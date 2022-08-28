«Железный человек» Роберт Дауни-младший вышел в Сен-Тропе в носках «Россия» от Гоши Рубчинского. Теперь его хейтят по всему миру

Роберт Дауни-младший, звезда Голливуда и фильмов «Железный человек», «Мстители», «Шерлок Холмс»

Вообще, Россию в последнее время принято поливать. Отменять, запрещать, вводить санкции и на полном серьезе призывать русских людей к стыду. Однако самые здравые представители человечества по течению повестки плывут редко. Они выбирают собственный путь, хоть и тернистый.

Так поступил Роберт Дауни-младший, звезда Голливуда и фильмов «Железный человек», «Мстители», «Шерлок Холмс» и многих других. Он не побоялся выйти в свет в носках с надписью «Россия». Конечно, был замечен. И, конечно, подвергнут жесткой критике.

Роберт Дауни-младший вышел в Сен-Тропе в носках «Россия» Фото: соцсети

Гладко выбритого артиста заметили в компании сына в Сен-Тропе. В клетчатом спортивном костюме с шортами, в темных очках, кепке и с двумя рюкзаками он ждал кого-то на мостике. В этот момент его и застукали папарацци. На довольно спортивных ногах Роба виднелись носки Adidas с надписью Россия — именно с таким шрифтом названия нашей страны выпускал капсульную коллекцию спортивной одежды российский дизайнер Гоша Рубчинский. Коллекция считается довольно модной и популярной даже на западе: в кофте из этой коллаборации, к примеру, ходила и Хейли Болдуин — модель, дочь актера Стивена Болдуина и жена Джастина Бибера.

Фото: соцсети

Вероятнее всего, Дауни-младшему подарили эти носки. И теперь он выбрал лучший момент, чтобы надеть их. Разумеется, соцсети взорвались, увидев актера не с той надписью, с которой хотелось бы мировой общественности, настроенной против России. Одни начали огорчаться и признаваться, что разочарованы поступком голливудской звезды, другие оправдывать Роберта тем, что он не умеет читать по-русски, третьи предложили отменить актера и травить его по максимуму, как любят делать в США.

Что тут можно добавить?

Спасибо за поддержку, Роб! Ты настоящий Железный человек.