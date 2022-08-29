Редкий выход в свет: Воспитывающая сына в одиночку Равшана Куркова пришла на премьеру фильма

Равшана Куркова на премьере фильма «Календарь ма(й)я». Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве минувшим вечером прошла премьера фильма «Календарь ма(й)я». Семейное фэнтези снято по популярному роману современной писательницы Виктории Ледерман. В фильме сыграли Федор Добронравов, Анна Уколова, Равшана Куркова, Юрий Батурин, Сергей Горошко и Раиса Рязанова. Картина рассказывает лихо закрученную историю трех одноклассников, которые случайно оказались рядом с древним артефактом, найденным во время раскопок. И с этого дня их жизнь начинает идти в обратном порядке.

В кинотеатрах фильм можно будет увидеть с 1 сентября. Накануне его выхода на большой экран картину представили ее создатели. Одну из ролей в ленте исполнила Равшана Куркова. Актриса после рождения сына Гаспара редко появляется на публике, но пропустить презентацию своей новой работы молодая мама не смогла.

Равшана пришла на премьеру в женственном платье и модных розовых босоножках с мехом. Актриса 22 августа отметила день рождения – ей исполнилось 42 года. Но на свой возраст она абсолютно не выглядит. Став мамой, Равшана еще больше расцвела и похорошела.

Став мамой, Равшана теперь редко выходит в свет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

С отцом своего сына, совладельцем боксерского клуба Rocky Road Сергеем Амаряном Равшана больше не живет. Они были вместе около двух лет. Сына Курковой, по некоторым данным, выносила и родила суррогатная мать. Пара рассталась, когда Гаспару исполнился год. По словам окружения актрисы, причиной разрыва стала измена Амаряна. Сергей изменил Равшане, причем, как говорят, с ее лучшей подругой.

Куркова тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних и практически не делится личным с поклонниками. Даже о рождении сына она сообщила только спустя несколько месяцев после его появления на свет. Сейчас актриса все свое время посвящает воспитанию малыша, соглашаясь работать лишь в отдельных проектах.

Первым мужем восточной красавицы был фотограф Семён Курков. После развода она оставила фамилию мужа. В этом браке актриса забеременела, но у неё случился выкидыш. Вторым мужем звезды стал актёр Артём Ткаченко, они были женаты с 2004 по 2008 год. Супруги сошлись на съемках фильма «Меченосец». Ткаченко вспоминал, что у них было «немыслимое количество свиданий», и лишь потом актеры неожиданно стали жить вместе. Только спустя три года после знакомства пара решила официально зарегистрировать свои отношения. По словам Ткаченко, в первые годы семейной жизни все было хорошо, но затем у каждого появилось много работы и они стали больше заниматься профессией, чем отношениями.

Михаил Галустян с женой Викторией. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Все погубила лень. Нам было по 25-26 лет, мы не могли понять, что нужно ценить не только исключительно радостные моментами, но и грустные. К тому же муж и жена должны жить, как муж и жена, а не как брат и сестра, - рассказывал артист.

После расставания с мужем Равшана закрутила роман с фотографом Дмитрием Исхаковым (бывшим мужем певицы Полины Гагариной). С Равшаной они познакомились на Мальте, где Дмитрий снимал актрису вместе с Артемом Ткаченко. Фотограф, по слухам, и послужил причиной разрыва их отношений.