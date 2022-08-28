Австрийцы фейково «убили» убийцу Дарьи Дугиной

В прессе и соцсетях появились фейки о смерти Натальи Вовк.

Кто стал источником новости - телеграм-каналы или австрийский таблоид - до сих пор непонятно. Журналисты ссылаются на телеграмщиков, те - на журналистов.

Но новость австрийская пресса начала разгонять с самого утра воскресенья. В заметке говорится, что «побег предполагаемой подрывницы закончился. Ночью она была найдена мертвой в съемной квартире. С 17 ножевыми швами в теле и запиской в руке. Куда делась ее дочь - неизвестно».

В заметке говорится, что «побег предполагаемой подрывницы закончился. Ночью она была найдена мертвой в съемной квартире. С 17 ножевыми швами в теле и запиской в руке. Куда делась ее дочь - неизвестно».

Более того, новость подкрепляется фотографией убитой женщины, лежащей на окровавленной кровати. При этом фото сильно размыто, как обычно поступают с любой медианиформацией демонстрирующей насилие или убийства. Сделать по ней вывод, что это именно Наталья Вовк - невозможно.

Австрийцы ссылаются на то, что российские спецслужбы очень уж быстро вышли на ее след и могли продолжить погоню в том числе и в Европе.

Только при ближайшем рассмотрении оказалось, что фото, которое выложило Exxpress, оказалось оперативным снимком московских следователей, которые в 2020 году расследовали дело об убийстве 26-летней девушки в самом центре Москвы. Эта фотография была выложена на сайте телеканала Рен.

Эта фотография была выложена на сайте телеканала Рен.

Для убедительности на сайте австрийского таблоида выложены также реальные фото Натальи Вовк - из материалов, опубликованных ФСБ России. А также и ее служебное удостоверение. Точнее фейковое служебное удостоврение "военнослужащего Нацгвардии Украины Маргариты Симоньян». Фото в корочке тоже было заменено.

МВД Австрии уже тоже опровергло сообщения, заявив, что им «ничего не известно об этом убийстве».

Впрочем, сам факт ликвидации Натальи Вовк имеет под собой основания. Только уничтожать ее российским спецслужбам нет никакого резона - нам нужно расследовать всю цепочку от вдохновителя до исполнителя - а вот у Украины поводов ликвидировать ее предостаточно.

- Для Киева было бы идеально, чтобы исполнитель убийства Дарьи Дугиной просто исчезла, - заявил политолог Андрей Суздальцев. - Она уже никому не нужна и даже опасна. Это традиционная тактика террористических группировок, которые ликвидируют киллеров. Ей бы следовало сдаться российским властям. Это хотя бы сохранило ей жизнь.