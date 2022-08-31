Глас народа есть кому услышать

Косинские озера - один из самых очаровательных природных уголков Москвы. Пару веков назад они считались святыми.

Есть на востоке Москвы Святое озеро. Лет 200 назад к нему совершали паломничество многие жители окрестных губерний. Потому что случались от омовения здесь чудеса исцелений. Правда это или нет, история умалчивает. Реальность же озерного комплекса - Святого и еще двух - Черного и Белого - сегодня в том, что они нуждаются в нашей заботе. Жители столичного района Косино-Ухтомский бьют тревогу. Водоемы мелеют и того гляди исчезнут. Площадь того же Святого когда-то была 36 га, а ныне 8.

- Береговая линия убывает, - ведет меня к озеру местная жительница Галина Петровна. - Заметно невооруженным глазом.

В жару на берегах Белого ступить некуда. Сюда стекаются любители позагорать и искупаться. В Святом озере купаться не принято, вдоль его берегов гуляют мамы с колясками да пенсионеры. Галина Петровна - одна из них. Помнит, как девочкой бегала сюда с друзьями. Тогда озера были куда полноводнее.

В Департаменте природопользования Москвы отмечают, что все три озера естественного, предположительно, ледникового происхождения. Представьте себе, в столице - и вдруг ледникового! По оценкам экспертов, им более 10 тысяч лет!

ПО ВЫСОКОМУ СТАНДАРТУ

Обращение от жителей Косино-Ухтомского поступило в Общественный совет при Росводресурсах и Научный совет РАН «Водные ресурсы суши». Сохранение озерной системы в бассейне Москвы-реки - одна из важнейших экологических тем. Поэтому необходимо было уравновесить конфликтную ситуацию между населением района и специалистами. Жители были не согласны с выводами ученых. Те считали основными причинами обмеления озер климат (малоснежные зимы) и изменение поверхностного стока в связи с хозяйственным освоением территории. Общественность во всем винила застройщиков.

- Несколько часов разбирались, - рассказал председатель Общественного совета Виктор Данилов-Данильян. - Косинские озера для Москвы - уникальный объект, заслуживающий максимальной заботы. Пока выполнен только первый из трех этапов исследования. Понимая обеспокоенность местных жителей, мы будем и дальше следить за тем, как продвигается ее решение.

ПРИНЦИП ОТКРЫТОСТИ

Общественный совет при Федеральном агентстве водных ресурсов создан в 2014 году. Задача - упростить отношения с гражданами. Но не все вопросы по воде касаются Росводресурсов.

- Например, мы не отвечаем за качество воды из крана и не даем разрешений на купание в каком-либо водоеме, - поясняет глава Совета. - Мы рассматриваем комплексные проблемы, связанные с обмелением водного объекта, его загрязнением, сработкой водохранилищ...

Общественный Совет придерживается принципа открытости. Регулярно участники выслушивают отчеты сотрудников Росводресурсов и оценивают работу агентства. Эксперты осознают, что за каждое дело им приходится держать ответ перед общественностью.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Заместитель руководителя Росводресурсов Татьяна Бокова:

«Для эффективной работы необходим механизм обратной связи. Все представители Общественного совета Росводресурсов состоялись как эксперты. Мы готовы слушать, разъяснять, возможно, спорить. Но главное - этот диалог сохранять. Диалоги иногда проходят бурно. Например, в прошлом году на совместном заседании Общественного совета Института водных проблем РАН и Росводресурсов дискуссия, посвященная загрязнению водных объектов микропластиком, длилась четыре часа». КТО ЕСТЬ КТО

Ученые:

Виктор Данилов-Данильян - председатель Общественного совета. Ученый-гидролог, научный руководитель Института водных проблем РАН.

Евгений Веницианов - заведующий лабораторией охраны вод Института водных проблем РАН.

Дмитрий Козлов - заведующий кафедрой гидравлики и гидротехнического строительства НИУ МГСУ.

Наталья Фролова - заведующая кафедрой гидрологии суши МГУ им. М. В. Ломоносова.

Ольга Штемберг - ученый-токсиколог с 15-летним стажем научной деятельности в системе Академии наук СССР.

Галина Пряхина - заведующая кафедрой гидрологии суши Санкт-Петербургского госуниверситета.

Общественники:

Александр Колотов - директор благотворительного фонда «Сохранение Сибири и Дальнего Востока».

Валентина Антонюк - заместитель Исполнительного директора Ассоциации разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив.

Елена Колпакова - руководитель Водной программы Российского Социально-экологического союза.

Станислав Королев - заместитель Генерального секретаря Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии».

Лев Гориловский - «Группа ПОЛИПЛАСТИК».

Константин Иванов - «УРАЛХИМ».

Алексей Терехов - «Гиметпоставка».

Александр Кочетов - «Научный центр по генетике и селекции рыб».

Александр Кумохин - «Академия коммунального хозяйства им. Памфилова».

Иван Мушкет - Совет Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

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