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«Неужели роман?»: Папарацци засняли поцелуй Анны Семенович и Дмитрия Губерниева

Певица и телеведущий были замечены в загородном посёлке
Алина ЧЕРНОВА
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Репортёры сфотографировали и пикантный поцелуй Анны Семенович с Дмитрием Губерниевым.

Репортёры сфотографировали и пикантный поцелуй Анны Семенович с Дмитрием Губерниевым.

Фото: Алина ЧЕРНОВА

В недавнем интервью «КП» эстрадная дива Анна Семенович призналась, что ее сердце давно уже не свободно. Мол, любимый мужчина певицы хорошо зарабатывает, да и она сама прекрасно обеспечивает свой быт.

- Я в отношениях, но не замужем официально. Не буду скрывать, я люблю деньги. Как и все. Это нормально, что человек хочет зарабатывать. Я люблю даже не сами деньги, а те возможности, которые они дают. Я человек щедрый и всегда готова делиться, - рассказывала в беседе с Радио «Комсомольская правда» 40-летняя красотка.

Анну Семенович заметили в одном из загородных посёлков.

Анну Семенович заметили в одном из загородных посёлков.

Фото: Алина ЧЕРНОВА

Однако своего нового спутника поп-дива пока почему-то скрывает от поклонников. В минувший понедельник Анну Семенович заметили в одном из загородных посёлков. Популярная певица выходила из машины известного телеведущего Дмитрия Губерниева. Причём, народные репортёры сфотографировали и пикантный поцелуй Анны Семенович с 45-летним спортивным комментатором. Одно но: Дмитрий Губерниев давно уже женат и в своих интервью не раз подчёркивал, как ему повезло с супругой.

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