, - говорит Павел.

Прилучный признает, что две его свадьбы очень сильно отличаются. С Агатой они расписались по-тихому, а для Зепюр ему захотелось устроить пышное бракосочетание.

- Если первая свадьба у меня была такая тихая и спокойная, то вторую я решил жахнуть, так жахнуть. Чтобы это была красиво, чтобы с белым платьем, с танцами-плясками, с пением, в красивом месте, - рассказал актер.