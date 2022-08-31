Иртышу нужны супергерои

Сберечь чистую воду - это суперсила!

Знаете ли вы, что такое каллиграфия? Нет, речь не о красивом письме и идеальном почерке. На «Водной аллее» в Омске авторы-каллиграффитисты зашифровали в инсталляции названия самых известных рек России. Гостям праздника удалось отыскать в шифре все 25!

Прошедшая в августе эколого-просветительская акция Росводресурсов «Водная аллея» - событие не только для Омска. Во-первых, мероприятие впервые прошло в Сибири. Во-вторых, в центре внимания были реки Омь и Иртыш - важнейшие водные артерии региона.

- Не случайно мы проводим акцию на берегу Иртыша, протекающего по территории трех государств - Китая, Казахстана и России, - подчеркнула руководитель Нижне-Обского Бассейнового водного управления Росводресурсов Ирина Шантина. - Эта река особенно важна для Омской области, потому что большая часть воды, потребляемой в регионе, - вода Иртыша.

#БЕРЕЖЕМГЛАВНОЕ

Это основная идея и хештег «Водной аллеи» для соцсетей. И неспроста. Участники мероприятия, как выяснилось, зрят в корень.

Шестиклассницы Карина, Дана и Полина много могут рассказать о важнейших реках области. Девочки знают, что Иртыш главнее Оми, потому что последняя - приток первого. А самая большая река мира - Амазонка.

- Воды нам хватает, но ее нужно беречь, - говорят девочки. - Нам в школе рассказывали, что вода не бесконечна и для будущих поколений ее может не хватить.

Сами школьницы не льют воду напрасно: например, закрывают кран, когда чистят зубы.

Еще одна участница праздника воды 16-летняя жительница Омска Ольга поразила нас неожиданной мыслью.

- Мы не настолько богаты, чтобы тратить природные ресурсы на бесконечные шмотки, - сказала Оля. - На изготовление пары джинсов нужна тонна воды, представляете?! Берегите воду, не покупайте десятки штанов, двух-трех пар вполне достаточно на несколько лет.

Разумные слова! Быть тебе, Ольга, экологом. Тем более что в Омской области есть варианты для экоразвития.

- Каждый год у нас проходит почти три сотни экомероприятий, но такую масштабную акцию принимали впервые, - рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Сердюков. - Подобные экологические праздники помогают формировать полезные привычки - беречь воду, природные ресурсы, друг друга.

Что наряду с кислородом на Земле главное, известно любому ребенку.

СУХОЙ БАССЕЙН СО СМЫСЛОМ

«Водная аллея» проходила на площади перед Омским государственным музыкальным театром с 11 по 15 августа. Для гостей праздника работали интерактивные площадки, VR-кинотеатр с фильмами о самых красивых водных объектах страны. Посетители в формате виртуальной реальности побывали на Байкале, в Сулакском каньоне Дагестана, на Алтае и в Ленинградской области. Самые маленькие участники праздника проходили подготовку в Школе супергероев воды. Они принимали участие в мастер-классах, играли вместе с аниматорами, а после каждого ребенка посвящали в аквамена - защитника водных ресурсов. Из школы многие аквамены бежали к сухому бассейну.

- Сухой бассейн мы установили не просто так, - рассказал нам режиссер экопросветительского праздника Стас Мирман. - Если мы не будем беречь воду, то недалек тот день, когда придется купаться только в таких.

На площадке работала шикарная фотозона, где гости делали круговые видеоселфи среди льдов Байкала в шапках-ушанках. И это в разгар лета в Омске! К слову, у каждой «Водной аллеи» - своя фишка. Например, в Дагестане на асфальте нарисовали знаменитый Сулакский каньон в 3D-проекции.

Вице-мэр Омска Инна Елецкая сама прошлась по локациям «Водной аллеи» и оценила каждую не только по исполнению, но и по смыслу.

- Организаторы акции серьезно проработали все моменты, учитывая интересы детей, - пояснила вице-мэр. - Так мы формируем экологическую культуру и привлекаем внимание к острым экологическим проблемам, которые нам нужно решать вместе.

- Во всемирных экологических программах в числе главных задач поставлена ликвидация дефицита экологических знаний, - дополнила руководитель Нижне-Обского БВУ Росводресурсов Ирина Шантина. - Росводресурсы несколько лет уделяют внимание экологическому просвещению. Очень важно говорить о бережном отношении к воде, формировать у подрастающего поколения любовь к природе и своему краю.

А знаете ли, что…

• на приготовление 1 кг сыра нужно 176 19-литровых бутылей воды

• батон хлеба - 29 литров

• пачка бумаги (550 листов) - 263 литра

СПРАВКА «КП»

Эколого-просветительская акция «Водная аллея» проходит с 2015 года. За это время мероприятия собрали более 342 000 участников. Впервые акция состоялась в Казани, в дни чемпионата мира FINA по водным видам спорта. После - в четырех городах Крыма, в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Краснодаре. В мае 2022 года «Водная аллея» прошла в Махачкале - столице Республики Дагестан.

Радиорепортаж о празднике воды здесь.

Таким в будущем может стать содержимое большинства бассейнов.

ИНВЕСТИЦИИ

Водные облигации как часть зеленой экономики

В Совете Федерации прошел круглый стол по поиску механизмов финансирования водохозяйственного комплекса.

Одним из таких механизмов могут стать водные облигации. Они, по словам директора Общественного делового совета нацпроекта «Экология» Рашида Исмаилова (на фото), - перспективный финансовый инструмент. Их можно будет использовать, например, для покрытия расходов на закупку оборудования, ремонт сетей и строительство новых сооружений, экологические мероприятия.

- Свыше 90% экономической деятельности связано с использованием водных ресурсов, вода неразрывно связана с социальным развитием и экологией, - говорила во время круглого стола заместитель руководителя Росводресурсов Татьяна Бокова. - При этом поддержание качества водных объектов на должном уровне требует значительных финансовых затрат. Мировой опыт показывает эффективность внедрения водных облигаций, нам предстоит определить порядок действий, чтобы такой инструмент заработал и в России.

По итогам круглого стола принята резолюция, где обозначены предложения участников, рекомендации по правовому определению нового инструмента, а также предполагаемые меры по внедрению водных облигаций.

НАШИ СЕТИ

За фактами ныряй в интернет

Два атома водорода и один атом кислорода - формула воды известна каждому. А знаете ли вы, что вода - самый необходимый для жизни ресурс, но при этом самый непознанный человечеством? Нам, обывателям, кажется, что ее на планете хватит сполна на столетия вперед. Но в последнее время воду стали называть невозобновляемым ресурсом.

«Борьба» за воду идет каждый день. Ее качество, например, зависит от устройства водохранилищ и их грамотной эксплуатации, от берегоукрепления, от расчистки дна водоемов. Обо всех этих процессах - гидрологических и экологических - Росводресурсы рассказывают на своих площадках. Благодаря этому вовлеченность людей в вопросы сохранения окружающей среды становится все больше. Подписывайтесь и узнавайте все о водных ресурсах страны первыми.

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