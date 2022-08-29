Могут ли не пустить ребенка в школу без формы: ответ Минпросвещения России

В Минпросвещения России сообщили, что школы не имеют права отстранять от занятий детей без формы Фото: Мария ЛЕНЦ

Тонкости региональных и школьных уставов в эфире Радио «Комсомольская Правда» обсуждали ведущая Марина Баченина и Александр Милкус, обозреватель отдела науки и образования KP.RU, председатель Общественного совета при Минпросвещения России по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

- Школьная форма является добровольным делом, по Закону об образовании, - поясняет Александр Милкус. - Есть регионы, где на уровне местного правительства или местного министерства образования принято решение о том, что все школы будут носить школьную форму, даже примерный образец утвержден. Но по закону, школьная форма утверждается локальным актом – то есть уставом школы и это должно быть зафиксировано. При поступлении ребенка в школу родители должны подписать документ, что они ознакомлены с уставом. Если в уставе записана школьная форма, вы должны следовать этому правилу.

Но есть нюансы. Есть регионы, где каждая школа сама решает вопроса нужности или ненужности формы, без согласования с министерством образования региона. Если требование о наличии школьной формы прописано в региональных актах, но этого нет в уставе образовательного учреждения, родители не должны этому следовать.

При этом важный нюанс: если в школьном уставе записана школьная форма, а вы не согласны с этим, вы должны это согласовать с управляющим советом школы. Все-таки устав нарушать нехорошо. При этом, если ваш ребенок пришел в школу в обычной одежде, надо знать три вещи, о которых говорит закон в этом случае:

1. Не пустить ребенка на уроки не имеют права.

2. Отправить домой за школьной формой тоже не имеют права.

3. Ребенок не должен из-за такого рода споров пропускать учебные занятия.

Бывает, что родители принципиально не хотят, чтобы ребенок носил школьную форму. Тогда может возникнуть конфликт, ведь это нарушение школьного устава. Тогда вариант только один: директор, завуч, классный руководитель убеждают, объясняют. Вполне возможно, если ребенок принципиально не хочет разделять ценности школы, а школьная форма является одной из ценностей школы. Тогда ему могут предложить перейти в соседнее образовательное учреждение, где другие требования по одежде. То же самое касается и внешнего вида: если в уставе не прописаны разноцветные волосы и серьга в носу, то могут начаться проблемы. То есть в любом случае знание школьного устава очень важно, чтобы не возникало конфликтов.

А МОЖЕТ ЛИ ФОРМА ОТЛИЧАТЬСЯ?

«Есть четко прописанные критерии, какой должна быть школьная форма. Критерии прописаны Минпромторга Российской Федерации. Школьная форма должна быть из натурального волокна. Это шерсть, полушерсть или хлопок. Это можно проверить на бирке. Года два-три назад Роскачество установило, что многие производители врут, указывая состав ткани. Натуральность ткани можно определить на ощупь», - объясняет Александр Милкус.

Не менее важно качество подкладки. Если она из жесткой синтетики, то не будет пропускать воздух и влагу. А ребенок находится в школьной форме минимум пять уроков ежедневно, то это могут быть как минимум опрелости, слишком жарко.

А вот фасоны могут быть разные. И школа не имеет право заставить вас приобретать школьную форму в определенном ателье или магазине. Вы можете заказать или купить аналогичное, или что-то похожее. Главное, чтобы форма соответствовала описанию, которое есть в уставе школы.

СКОЛЬКО НУЖНО ШТАНОВ И РУБАШЕК

- Как показывает личный опыт, мальчику нужно покупать сразу две пары штанов, - говорит Александр Милкус. - Школьная форма изнашивается, особенно в средней школе, когда дети любят проехаться по горкам, да и просто по полу. Если мы покупаем форму для подростков, штаны должны быть разной длины, подростки растут стремительно. Так что либо две пары брюк, либо одни сильно на вырост, чтобы подрубить, а потом разогнуть брючины. Пиджак лучше сразу купить больше на размер, на вырост. И все равно к маю, как правило, кисти рук будут уже очень хорошо видны из рукавов. С девочками – то же самое: две юбки (или одни сарафан и юбка), один жакет.

С рубашками и блузками сложнее, ведь с учетом роста их нужно как минимум четыре штуки (одну носим, вторая в стирке). «В этом году стоимость школьной формы выросла в 1,5-2 раза, в среднем набор формы обойдется в 7-10 тысяч - говорит Александр Милкус. - В Москве школьная рубашка, блузка стоит 2-2,5 тысячи рублей, натуральный хлопок. Это, конечно, накладно. Поэтому есть смысл искать фабричную форму, а не на заказ. Она подешевле»

ВОПРОС-РЕБРОМ!

Что делать, если денег нет, а без формы в школу не пускают

- Нужно обратиться к директору, к учредителю образовательного учреждения. Обычно, если у семьи нет денег для приобретения школьной формы, тогда собирается родительское собрание, управляющий совет и вместе с администрацией школы решают, возможно ли приобрести ребенку форму за счет внебюджетных средств образовательного учреждения. Либо за счет выделения денег на приобретение школьной формы органами социальной опеки данного муниципалитета или региональных властей.