Исповедь папарацци в завязке: угрозы Пугачевой, съемки через окно туалета и «дутые» сенсации

Папарацци всегда висели "на хвосте" у Аллы Пугачевой.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В эпоху разгульных «нулевых», за несколько лет до появления соцсетей (да, зумеры, было и такое!) светская хроника ковалась в полях, а не за чашечкой кофе и просмотрами звездных сторис. Желтые репортеры сбивались с ног в поисках сенсаций, а иногда с ног сбивали их самих: у многих селебрити до сих пор зуб на папарацци, разворошивших их грязное белье.
Таких смельчаков сегодня уже почти не осталось: набегавшись по юности, сегодня они снимают котиков или вообще ушли из профессии, радуясь, что смогли это сделать на своих ногах. «Комсомольская правда» пообщалась с одним из таких папарацци в завязке, который в начале 2000-х работал фотографом в самых разных изданиях и агентствах. И оказалось, что даже спустя 15 лет многие истории до сих пор нельзя раскрывать из соображений безопасности.
Пугачева с Галкиным на Рижском вокзале во время очередного отъезда в Юрмалу.
КТО УБИЛ ПАПАРАЦЦИ
- Думаешь, желтую журналистику убили соцсети? – сразу опроверг он распространенное мнение. – А вот и нет: ее убили… новые ПДД! В Москве же теперь нигде не встанешь: либо знаки, либо платная парковка. А ты попробуй постой 10 часов, пока звезда выйдет из дома – никакой зарплаты не хватит парковки оплатить. Так что чистая экономика. Ну и плюс законы ужесточили: персональные данные, вмешательство в личную жизнь – как раньше, уже не забалуешь, сразу повестка в суд.
Конечно, с нами и так не раз судились. Бывало и хуже: одна артистка, которую лучше не называть, развелась из-за моих фотографий – меня тогда чуть ли не в розыск объявили с наградой за голову, пришлось прятаться. Другой певец набросился с тумаками, чуть-чуть полиция не успела приехать: такая была бы сенсация! Да, воспоминаний хватает…
«Я НЕ РУЧАЮСЬ ЗА ВАШУ ЖИЗНЬ»
Следить за Борисовной было нашей постоянной программой: любая обложка с Пугачевой – это всегда сенсация. А когда она воевала за внука с бывшим зятем (в середине «нулевых» Кристина Орбакайте и ее бывший муж-миллиардер Руслан Байсаров делили сына Дени со страшными скандалами. – Ред.), мы и вовсе паслись у ее дома денно и нощно. Однажды выходит она, как всегда, в сопровождении свиты охранников, садится на заднее сиденье своего минивэна, водитель трогается – мы за ними на служебной легковушке. И вдруг в переулке они нас блокируют.
Пугачева с Галкиным во время отдыха на плавучем ресторане.
- Не дергайся, стой спокойно, - говорю нашему водителю. Все знают, что у Аллы охрана адекватная, не такие беспредельщики, как у Киркорова.
Подходит амбал:
- В чем проблема, мужики?
Молча показываю объектив: мол, работа. Кивает, возвращается к минивэну, коротко докладывает. И вдруг задняя дверь отъезжает, из нее выходит Борисовна и направляется к нам. Я до сих пор помню этот уставший голос:
- Ребята, не надо за мной ездить. Я сейчас за свою жизнь не ручаюсь, а за вашу - тем более.
Мы так опешили, что даже фоткать ее не стали: минивэн исчез за доли секунды. Зато на следующий день у нас вышла обложка: «Пугачевой угрожают!». Весь тираж тогда смели подчистую.
Алла Борисовна раньше любила подымить. Курение опасно для вашего здоровья!
Фото: архив КП
«ЭТО НЕ ВАШИ РОДЫ»
С Костей Крюковым – секс-символом «нулевых» - мы были знакомы лично. Он как-то сразу понял, что бегать от нас бесполезно, выгоднее подружиться. Всегда здоровался, не хамил в ответ на слежку, всех наших ребят знал поименно. Ровно до тех пор, пока его жене не настало время рожать. В день выписки погнались мы за ним до роддома – элитный центр в Подмосковье, где до сих пор через одну звездные фамилии. Приехали даже раньше, припарковались у входа: мол, только вас и ждем, дорогой папаша.
Костя вышел набыченный.
- Вы че тут делаете? – говорит. – Езжайте подобру-поздорову, всё равно ничего не снимете. Это не ваши роды. У нас съемка на обложку глянцевого журнала.
Всё ясно, думаю: семейный подряд в деле. Подогнал, значит, Костя эксклюзив родному дяде Федору Бондарчуку. А точнее, его тогдашней жене Светлане, главреду глянца. Не снимем, говоришь? Ну-ну.
Как только они скрылись в роддоме, мы с репортером попрятали камеры под куртки, двинулись на ресепшн. Пришлось импровизировать.
- Девочки, где тут у вас роды можно оплатить?
- Проходите в бухгалтерию, второй этаж.
До бухгалтерии мы, понятное дело, не дошли – забаррикадировались в туалете. К счастью, их по соседству оказалось несколько, за час ожидания никто нам дверь не выламывал. А окно в туалете – аккурат на главный вход смотрит. Вокруг толпятся секьюрити Крюкова, недобро поглядывают на чувака с камерой за забором: эти мы Витьку водителя заставили папарацци изображать.
- Идут!
Выходит Костя, снимает пиджак и распахивает его в разные стороны. Мужики за ним выстраиваются полукругом: из-за забора точно ничего не разглядеть. А у нас – идеальный кадр: мамочка с младенцем на руках и папка-супергерой, закрывающий их своим пиджаком. Уже вечером эти снимки были разосланы по всем редакциям, в том числе в глянцевый журнал Бондарчука. Покупать их они принципиально не стали, и в итоге кадры вышли на обложке одной их жёлтых газет.
Живописный кадр: Константин Крюков закрывает от папарацци жену с ребенком.
РАНДЕВУ В ОВОЩНОЙ ПАЛАТКЕ
Нам вообще фартило. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Однажды ловили на Патриарших Сережу Лазарева, а поймали рыбу побольше. Уже тогда Земфира почти нигде не появлялась, вела полуотшельнический образ жизни. А тут слух пошел, что у них с Ренатой Литвиновой нежная дружба, но вместе дамочек никто не видел. И вот стоим мы в ночи, припаркованные недалеко от овощной палатки, высматриваем, с кем тут Лазарев гуляет. Как вдруг поворачиваю голову, а прямо в палатке Зёма с Ренатой помидоры выбирают. Да так придирчиво бока оглядывают, прям хозяюшки. Пока приценивались, я отснял целый сериал!
Случайный кадр: Земфира что-то оживленно объясняет стражу порядка.
ОТПЕТЫЕ СЕНСАЦИИ
А сколько раз звезды сами просили сделать им папарационную съемку, даже сами придумывали сюжеты, договаривались с заведениями. "Отпетые мошенники", например, не заморачивались с инфоповодами, всегда выбирали "цветник": мол, главное, тёлочек побольше. Однажды позвали нас в один из московских стрип-клубов, которые сейчас почти исчезли как вид. Вот даже интересно - почему? Не казино вроде, а схлынули вместе с ними...
Заходим с объективами наперевес, девчонки врассыпную - крик, визг, носятся вокруг полуголые: "Не снимайте! Охрана!". Успокоились, только когда "мамка" пришла, гаркнула: "А ну-ка! Работаем, девочки, все свои". Так появились кадры, как "Отпетые мошенники" со стриптизершами развлекаются.
Причем, одних танцев на шесте им было мало, сами же предложили продолжение "банкета" - один из них якобы выбрал себе девушку на вечер, позвал домой. Пошли они в магазин, я с улицы снимаю: подходят на кассу, в руках шампанское и пачка контрацептивов. Вот что значит, люди на опыте: сами в полоборота, чтобы можно было узнать, товар в руках хорошо видно, при этом не позируют, расслаблены… Кадры – шик, всё по-настоящему. Остался последний – как они в машину садятся и уезжают. И тут она говорит: «Такси не надо, я сейчас свою подгоню». А через минуту возле нас тормозит огромный черный джип. Тогда даже «мошенники» обалдели: «Похоже, мы чем-то не тем занимаемся. Надо было в стриптиз идти!»
КСТАТИ
А ЧТО ПО ДЕНЬГАМ?
По словам нашего собеседника, добытые с таким трудом фотографии в "нулевых" продавались, в среднем, по 500 рублей за штуку. А вот зарубежные звезды стоили дороже.
Бейонсе в московских бутиках.
- Однажды невесту Роналдо я продал англичанам за 140 фунтов, вот это был жирный улов, - поделился экс-папарацци. - Хотя не могу сказать, что все европейцы щедрые да законопослушные - дурили нашего брата при первой возможности. Например, в 2007 году, когда в Москву приехала Бейонсе, я был единственным, кто выследил и снял ее на Красной площади. В итоге одно из итальянских изданий у нас просто украло эти снимки, ни копейки не заплатив.
Кстати, деньги за снимки шли в общую кассу, а сами фотографы получали оклад: 2 тысячи долларов, по тем временам - около 50 тысяч рублей. Для сравнения: однушку на окраине Москвы тогда можно было снять за 15 тысяч.
Бейонсе на Красной площади образца 2007 года сейчас, по словам папарацци, смотрится как девушка из провинции, надевшая все лучшее сразу.