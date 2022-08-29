И хорошее настроение не покинет больше ВАЗ: автозавод перешел на полную рабочую неделю и расширяет штат

Теперь все предприятия «АвтоВАЗа» впервые с июня перешли на полную рабочую неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«АвтоВАЗ» набирает обороты буквально на глазах. На прошлой неделе мы писали, что компания вернула подушки безопасности на модель Lada Granta, которую с начала лета выпускали без них, в «упрощенном» варианте. Подушки, к слову, успешно импортозаместили и выпускают на предприятии в Поволжье.

А теперь все предприятия «АвтоВАЗа» впервые с июня перешли на полную рабочую неделю. Более того, на тольяттинском заводе введена шестидневка. Такой режим сохранится до 27 ноября. В Тольятти сейчас собирают «Гранту» (в две смены) и «Ниву» (в одну смену).

Что касается Ижевского автозавода, который тоже входит в концерн «АвтоВАЗ», то он с понедельника перешел с четырехдневной рабочей недели на пятидневку. И это при том, что в августе на заводе начались сокращения: по планам руководства, из 3600 работников должно остаться около 1500. Чем же они будут заниматься пять дней в неделю?

- Часть людей занята на демонтаже оборудования для Lada Vesta. Раньше эту модель выпускали в Ижевске, но теперь производство перенесут в Тольятти, - объяснил автоэксперт, партнер компании «Автостат» Игорь Моржаретто. - Еще часть сотрудников занята выпуском комплектующих – в основном, для «Весты».

Почему же «АвтоВАЗ», от которого еще недавно веяло тяжким кризисом, так резко вскакивает с колен? Все дело в ситуации на авторынке. Почти все иностранные производители остановили конвейеры. И у тех россиян, которые хотят купить новую недорогую машину, выбор невелик: кроме «Лады» и взять-то почти нечего. Такое вот «импортозамещение».

А тут еще и правительство подстегнуло спрос на отечественные машины. В июле кабмин утвердил новую программу льготного автокредитования. Семьи с детьми и россияне, которые покупают свою первую машину, могут получить скидку в 20% на автомобиль Lada, УАЗ или ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей.

Так что работы теперь у АвтоВАЗа – непочатый край. Под это дело в Тольятти даже будут расширять штат.

- Потребуется дополнительный призыв работников в нашу команду. И этот призыв начнется буквально со следующего месяца. Это не десятки, не сотни, и даже не одна тысяча человек, - сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.